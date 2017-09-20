 СБУ провела в Харькове масштабные антитеррористические учения. ФОТОрепортаж





Как отмечается, к учениям привлекались более 600 сотрудников СБУ, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Вооруженных сил, Государственной пенитенциарной службы, Государственной пограничной службы, органов государственной исполнительной власти и местного самоуправления, а также представители администрации железной дороги. Как передает Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении начальника пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислава Абдулы на странице в Facebook Как отмечается, к учениям привлекались более 600 сотрудников СБУ, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Вооруженных сил, Государственной пенитенциарной службы, Государственной пограничной службы, органов государственной исполнительной власти и местного самоуправления, а также представители администрации железной дороги.

Использовалось более сорока единиц автомобильной и специальной техники, в том числе военные бронемашины.

По сценарию учений группа вооруженных диверсантов, планируя дезорганизовать работу железной дороги и отвлечь внимание правоохранителей, пыталась совершить взрыв и вывести из строя автоматизированную систему управления железнодорожными перевозками. Пользуясь паникой, другая вооруженная группа их сообщников захватила заложников в одном из вагонов пассажирского поезда.

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Задействованные в учениях подразделения должны были локализовать последствия взрыва, с привлечением специалистов-взрывотехников осуществить осмотр места происшествия, определить приметы условных диверсантов, разыскать и задержать их, освободить заложников и нейтрализовать вооруженных террористов.