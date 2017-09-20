 Учения Rapid Trident-2017: военно-транспортная авиация отработала десантирование грузов. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Украинский транспортник Ан-26 сегодня утром выполнил перелет из Староконстантинова во Львов, там загрузил определенное количество условного вооружения и снаряжения для подразделения ССО и воздушным путем с последующим парашютным десантированием доставил его в определенный район. Аналогичный груз в интересах определенных подразделений и частей Сухопутных войск выполнил и американский военно-транспортный самолет С-130J "Геркулес".
До этого, в течение недели американские военные летчики и инженерно-технический персонал проводил для своих украинских коллег теоретические и практические занятия по методике, особенностям, правилам, способам и средств крепления, перевозки и десантирования и мер безопасности.
"Мы совместно отработали весь алгоритм работы участия военно-транспортной авиации в условиях максимально приближенных к боевым, который принят и успешно используется при выполнении подобных миссий в армиях стран НАТО. Наша цель - достижение единого подхода, что необходимо для дальнейшего успешного сотрудничества украинских Воздушных Сил в любых совместных учениях или тренировках с летными экипажами стран, которые являются членами военно-политического блока НАТО", - рассказал старший национальный представитель авиационной компоненты учений офицер Военно-воздушных сил США майор Тод Морган.
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