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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:горсовет (405) Харьков (4417) Самопомич (885)

 Фракцию "Самопомочи" не пустили на сессию горсовета Харькова. ФОТОрепортаж

Депутаты фракции "Самопомич" не смогли попасть на 14-й сессию Харьковского городского совета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает пресс-служба харьковской "Самопомочи".

Как отмечается в сообщении, в 9.30 в горсовет приехал мэр Геннадий Кернес и зашел через основной вход.

"После этого мэрию закрыли и никого не пускают, даже открутили ручки на входной двери. Весь дом горсовета до ул. Квитки-Основьяненко оцеплен полицией. Не пускают также ни прессу, ни общественность", - сообщают в политсиле.

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"Можно приглашать президентов и премьеров на открытие прозрачных офисов, но пока обычные люди и депутаты не могут попасть в здание мэрии, ни о какой открытости власти не может быть и речи", - заявил руководитель фракции "Самопомочи" Тарас Ситенко.

Депутат горсовета от "Самопомочи" Игорь Черняк прокомментировал закрытую дверь так: "Сегодня на сессии должны выделяться колоссальные деньги на зоопарк. 88 млн гривен на слонов - это больше, чем на капитальные ремонты всех поликлиник города. На благо города и всех обезьян. Конечно де, с обезьян и слонов денег нельзя требовать, как с родителей", - сказал он.

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Также, как отмечается, среди вопросов, которые должны обсуждаться на сессии, - возвращение общине земель, выделенных ЖСК по кооперативной схеме.



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Охренеть! Этому ублюдку в СИЗО уже 3 года прогулы ставят, а он всё рулит, дерибанит, а овцы харьковчане терпят.
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Гепа+Допа!
Говорите рэволюция гидности?
Скоро овоща будем со слезами на глазах вспоминать.
Гепа рулит!
Не сидит в тюрьме,а реально рулит!
Браво!
Приплюсовываем труху в Одессе,и честно очень плохая картинка получается?!
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А ещё куча рыгов мэров городках Донбасса.....георгивские ленточки и портреты путлера в сейфах .
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Миша, все﻿ перепишем, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст.

Фракцию "Самопомочи" не пустили на сессию горсовета Харькова - Цензор.НЕТ 9403
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Ті, що на першому фото?- "даже открутили ручки на входной двери."

Источник: https://censor.net.ua/p456107
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хуцпа пархатых, материализовалась, нашла отвертку и открутила ручки, вы там еще цепочки со сливных бачков проверьте
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Пєтя! Якщо ці потвори, тіпо трухи та гепи, не опиняцця біля параші, то там опинишся ти! Разом зі своїми любими друзями . Лошкіними та вілкіними. Терпець вже, в натурє, урвався нах!
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"Самопомоч" не жалко, раз они спелись с популистом - борцом с барыгами.
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Знаю як минимум одну людину з харкивськои самопомочи,найактивниший учасник Майдану и вже зараз комусь добряче на хвоста наступив,бо був серйозно побитий.
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превратившие "папиредника" в бегство с Украине , в свое времья и "кашаладного" превратят
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныФракцию "Самопомочи" не пустили на сессию горсовета Харькова. ФОТОрепортаж
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