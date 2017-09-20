 Порошенко показал в ООН документы военных РФ, участвовавших в оккупации Донбасса. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко, передает Цензор.НЕТ.
"Президент продемонстрировал в Совбезе ООН военные билеты российских захватчиков: РФ создает, ведет, контролирует и спонсирует террористические операции на Донбассе", - говорится в сообщении.
"Чтобы восстановить мир еще весной 2015 я официально обратился к Президенту Совбеза инициировать процедуры развертывания миротворцев ООН в Донбассе", - цитирует Порошенко его пресс-служба.
4614 100
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Главы МИД Украины и Финляндии обсудили в Нью-Йорке вопросы противодействия агрессии РФ(24)
Во время обстрелов Авдеевки главной целью террористов был коксохимический завод, - директор предприятия Магомедов(12)
"В Украине мы должны постоянно выполнять принятые на себя обязательства и обеспечить эффективное прекращение огня", - Макрон(16)
Оборонительное оружие США позволит сохранить жизни украинских бойцов на Донбассе, - Порошенко(182)
Геращенко: Трамп чітко висловився на захист суверенітету України. ФОТО(0)
Евродепутаты посетили Авдеевку: "Важно донести коллегам в Европарламенте, насколько эта часть Украины пострадала от российской агрессии". ФОТОрепортаж(14)
За прошедшие сутки ранены 3 украинских воинов, погибших нет, - спикер АТО(8)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
взял бы еще Михо паспорт показал (зачем то украл же?)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
у него в стране президентов не выбирают
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Сократ.др.греч.философ.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Сейчас войны не объявляются.Они делаются.
Следующая цитата Сралина уже на XVII съезде ВКП(б) в феврале 1934 года...
Что хотите делайте,как хотите делайте,но не оставляйте следов....,-говорят после этой тирады Джугашвили в Зале съезда были бурные овации и был Гомерический хохот...
Ответить
Ответить
Ответить
3 ч ·
Приоткрою небольшую шторку (как это работает).
Сегодня весь ФБ радостно обсуждает ролик, записанный легендарным Морганом Фрименом https://youtu.be/SLg_BsdeDzM
Но и Фримен и ролик - это реклама организации. Фримен выступает просто очень узнаваемым лицом. Самое главное - это созданная неправительственная организация «Комитет в поддержку расследования России» (Committee to Investigate Russia, CIR).
Как вы все знаете, согласно Закону о санкциях, к 1 Февраля Минфин США должен подготовить Доклад о средствах ближайшего окружения президента РФ.
Также примерно к тому времени должны появиться первые результаты расследований Спецпрокурора Мюллера о связях Трампа с Россией.
Также вы все знаете, что в Марте в РФ состоятся президентские выборы.
Так вот, Комитет CIR - это то же самое, что Bellingcat в расследовании сбитого Боинга MH-17. То есть, на сайте Комитета будет появляться всё то, что уже можно знать (давать) общественности. Но пока - неофициально. И фигуранты этого расследования будут понимать, что выкладывается одна\двадцатая, то есть, будут умножать всё на двадцать, чтобы понимать насколько серьезно по ним работают.
Вот этот сайт. Там очень много разделов - посмотрите сами.
Я открыл на разделе - на кого собирают материал. Вот вам и ответ.
https://investigaterussia.org/key-players/russians-and-ukrainians
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности продемонстрировал паспорта и военный билет, которые, по его словам, якобы принадлежат российским военным, участвовавшим в конфликте на востоке Украины. Он объявил это новым «очевидным доказательством» присутствия российских военных на территории своей страны.
В МИДе РФ и Минобороны РФ неоднократно заявляли о том, что на Украине нет российских военных. Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров называл бездоказательными утверждения о присутствии российских войск на юго-востоке Украины. «Я всякий раз говорю: если вы это с такой уверенностью утверждаете, покажите факты. Но фактов никто предъявить не может или не хочет», - сказал Лавров
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить