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 Налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом более 120 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции города Одессы пресекли работу центра минимизации таможенных платежей с оборотом более 120 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что должностные лица ряда предприятий осуществляют импорт автомобильных шин и дисков из Китая от подконтрольных компаний - нерезидентов. При этом в ходе импорта злоумышленники подменяли номенклатуру товара в таможенных декларациях и занижали его стоимость. Всего по такой схеме в Украину было ввезено товаров на сумму более 120 миллионов гривен.

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В дальнейшем диски и шины продавались за наличные, а документально отражалась их реализация в адрес фиктивных компаний.

В результате пяти обысков, проведенных в Киеве, Одессе и Одесской области были обнаружены и изъяты почти 166 тысяч гривен наличными, 24 печати компаний резидентов и нерезидентов, более четырех тысяч автомобильных шин, автомобильные диски и каркасы к ним, бухгалтерская техника, а также техника, при помощи которой осуществляется восстановление шин.

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В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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