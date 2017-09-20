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 Общество
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Все про:браконьерство (113) задержание (6234) Николаевская область (879)

 Рыбоохранный патруль на Николаевщине уличен в браконьерстве. ФОТОрепортаж

В Николаевской области по подозрению в браконьерстве задержаны сотрудники рыбоохранного патруля и их сообщники.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, правоохранители провели 11 обысков в помещениях инспекторов рыбоохранного патруля Николаевской области и ряда лиц, причастных к браконьерской деятельности, которые работали под прикрытием патруля.

Изъяты водные живые биоресурсы (креветки, кефаль, бычки, пузанка, караси и т. п.) на общую сумму 1,2 миллиона гривен, 4 плавсредства, 43 вентеря и более 320 рыболовных сетей разных размеров.

Также читайте: Браконьеры с 300-метровой сеткой задержаны в Одесской области. ФОТОрепортаж

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(Фото Госпогранслужбы)
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Чудная страна, рыбный патруль-браконьеры, полиция-грабители...только воры-воры.
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Это с той серии когда говорил один прапорщик - Буду служить в Армии пока руки носят....
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ох уж эта Николаевщина...

мультик в сизо рыбки захотел...
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Мой дядя работает на гуталиновой фабрике, у него этого гуталина завались.
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Казлы и капуста -такова мораль сей басни...
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Каков поп, таков и приход. Рыба гниет с головы, а чистят её с хвоста.
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25 км сетей ебынуться просто можно на каждый метр по рыбке 25 тыс штук.далеко мы так пойдем
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Б ль ать! Америка відкрита.Хіба це секрет що рибохорона завжди покривала, кришувала та очолювала браконьєрство. (Фільм " Я тебе, а ти мне")
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Профессиональные браконьеры без погонов задержали конкурентов в погонах.
Зашибись!
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Тю, чи не открытие, нет больше браконьера чем рыбинспектор. нет больше несуна - чем охранник.
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Браконьеры обворовывают не столько страну, как всех нас. Наших детей, внуков и тех, кто еще не родился. Как по мне, то топить без всякой жалости. А то, что их крышует рыбнадзор, так ничего тут нового нет. Человек с сетью или др. браконьерской снастью (особенно в нерестовый запрет), человек, ловящий на зимовальных ямах и т.п. должны быть вне закона. И это правильно.
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Блин, одни граматнее других.. у редакторов видать интернета нема...
У погранцов пузанки, здесь вообще пузАнкА какая то. Есть рыба сельдь- пузанок..и название сие не склоняется
А вообще это внутривидовая борьба с переменным успехом...Тендровский залив - зона конфликта Николаевской и Одесской инспеуций... кто этот водоем доит.
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да разве только Николаев!!! В Мариуполе просто полный здипец с этими"инспекторами" рыбоохраны.Там можно сажать сразу в полном составе всю эту рыбоохранную шоблу.
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Новий рибпатруль, як і "нова поліція" - селфіки недороблені !
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Цензор.НЕТФотоОбществоРыбоохранный патруль на Николаевщине уличен в браконьерстве. ФОТОрепортаж
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