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 Политика Украины
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 Порошенко в ООН провел встречу с Пенсом и Хейли. ФОТОрепортаж

Президент Украины Петр Порошенко перед выступлением на Генеральной ассамблее ООН провел встречу с вице-президентом США Майком Пенсом и представителем США в ООН Никки Хейли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Очень позитивная встреча с вице-президентом США Майком Пенсом и представителем США в ООН Никки Хейли перед заседанием Совбеза ООН по миротворчеству".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко обсудил с Туском ситуацию на Донбассе и вопрос деоккупации Крыма

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Порошенко в ООН провел встречу с Пенсом и Хейли 02

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Пенс це діло!Йому куди більше віри,ніж Трампу.Росію зітре
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Вишнероса против Рахи+РБ
Узкие потеряли
- командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России генерала-полковника Андрея Сердюкова
- заместителя Главкома по воздушно-десантной подготовке генерала-майора Владимира Кочеткова
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- адъютанта главкома ВДВ
- двух (или уже трёх?) журналистов-пропагандистов
- отделение из 6 сапёров
- корвет класса «Неустрашимый»
- стратегический бомбардировщик Ту-22М3
- учебно-боевой самолёт ЯК-130
-машину управления БЛА комплекса РБ-341В «Леер-3»
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Вы про место встречи? Та вроде неплохая столовка
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Можно даже не писать заголовок к статье. Достаточно одной фамилии президента и секта зрады срывается с цепи
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да, им навешать рошенок на вуха не удастся
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Сегодня Порошенко провел встречу с Пенсом и Шилингом, завтра с Фунтом Магдаком.
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Все кругом серьезные,а липецкий боров ржёт как кобыла на сено,так обвести всех умеет только он,но всему есть конец,и он будет жестоким.
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Да он на них смотрит и думает - во лошары нищие .я тут один мильярдер .
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Провёл так и провёл, это его прямые обязанности . Будем посмотреть на результаты!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко в ООН провел встречу с Пенсом и Хейли. ФОТОрепортаж
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