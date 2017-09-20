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 Политика Украины
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Все про:назначение (1370) Нацполиция (8787) Харьков (4419) Харьковщина (1320) Князев (151)

 Полицию Харьковщины возглавил генерал третьего ранга Бех. ФОТО

Нового руководителя полиции Харьковской области Олега Беха сегодня, 20 сентября 2017 года, представили первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой и глава Нацполиции Сергей Князев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации Министерства внутренних дел Украины.

"Мы все помним, что происходило в городе Харькове в марте 2014 года, и силами нашей полиции удалось остановить нашествие сепаратизма и вернуть мир в регион. Я поздравляю Олега Беха с этим назначением и прошу дальше работать так, чтобы Харьков оставался городом номер один в вопросах безопасности", - отметил Яровой.

Он подчеркнул, что бывший глава полиции области Анатолий Дмитриев оставляет эту должность, потому что стране нужен его опыт и наработки.

"Безусловно, люди, которые прошли службу в зоне АТО, должны работать в Главном управлении полиции, чтобы обеспечить безопасность в нашем государстве. Именно молодые работники, знающие обстановку, должны работать на руководящих должностях", - сказал первый замминистра.

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Полицию Харьковщины возглавил генерал третьего ранга Бех 01

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"Олег Бех показал себя опытным работником. И поэтому принято решение представить его в большем коллективе, именно в Харькове. Он приобретет еще больший опыт работая здесь, на границе с врагом", - сказал Князев.

Он также добавил, что Анатолий Дмитриев отныне продолжит свою службу в аппарате председателя Национальной полиции.

Полицию Харьковщины возглавил генерал третьего ранга Бех 02


Справка: Олег Владимирович Бех службу в органах внутренних дел начал в 1996 году в должности следователя. В 2001-2010 годах работал на оперативных должностях по разным направлениям деятельности в Главном управлении по борьбе с преступностью МВД Украины. С 2010 до 2011 года - возглавлял отдел по борьбе с коррупцией в правоохранительных органах антикоррупционного бюро ГУБОП МВД.

В 2011-2012 годах возглавлял УБОП УМВД в Ивано-Франковской области, в 2012-2014 - УБОП УМВД в Николаевской области, а с мая 2014 по февраль 2015 года - УБОП ГУМВД в Одесской области.

24 февраля 2015 Бех назначен на должность начальника УМВД Украины в Полтавской области.

С 7 ноября 2015 занимает должность начальника Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

Бех имеет звание генерала полиции третьего ранга.

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Протэжэ мэра Полтавы Мамая..свой человек..Кернес одобрил и доволен.
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Після Миколаївської та Одеської області ментів потрібно відразу звільняти! Якщо їх не вбила мафія, то це вже корупціонери!
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Мусара опытные,пока реформы делают опытные,реформ не будет.
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смена главмусоров на местах - подготовка к бурной политической осени..?
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посмотрите его послужной список - Янукович не тронул, а повысил...., но мы же знаем что все там были при схемах... Старый взяточник короче... - такие замаранные сейчас при новых в цене...
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"генерал полиции третьего ранга" - это Brigadenfuehrer или Gruppenfuehrer?
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пля, я тоже сразу прочитал "генерал третего рейха"... все, дочитался.
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Еще один! возглавлял ".... в 2012-2014 - УБОП УМВД в Николаевской области.."
И 26 июня 2013 года - события во Врадиевке.!!!!!!!
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Полицшуцман возглавил обер лейтенант гер. Бек. (Кому нравится моно добавить окончание МАН).
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Шуцман - это стрелок, они были только в полевой полиции. В гражданской и политической) таких званий не было.
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тоже нет. стац это гражданский. это субъект без звания.
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так вот ты какой рюкзачный хенерал третьего рейха бек.
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А у нас старые "беркуты" те что на помойках клюют добычу гуляют.
ГОВОРЯТ : НУ ЧТО МАЙДАНЫ? ВЗЯЛИ ПРАВА! МЫ ВАС СТРЕЛЯЛИ И СТРЕЛЯТЬ БУДЕМ!!
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Да,слышала лично.При этом им теперь гораздо больше платят чем при яныке.
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Знаю от бывшего беркутовца,который и теперь в подобных структурах.На мой вопрос,что выходит Майдану спасибо надо бы сказать,ответил,что он все равно ненавидит майданутых,они все под наркотой были,и вообще как можно против власти идти.
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Вылитый Барбоскин. Это не его брат близнец?
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Долбать сосать. Бех из Полтавы мотнулся на Харьков?
Ну местные вздохнули. Плохого не скажу, но
= где потушить потушит
=где врезать врежет
Создал очень действенное "гестапо" (ОСБ). По газолину, как было так и осталось.
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Почитал заголовок:
"Полицию Харьковщины возглавил генерал третьего рейха Бех".
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Вот если бы не народ то харьковские мусора готовы были перейти на сторону сепарни и их заслуги в наведении порядка минимальны.
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Шутки-шутками, а был такой: Людвиг Бек. Генерал-полковник. Серьезный дядька, кстати. Вот это- его слова, которые вылились в действия и кровь:
"Для меня этот человек мёртв. И этим определяются все мои дальнейшие действия. Мы не имеем права отступать от этой линии, иначе внесём смятение в наши собственные ряды. Неопровержимо доказать, что Гитлер - именно он, а не его двойник, - действительно жив, Ставка сможет не раньше чем через несколько часов. А к тому времени акция в Берлине должна быть закончена."(с)
Через несколько часов, проиграв, он- застрелился.
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Я думал это мы , фанаты футбола , тогда объединились и нам "удалось остановить нашествие сепаратизма в Харькове "
Силы нашей милиции добавляли силы сепарам тогда
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Изо всех сил хочу верить, что этот молодой генерал, прошедший школу милиции, не из тех, кого называют мусорами.
Хотя так же не могу понять, возможно ли это.
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Не страшны дурные вести, Начинаем бег на месте, В выигрыше даже начинающий. Красота, среди бегущих Первых нет и отстающих, Бег на месте общепримиряющий. Красота, среди бегущих Первых нет и отстающих, Бег на месте общепримиряющий.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПолицию Харьковщины возглавил генерал третьего ранга Бех. ФОТО
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