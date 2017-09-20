 Порошенко в ООН провел встречу с Пенсом и Хейли. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Очень позитивная встреча с вице-президентом США Майком Пенсом и представителем США в ООН Никки Хейли перед заседанием Совбеза ООН по миротворчеству".
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Узкие потеряли
- командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России генерала-полковника Андрея Сердюкова
- заместителя Главкома по воздушно-десантной подготовке генерала-майора Владимира Кочеткова
- помощника главкома ВДВ
- адъютанта главкома ВДВ
- двух (или уже трёх?) журналистов-пропагандистов
- отделение из 6 сапёров
- корвет класса «Неустрашимый»
- стратегический бомбардировщик Ту-22М3
- учебно-боевой самолёт ЯК-130
-машину управления БЛА комплекса РБ-341В «Леер-3»
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