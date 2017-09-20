 Депутатские заявления и поправки в судебную реформу, - день работы ВР 20 сентября. ФОТОрепортаж

Парламентский день в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.

"Женские лобби" в ВР - Александра Кужель "Батькивщина", Наталья Королевская "Оппоблок", Людмила Денисова "Народный фронт", Оксана Продан "Блок Петра Порошенко"

Глава фракции РПЛ Олег Ляшко шутит с товарищами по партии. Но с местными депутатми от РПЛ Ляшко более строг - сегодня он потребовал сдать мандат дептутат от РПЛ Миргородского горсовета Хачатура Хачатряна



Жестикуляции внефракционного Олега Мусия

Александра Кужель "Батькивщина" и вице-спикер Оксана Сыроид

Увлеченные гаджетами нардепы и "Блока Петра Порошенко" Игорь Артюшенко, Никлай Фролов и Александр Черненко

Сергей Пашинский "Народный фонт" и глава фракции "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов

Максим Поляков "Народный фронт" улыбается в окуржении коллег, несмотря на уголовное произвдство против него, связанное с добычея янтаря Максим Поляков и коллега из "Народного фронта" Павел ПинзеныкГлава фракции "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов и внефракционная Надежда Савченко

Игорь Грынив "Блок Петра Порошенко", Андрей Иванчук "Народный фронт" и внефракционый Александр Шевченко

Алексей Мушак и его коллеги из "Блока Петра Порошенко" Юрией Соловей и Валерий Пацкан обступили спикера Андрея Парубия

Сергей Лещенко, Светлана Залищук, Мустафа Найем и Алексей Мушак из "Блока Петра Порошенко"