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 Общество
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Все про:взятка (4537) задержание (6234) Кропивницкий (Кировоград) (430) ГФС (3258)

 Две взяточницы из ГФС, получившие 80 тыс. грн, задержаны в Кропивницком. ФОТОрепортаж

В Кропивницком сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и военной прокуратуры задержали сотрудников Главного управления Государственной фискальной службы в Кировоградской области во время получения взятки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, заместительница начальника управления и начальница одного из управлений фискальной службы требовали от местного предпринимателя 80 тысяч гривен. За эту сумму они обещали не отражать в акте налоговой проверки выявленные нарушения и не начислять штрафные санкции.

Оперативники задержали злоумышленниц в одном из развлекательных заведений на выезде из областного центра во время получения всей суммы. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директор коммунального учреждения на Луганщине, попавшийся на взятке в 60 тыс. грн, пойдет под суд

Две взяточницы из ГФС, получившие 80 тыс. грн, задержаны в Кропивницком 01Две взяточницы из ГФС, получившие 80 тыс. грн, задержаны в Кропивницком 02Две взяточницы из ГФС, получившие 80 тыс. грн, задержаны в Кропивницком 03Две взяточницы из ГФС, получившие 80 тыс. грн, задержаны в Кропивницком 04Две взяточницы из ГФС, получившие 80 тыс. грн, задержаны в Кропивницком 05Две взяточницы из ГФС, получившие 80 тыс. грн, задержаны в Кропивницком 06Две взяточницы из ГФС, получившие 80 тыс. грн, задержаны в Кропивницком 07

(Фото СБУ)
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28 і 29 авторитетки?Хороший урожай у Кропивницькому!
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так может то они мини общак приняли (ну после задержания утром 27 мини мафиозо)
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Затримали заступницю начальника Головного Управління ДФС в Кіровоградській області Олену Берестовенко та начальницю управління податків і зборів з фізичних осіб Оксану Реву.
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Чо деется? Фискалы - взяточники, рыбоохрана - браконьеры, полицаи - грабители, Президент - Порошенко, Премьер - Гройсман... Такая хорошая работа, а какое дерьмо на должности поставили.
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Так может мы все дермо, может в нас вся причина. Как только кто вырвется в начальство, так сразу рука лыпнет к взяткам. Така видимо природа в человека. И как тут дедушку Сталина не вспомнить, пригодились бы ГУЛАГи для острашки взяточников и коррупционеров, ох как бы пригодились.....
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Павловскому В Китае вон смертная казнь существует. И? А жалеть за ГУЛАГОМ.... Вы нормальный человек? За сталиным соскучились, так чемодан-вокзал-Сев.Корея, там лидер, вынь сунь, как раз для таких, как вы, любителей, для острастки и науки для других, и лагеря держит, и расстрелы показательные устраивает!
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С другой стороны - абсолютно не оправдывая взяточников! - что хотели получить на выходе в Раде, когда принимали законы о величине штрафов? КАК может заплатить штраф в 80-100 и более тыс. мелкий предприниматель, имеющий несколько человек персонала? У всех дома наготове пару сотен тысяч лежит? Или кто считает, что вести бизнес у нас в стране, при часто меняющихся законах, куче уточнений-дополнений-подзаконных актов, где черт ногу сломает, и что-то не нарушить - реально? Понятно, что если нашли на 50-60 тыс. нарушений, проще заплатить проверяющим 5-6 тыс. Из жизни: нарушение в небольшой фирме - в табеле(!!!!! в частной фирме!!!!), в предпраздничный день вместо 7 час. проставили 8, и сумму штрафа за одного умножили на число сотрудников, получилось 80 тыс. штрафа. Знаю этого руководителя - НЕТ у него таких денег ни на счету предприятия, ни личных. Машину продавать? Квартиру закладывать? (с 2 малолетними детьми)?
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Цензор.НЕТФотоОбществоДве взяточницы из ГФС, получившие 80 тыс. грн, задержаны в Кропивницком. ФОТОрепортаж
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