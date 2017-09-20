 Две взяточницы из ГФС, получившие 80 тыс. грн, задержаны в Кропивницком. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, заместительница начальника управления и начальница одного из управлений фискальной службы требовали от местного предпринимателя 80 тысяч гривен. За эту сумму они обещали не отражать в акте налоговой проверки выявленные нарушения и не начислять штрафные санкции.
Оперативники задержали злоумышленниц в одном из развлекательных заведений на выезде из областного центра во время получения всей суммы. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
(Фото СБУ)
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