 Под колеса трамвая в Киеве попали мать и ребенок, мальчик погиб. ФОТО

На место происшествия прибыло оперативно-штабное подразделение по чрезвычайным ситуациям, скорые, полиция, которые сразу начали оказывать помощь.
Женщину с тяжелыми травмами забрала скорая, а мальчику помочь уже не успели. Его травмы оказались несовместимы с жизнью.
Мальчику на вид 6-7 лет. Как произошло смертельное ДТП, будет выяснять следствие. Движение трамваев перекрыто в обоих направлениях".
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Что касается Одессы - все вопросы к безголовому голове Одессы гене труханову. Или как там его по-греческому паспорту - Озопулосу. На его совести (хотя, откуда она у этой твари) жизни деток!
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его вина? Да нет дарагой! Тут вина каждого!
Это погибший ребенок под трамваем вина мамы идиотки. Потому что попасть под трамвай надо быть полным кретином!
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Что я не знаю? Трамвай занесло на мокрой дороге или поймал аквапланирование?
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Но трамвай... грохочущая за километр хреновина на скорости велосипеда...
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Родным и близким соболезнования
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Співчуття.
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Берегите себя, украинцы!
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