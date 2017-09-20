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 Политика Украины
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Все про:ВР (23029) депутат (3032) судебная реформа (622)

 Депутатские заявления и поправки в судебную реформу, - день работы ВР 20 сентября. ФОТОрепортаж

Сегодня ВР провела только утреннее заседание, на котором народные депутаты выступили с объявлениями, заявлениями, сообщениями, предложениями. Также выступали представители фракций. После этого нардепы проголосовали около 1100 поправок в судебную реформу и объявили перерыв до 21 сентября.

Парламентский день в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.

Депутатские заявления и поправки в судебную реформу, - день работы ВР 20 сентября 01

"Женские лобби" в ВР - Александра Кужель "Батькивщина", Наталья Королевская "Оппоблок", Людмила Денисова "Народный фронт", Оксана Продан "Блок Петра Порошенко"

Депутатские заявления и поправки в судебную реформу, - день работы ВР 20 сентября 02

Глава фракции РПЛ Олег Ляшко шутит с товарищами по партии. Но с местными депутатми от РПЛ Ляшко более строг - сегодня он потребовал сдать мандат дептутат от РПЛ Миргородского горсовета Хачатура Хачатряна

Депутатские заявления и поправки в судебную реформу, - день работы ВР 20 сентября 03

Жестикуляции внефракционного Олега Мусия

Депутатские заявления и поправки в судебную реформу, - день работы ВР 20 сентября 04

Александра Кужель "Батькивщина" и вице-спикер Оксана Сыроид

Депутатские заявления и поправки в судебную реформу, - день работы ВР 20 сентября 05

Увлеченные гаджетами нардепы и "Блока Петра Порошенко" Игорь Артюшенко, Никлай Фролов и Александр Черненко

Депутатские заявления и поправки в судебную реформу, - день работы ВР 20 сентября 06

Сергей Пашинский "Народный фонт" и глава фракции "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов

Депутатские заявления и поправки в судебную реформу, - день работы ВР 20 сентября 07

Максим Поляков "Народный фронт" улыбается в окуржении коллег, несмотря на уголовное произвдство против него, связанное с добычея янтаря

Депутатские заявления и поправки в судебную реформу, - день работы ВР 20 сентября 08

Максим Поляков и коллега из "Народного фронта" Павел Пинзенык

Депутатские заявления и поправки в судебную реформу, - день работы ВР 20 сентября 09

Глава фракции "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов и внефракционная Надежда Савченко

Депутатские заявления и поправки в судебную реформу, - день работы ВР 20 сентября 10

Игорь Грынив "Блок Петра Порошенко", Андрей Иванчук "Народный фронт" и внефракционый Александр Шевченко

Депутатские заявления и поправки в судебную реформу, - день работы ВР 20 сентября 11

За трибуной Руслан Князевич, представляющий судебную рефрму. Вчера депутаты отклонили к ней тысячу поправок

Депутатские заявления и поправки в судебную реформу, - день работы ВР 20 сентября 12

Алексей Мушак и его коллеги из "Блока Петра Порошенко" Юрией Соловей и Валерий Пацкан обступили спикера Андрея Парубия

Депутатские заявления и поправки в судебную реформу, - день работы ВР 20 сентября 13

Сергей Лещенко, Светлана Залищук, Мустафа Найем и Алексей Мушак из "Блока Петра Порошенко"

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Обман это только перед регистрацией их столько.
Как только поправки начинаются в зале меньше 100 депутатов, иначе штраф выпишут от партии. если проголосует за принятие поправки.
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Мы пришли н а в с е г д а и
выпрыгнул из окна 17 этажа ...
История наследия пр.(партии регионов)
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ну, там двух-трех в полет отправить, и все ОК.
Лёвочкина да Вилкула...
После этого, уверен, даже Рабинович хайло закроет....
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Хочу напомнить, что вот эта ВОТ РАДА и есть власть.
Украина - парламентско-президентская республика. Это на всякий случай, когда забудете, что кроме пеци есть еще 422 урода
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Эти Уроды не власть а стадо баранов, не способных на самостоятельное решение, они слушают только своих пастухов, которые их туда посадили. Популистское заявление об политической ответственности -не стоит бумаги на которой об ней упоминали. В раде с трудом 120 депутатов самостоятельно думающих наберётся, остальные марионетки на палочке, пользователи привилегий.
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450 мало. надо 450 тысяч!!! Шоб усех!Депутатские заявления и поправки в судебную реформу, - день работы ВР 20 сентября - Цензор.НЕТ 5009Украина OnlineНравится Страница27 января · В Бразилии змея проглотила депутата Бразильского парламента. Просим срочно выслать в Украину 450 таких змей!
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Пример очевиден, канал Рада с 11 часов, в зале до 100 человек, и отклоняют все поправки , не одну не пропустили, так наказал хозяин баранов. И это третий день уже отклоняют, стадо !
На 2 день отклонения , пастух придумал, что это враги придумывают поправки, чтобы оттянуть рассмотрение , другой реформы пенсионной, ещё более геноцидной, чем судебная.
Мол подачку не дадим, враги мешают! И блевать хочется как эти бараны слово в слово, диктуют методичку, с разных каналов!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДепутатские заявления и поправки в судебную реформу, - день работы ВР 20 сентября. ФОТОрепортаж
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