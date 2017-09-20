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 Происшествия, Киевские новости
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 Под колеса трамвая в Киеве попали мать и ребенок, мальчик погиб. ФОТО

В Киеве, на перекрестке улиц Тростянецкой и Харьковского шоссе под колеса трамвая №8 попали мать и ребенок

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщают "Вартовi Eспресо".

На место происшествия прибыло оперативно-штабное подразделение по чрезвычайным ситуациям, скорые, полиция, которые сразу начали оказывать помощь.

Женщину с тяжелыми травмами забрала скорая, а мальчику помочь уже не успели. Его травмы оказались несовместимы с жизнью.

Мальчику на вид 6-7 лет. Как произошло смертельное ДТП, будет выяснять следствие. Движение трамваев перекрыто в обоих направлениях".

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Под колеса трамвая в Киеве попали мать и ребенок, мальчик погиб 01

Под колеса трамвая в Киеве попали мать и ребенок, мальчик погиб 02


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Столько нелепых смертей, просто какой-то конец света, каждый день, просто невыносимо читать.
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нелепые люди - нелепые смерти. были бы ми в Украине лепые - жили бы как немцы
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а откуда они тут возьмутся? Кацапы только за последние сто лет добили всех кто был в здравом уме!
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ребята, завязывайте. Тут трагедия, а вы о сраных кацапах
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Трагедия это погибшие в Одессе дети, а это пофигизм и беспечность!
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да? Не будь таким черствым. Погиб ребенок.
Что касается Одессы - все вопросы к безголовому голове Одессы гене труханову. Или как там его по-греческому паспорту - Озопулосу. На его совести (хотя, откуда она у этой твари) жизни деток!
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Да? Не будь таким черствым. Погибли дети!
его вина? Да нет дарагой! Тут вина каждого!
Это погибший ребенок под трамваем вина мамы идиотки. Потому что попасть под трамвай надо быть полным кретином!
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Не надо сюда приплетать сракальные жертвы паРаши...
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зря Вы так, Вы не знаете ситуации, может-может ..... ?
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Там в такое время трамвай ходит один в полчаса.
Что я не знаю? Трамвай занесло на мокрой дороге или поймал аквапланирование?
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Да знаю я про тупых пенсионерок и мамашек, и про карму я то же знаю, я Вам хотел сказать не надо быть злым. Короче-ПИС
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Я не злой. Вам показалось. Я в охере от того что не могу понять как можно попасть под трамвай который едет 30кмвч
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Ну я понимаю под летящий мерседес....
Но трамвай... грохочущая за километр хреновина на скорости велосипеда...
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Да еще и в сухую и теплую погоду. Да еще и на освещенном участе.
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Ужасная трагедия.......
Родным и близким соболезнования
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Наверное переходила дорогу как всегда - морду в асфальт и чик-чирик я в домике!
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беспечность, и еще раз беспечность! Сколько раз говорю родным - дождись зеленого светофора! Не беги через дорогу, сокращая путь!
Берегите себя, украинцы!
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Мамаш с детьми на улице штрафовать надо за разговоры по мобильному находу.
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В цих трамваях слабкий сигнал. Якесь ледь чутне "дзинь-дзинь". В автомобілі взагалі не чути.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПод колеса трамвая в Киеве попали мать и ребенок, мальчик погиб. ФОТО
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