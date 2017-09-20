 Фракцию "Самопомочи" не пустили на сессию горсовета Харькова. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает пресс-служба харьковской "Самопомочи".
Как отмечается в сообщении, в 9.30 в горсовет приехал мэр Геннадий Кернес и зашел через основной вход.
"После этого мэрию закрыли и никого не пускают, даже открутили ручки на входной двери. Весь дом горсовета до ул. Квитки-Основьяненко оцеплен полицией. Не пускают также ни прессу, ни общественность", - сообщают в политсиле.
"Можно приглашать президентов и премьеров на открытие прозрачных офисов, но пока обычные люди и депутаты не могут попасть в здание мэрии, ни о какой открытости власти не может быть и речи", - заявил руководитель фракции "Самопомочи" Тарас Ситенко.
Депутат горсовета от "Самопомочи" Игорь Черняк прокомментировал закрытую дверь так: "Сегодня на сессии должны выделяться колоссальные деньги на зоопарк. 88 млн гривен на слонов - это больше, чем на капитальные ремонты всех поликлиник города. На благо города и всех обезьян. Конечно де, с обезьян и слонов денег нельзя требовать, как с родителей", - сказал он.
Также, как отмечается, среди вопросов, которые должны обсуждаться на сессии, - возвращение общине земель, выделенных ЖСК по кооперативной схеме.
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Но суть та же!
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Говорите рэволюция гидности?
Скоро овоща будем со слезами на глазах вспоминать.
Гепа рулит!
Не сидит в тюрьме,а реально рулит!
Браво!
Приплюсовываем труху в Одессе,и честно очень плохая картинка получается?!
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Источник: https://censor.net.ua/p456107
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