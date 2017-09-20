 Налоговики Херсонщины ликвидировали схему производства и реализации контрафактного цемента. Изъято 144 тонны продукции, - ГФС. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС,
В сообщении отмечается: "В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ст. 227 (выпуск или реализация недоброкачественной продукции) УК, была установлена группа лиц, жителей Херсона и граждан Германии, которые на территории областного центра организовали массовое изготовление некачественного цемента.
Производство велось путем добавления в качественный, готовый к использованию цемент, шлака, золы и песка.
Полученный продукт продавался под видом качественного цемента без отражения данных операций в налоговом и бухгалтерском учетах и соответственно без уплаты налогов в особо крупных размерах.
Всего в течение 2017 года было продано некачественного цемента на 64 миллиона гривен.
В результате обысков, проведенных в Херсоне было обнаружено и изъято 144,6 тонны некачественного цемента, почти 70 тысяч гривен наличными, полученными от незаконной деятельности, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности, черновая бухгалтерия и компьютерная техника.
Общая стоимость изъятого составляет почти 5,8 миллиона гривен. В настоящее время расследование уголовного производства продолжается".
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Вижу обычную расфасовку по пакетам! Опять по ушам ездят!
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а вы тоже заметили магическую цифру - 144???
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