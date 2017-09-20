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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Порошенко показал в ООН документы военных РФ, участвовавших в оккупации Донбасса. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко продемонстрировал в ООН документы российских кадровых военных, участвовавших в боевых действиях на Донбассе.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко, передает Цензор.НЕТ.

"Президент продемонстрировал в Совбезе ООН военные билеты российских захватчиков: РФ создает, ведет, контролирует и спонсирует террористические операции на Донбассе", - говорится в сообщении.

Порошенко показал в ООН документы военных РФ, участвовавших в оккупации Донбасса 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Сегодня нам нужно миротворческие плечо ООН", - Порошенко на Совбезе ООН заявил о введении "голубых касок" на Донбасс. ВИДЕО

"Чтобы восстановить мир еще весной 2015 я официально обратился к Президенту Совбеза инициировать процедуры развертывания миротворцев ООН в Донбассе", - цитирует Порошенко его пресс-служба.
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трусы в горошек пусть лучше покаже....
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Если не введут миротворцев и штаты не дадут оружия так еще долго всем нам придется трусы показывать, главное что бы не пришлось снимать
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Витек, ты опять свой соловьиный помет разбрасываешь?
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с этими тремя паспортами уже три года таскается, аж затер
взял бы еще Михо паспорт показал (зачем то украл же?)
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слепошарый. у него в руках военники а не паспорта.
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Как-то несолидно. И по детски. И что-то наподобия он уже показывал давно. Неприятно,что такие представляют лицо Украины. И это при том,что всю жизнь у власти отирается. - Климкин должен это показывать.Или он ему не доверяет,получается.
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А причем здесь глаза. У каждого есть определенные обязанности.Если их нелепо заменять,то выглядит смешно. И нелогично. И на Западе подумают,что и остальные такие же придурки как и их лидер.
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Выпучив глаза, не предоставляй все возможности, даун(ецкий)!
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Тебя не спросили шо кому и когда показівать. Будешь президентом, будешь показывать шо хочешь..
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не будет.
у него в стране президентов не выбирают
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Списки всех воинских частей РАБссии участвовавших в агрессии в Крыму и Дамбассе Украине первым передал покойный Борис Немцов,за что видимо и убили
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Тебя смешат доказательства агрессии соседнего государства?
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Меня потешают такие зомби-клоунессы как ты,а Вальцман попросту главный чепушило Украины
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вот и всё, что нам надо знать о лугандонцах на Цензоре...
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Ну да,чоколЯдная номерная шестёрка,КсюКа как раз с Лугандона,а ты видать даунбасёнок
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а хоть кто-то еще в мире ему верит? ну кроме конечно его сторонников тут на форуме..
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Жить надо так, чтобы перед твоим выступлением в ООН из зала срочно и дружно выбегали путинские дипломаты.Порошенко показал в ООН документы военных РФ, участвовавших в оккупации Донбасса - Цензор.НЕТ 4869
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Всё тайное рано или поздно становится явным.
Сократ.др.греч.философ.
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нужно показывать не военные билеты кацапов ,а самих кацапов которых брали в плен,Всех до единого!!!!делать видео-архив с демонстрацией личных документов комментариями самих пленных,как,где ,когда и при каких обстоятельствах прибыл в Украину.
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А зачем? Все все и так знают, только дурочку и озабоченность включают.
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Спокуха. Все будет показано в Гааге в свое время.
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это нужно показывать на всех международных встречах,а не только в Гааге,военный билет(бумага).
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Детский лепет" А где зафиксированные факты обстрелов с пидоРашки, где зафиксированные колонны бронетехники в Иловайске, Дебальцево, Новоазовске? Где номера воинских частей, которые лысенко демонстрирует нам, лопоухим?
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Ох ,молодец !!наш президент ..занял правильный курс и политику страны ..а такие как саак хотят дестабилизировать ситуацию ..буду голосовать за Порошенко ..
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А де кусок автобуса?
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Ходить по миру с кацапскими паспортами и кукарекать,это все на что он способен?Хотя нет не все,еще войну называть АТО,не разрывать дип.отношения и закулисно торговать с агресором
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Он кукарекает по- английски. Это прогресс. Ща Лера с Сашей подтянутся и начнут восхищаться его прононсиэйшн. А АТО так и останется АТОм.
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Обьясните, а что дадут разговоры в ООН? Осуждение агрессии было, право вето россии в Совбезе осталось. Эта ООН - импотент.
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но трибуна..хоть кто то услышит..возможно..ибо минстець занят лишь внутренними "врагами" и массовым одобрямсом консервации коррупционной системы олигархата под соусом "рехформ"..
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Какое-то дежавю... Зачем? Тока не надо ничего говорить о Гааге. Это Гаага скоро утонет, ввиду повышения уровня Мирового океана...
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А хто там "главный торговый партнер" у ПАПы??? Нихто его не спросил? Какое лицемерие!
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Трампу на днях руку жал, Трюдо, Дуде... большой список.
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да вроде кроме вас, кацапо-бюто-угандонских троллей, никто о торговых партнерах и не говорит
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Педро они все знают,воевать за свою свободу надо самим
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Тысячи километров пленки отсняты многими украинскими журналистами и простыми бойцами ВСУ о "подвигах" кацаПсинских шакалов в Украине,или вы пасётесь только на Сикелев-Соловьёв?
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Та показуй, що хочеш. Все одно у тебе в державі - АТО!!!, а не війна з тими кацапами, документи яких ти показуєш. От сидять люди розумні, і думають, за кого їх тримають - показують документи ніби-то агресорів, а самі борються з простими терористами. А прийняти законодавчі акти, які б війну назвали війною, окупацію - окупацією, агресію - агресією - слабо? Тоді б і показувати чесному товариству військові квитки потреби не було б.
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Отже захищати Україну тобі заважає лиш те, що росіян називають не солдатами а терористами?
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Не суди і не суджений будеш! І ще - я висловлюю не лише свою думку, а думку БІЛЬШОСТІ громадян цієї країни. А ти, судячи з усього, знаходишся в тій меншості, яку все влаштовує.
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А хто тобі сказав що ти в більшості, і хто тебе призначав озвучувати чиюсь думку?
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Где-то мы это уже видели ,не военники надо показывать а скажем документы подписанные путиным,шойгу ,генералов ватных о вторжении в Украину,видеозаписи где хуйло приказывает стрелять по Украинцам а так теперь в хуйлостане расскажут,что таких корочек можно наштамповать миллион а если они и настоящие,то это отпускники ! Петя честно говоря позорит Украину !УВЫ !
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Ты шо, оно же профессиональный дипломат!
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Українцям треба добре запамятати, що моск*лі це не люди це тварини і бидляки.
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Козлотролям приготовиться, они хоть будут и последними но 100% будут.
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Дальше по схеме мировое сообщество заверит Украину в полной поддержке и выразит глубокую обеспокоенность. А через год - все повторить.
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Прикольно. И это при росте товарооборота с рашей.
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У кацаКрыс введено Импортозамещение по всем тарифам.какая нах Тарговля и чем:?памперсами Плешивого БАРАНА?
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Цитата Джугашвили-Сралина.1927 год....
Сейчас войны не объявляются.Они делаются.
Следующая цитата Сралина уже на XVII съезде ВКП(б) в феврале 1934 года...
Что хотите делайте,как хотите делайте,но не оставляйте следов....,-говорят после этой тирады Джугашвили в Зале съезда были бурные овации и был Гомерический хохот...
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Ты только проснулся, или прикалываешся? Она уже почти год арестована кацапским судом.
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Олег Пономарь
3 ч ·

Приоткрою небольшую шторку (как это работает).
Сегодня весь ФБ радостно обсуждает ролик, записанный легендарным Морганом Фрименом https://youtu.be/SLg_BsdeDzM
Но и Фримен и ролик - это реклама организации. Фримен выступает просто очень узнаваемым лицом. Самое главное - это созданная неправительственная организация «Комитет в поддержку расследования России» (Committee to Investigate Russia, CIR).
Как вы все знаете, согласно Закону о санкциях, к 1 Февраля Минфин США должен подготовить Доклад о средствах ближайшего окружения президента РФ.
Также примерно к тому времени должны появиться первые результаты расследований Спецпрокурора Мюллера о связях Трампа с Россией.
Также вы все знаете, что в Марте в РФ состоятся президентские выборы.
Так вот, Комитет CIR - это то же самое, что Bellingcat в расследовании сбитого Боинга MH-17. То есть, на сайте Комитета будет появляться всё то, что уже можно знать (давать) общественности. Но пока - неофициально. И фигуранты этого расследования будут понимать, что выкладывается одна\двадцатая, то есть, будут умножать всё на двадцать, чтобы понимать насколько серьезно по ним работают.
Вот этот сайт. Там очень много разделов - посмотрите сами.
Я открыл на разделе - на кого собирают материал. Вот вам и ответ.

https://investigaterussia.org/key-players/russians-and-ukrainians
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9 Февраля 2015 года

Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности продемонстрировал паспорта и военный билет, которые, по его словам, якобы принадлежат российским военным, участвовавшим в конфликте на востоке Украины. Он объявил это новым «очевидным доказательством» присутствия российских военных на территории своей страны.

В МИДе РФ и Минобороны РФ неоднократно заявляли о том, что на Украине нет российских военных. Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров называл бездоказательными утверждения о присутствии российских войск на юго-востоке Украины. «Я всякий раз говорю: если вы это с такой уверенностью утверждаете, покажите факты. Но фактов никто предъявить не может или не хочет», - сказал Лавров
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Интересно, Петро там свой кацапский паспорт с бодуна в той пачке паспортов случайно не засветил?!
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Следственный комитет России арестовал имущество фабрики Рошен в Липецке 28 апреля 2015 года.Басманный Суд города Москвы продлил арест до декабря 2017 года.КацаКрысы может хватит пургу гнать?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко показал в ООН документы военных РФ, участвовавших в оккупации Донбасса. ФОТО
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