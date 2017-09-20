 Депутатские заявления и поправки в судебную реформу, - день работы ВР 20 сентября. ФОТОрепортаж

Парламентский день в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.
сегодня он потребовал сдать мандат дептутат от РПЛ Миргородского горсовета Хачатура Хачатряна
уголовное произвдство против него, связанное с добычея янтаря
Максим Поляков и коллега из "Народного фронта" Павел Пинзенык
Глава фракции "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов и внефракционная Надежда Савченко
депутаты отклонили к ней тысячу поправок
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Депутата Константиновского горсовета оштрафовали на 42,5 тыс. грн за неподачу декларации(11)
Депутат Миргородского горсовета Хачатрян задержан по подозрению в избиении и последующей смерти своего коллеги Супруненко(37)
Березенко о поправках к судебной реформе: "Оттягивают принятие важных и новаторских законов". ВИДЕО(17)
Парубий предложил продлить работу Рады для голосования за судебную реформу(35)
Делегированное правосудие: чем может помочь Лондонский суд(0)
Порошенко хочет доказать Западу, что антикоррупционный суд не нужен, - Найем(245)
"Слово в слово, запятая в запятую, точка в точку", - депутат от БПП Мушак заявил о регистрации в Раде проекта земельной реформы Тимошенко. ДОКУМЕНТ(200)
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Как только поправки начинаются в зале меньше 100 депутатов, иначе штраф выпишут от партии. если проголосует за принятие поправки.
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выпрыгнул из окна 17 этажа ...
История наследия пр.(партии регионов)
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Лёвочкина да Вилкула...
После этого, уверен, даже Рабинович хайло закроет....
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Украина - парламентско-президентская республика. Это на всякий случай, когда забудете, что кроме пеци есть еще 422 урода
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На 2 день отклонения , пастух придумал, что это враги придумывают поправки, чтобы оттянуть рассмотрение , другой реформы пенсионной, ещё более геноцидной, чем судебная.
Мол подачку не дадим, враги мешают! И блевать хочется как эти бараны слово в слово, диктуют методичку, с разных каналов!
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