 Под колеса трамвая в Киеве попали мать и ребенок, мальчик погиб. ФОТО





На место происшествия прибыло оперативно-штабное подразделение по чрезвычайным ситуациям, скорые, полиция, которые сразу начали оказывать помощь.





Женщину с тяжелыми травмами забрала скорая, а мальчику помочь уже не успели. Его травмы оказались несовместимы с жизнью.



