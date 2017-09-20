 Рыбоохранный патруль на Николаевщине уличен в браконьерстве. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, правоохранители провели 11 обысков в помещениях инспекторов рыбоохранного патруля Николаевской области и ряда лиц, причастных к браконьерской деятельности, которые работали под прикрытием патруля.
Изъяты водные живые биоресурсы (креветки, кефаль, бычки, пузанка, караси и т. п.) на общую сумму 1,2 миллиона гривен, 4 плавсредства, 43 вентеря и более 320 рыболовных сетей разных размеров.
(Фото Госпогранслужбы)
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мультик в сизо рыбки захотел...
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Зашибись!
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Москва река, "Анна Каренина"
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У погранцов пузанки, здесь вообще пузАнкА какая то. Есть рыба сельдь- пузанок..и название сие не склоняется
А вообще это внутривидовая борьба с переменным успехом...Тендровский залив - зона конфликта Николаевской и Одесской инспеуций... кто этот водоем доит.
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