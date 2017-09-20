 Полицию Харьковщины возглавил генерал третьего ранга Бех. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации Министерства внутренних дел Украины.
"Мы все помним, что происходило в городе Харькове в марте 2014 года, и силами нашей полиции удалось остановить нашествие сепаратизма и вернуть мир в регион. Я поздравляю Олега Беха с этим назначением и прошу дальше работать так, чтобы Харьков оставался городом номер один в вопросах безопасности", - отметил Яровой.
Он подчеркнул, что бывший глава полиции области Анатолий Дмитриев оставляет эту должность, потому что стране нужен его опыт и наработки.
"Безусловно, люди, которые прошли службу в зоне АТО, должны работать в Главном управлении полиции, чтобы обеспечить безопасность в нашем государстве. Именно молодые работники, знающие обстановку, должны работать на руководящих должностях", - сказал первый замминистра.
"Олег Бех показал себя опытным работником. И поэтому принято решение представить его в большем коллективе, именно в Харькове. Он приобретет еще больший опыт работая здесь, на границе с врагом", - сказал Князев.
Он также добавил, что Анатолий Дмитриев отныне продолжит свою службу в аппарате председателя Национальной полиции.
Справка: Олег Владимирович Бех службу в органах внутренних дел начал в 1996 году в должности следователя. В 2001-2010 годах работал на оперативных должностях по разным направлениям деятельности в Главном управлении по борьбе с преступностью МВД Украины. С 2010 до 2011 года - возглавлял отдел по борьбе с коррупцией в правоохранительных органах антикоррупционного бюро ГУБОП МВД.
В 2011-2012 годах возглавлял УБОП УМВД в Ивано-Франковской области, в 2012-2014 - УБОП УМВД в Николаевской области, а с мая 2014 по февраль 2015 года - УБОП ГУМВД в Одесской области.
24 февраля 2015 Бех назначен на должность начальника УМВД Украины в Полтавской области.
С 7 ноября 2015 занимает должность начальника Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.
Бех имеет звание генерала полиции третьего ранга.
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И 26 июня 2013 года - события во Врадиевке.!!!!!!!
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ГОВОРЯТ : НУ ЧТО МАЙДАНЫ? ВЗЯЛИ ПРАВА! МЫ ВАС СТРЕЛЯЛИ И СТРЕЛЯТЬ БУДЕМ!!
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Ну местные вздохнули. Плохого не скажу, но
= где потушить потушит
=где врезать врежет
Создал очень действенное "гестапо" (ОСБ). По газолину, как было так и осталось.
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"Полицию Харьковщины возглавил генерал третьего рейха Бех".
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"Для меня этот человек мёртв. И этим определяются все мои дальнейшие действия. Мы не имеем права отступать от этой линии, иначе внесём смятение в наши собственные ряды. Неопровержимо доказать, что Гитлер - именно он, а не его двойник, - действительно жив, Ставка сможет не раньше чем через несколько часов. А к тому времени акция в Берлине должна быть закончена."(с)
Через несколько часов, проиграв, он- застрелился.
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Силы нашей милиции добавляли силы сепарам тогда
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Хотя так же не могу понять, возможно ли это.
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