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 Политика Украины
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Все про:СБУ (14923) учения (2098) Харьков (4419)

 СБУ провела в Харькове масштабные антитеррористические учения. ФОТОрепортаж

Плановые тактико-специальные учения провела на Южном железнодорожном вокзале Харькова координационная группа Антитеррористического центра при управлении Службы безопасности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислава Абдулы на странице в Facebook.

Как отмечается, к учениям привлекались более 600 сотрудников СБУ, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Вооруженных сил, Государственной пенитенциарной службы, Государственной пограничной службы, органов государственной исполнительной власти и местного самоуправления, а также представители администрации железной дороги. Использовалось более сорока единиц автомобильной и специальной техники, в том числе военные бронемашины.

По сценарию учений группа вооруженных диверсантов, планируя дезорганизовать работу железной дороги и отвлечь внимание правоохранителей, пыталась совершить взрыв и вывести из строя автоматизированную систему управления железнодорожными перевозками. Пользуясь паникой, другая вооруженная группа их сообщников захватила заложников в одном из вагонов пассажирского поезда.

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Задействованные в учениях подразделения должны были локализовать последствия взрыва, с привлечением специалистов-взрывотехников осуществить осмотр места происшествия, определить приметы условных диверсантов, разыскать и задержать их, освободить заложников и нейтрализовать вооруженных террористов.

"После анализа собранных данных условных злоумышленников и проведения фильтрационных мероприятий правоохранители задержали членов первой диверсионной группы. Террористы, которые забаррикадировались в железнодорожном вагоне и прикрывались заложниками, были обезврежены бойцами спецподразделения СБУ "Альфа" во время штурмовой операции", - говорится в сообщении.

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