 "Целый год мы закаляли волю и тело, чтобы достойно представить Украину": национальную сборную провели на "Игры Непокоренных" в Торонто. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, вчера, 19 сентября, команду официально провели на соревнования в столичном Доме офицеров.
"Вы едете в Торонто получить свою часть славы. Потому что свою победу вы уже получили… Вы неоднократно показывали, что готовы защищать страну. И в Торонто вы в который раз будете защищать интерес Украины. Я уверена, что вы сделаете это с достоинством", - сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Украинская команда примет участие в этих соревнованиях впервые благодаря усилиям гражданского сектора, государственных структур и представительству НАТО в Украине. Удалось подготовить основной (15 человек) и резервный составы команды (13 человек).
Тренеры сборной.
Подробнее прочитать об участниках команды можно на сайте проекта.
Капитан команды, офицер Нацполиции Александр Писаренко сказал:
"Мы прошли долгий путь, почти год. Целый год мы закаляли волю, закаляли тело, чтобы достойно представить Украину. Все мы за это время стали почти семьей. Большое спасибо всем, кто нас поддерживал. Мы настроены достойно представить Украину и всех побратимов, которые сейчас на фронте. Хочу попросить: болейте за нас, а мы будем вас представлять. Слава Украине!".
Украинская сборная поет национальный гимн. Писаренко на переднем плане.
В комментарии Цензор.НЕТ он отметил, что члены команды смотрят в будущее. "У нас получилось сдружиться. К тому же, некоторые рядом воевали. О боевых дням говорим не часто. Конечно, темы всплывают, но больше размышляем о том, как было после", - сказал он.
От имени министра обороны и командования Национальной гвардии ряду ветеранов были вручены знаки отличия.
На церемонии присутствовали представители всех силовых ведомства, в которых служат или служили спортсмены, а также представители организаций, поддержавших участие украинской команды.
Герой Украины, начальник Киевского военного лицея им. Богуна генерал-майор Игорь Гордийчук призвал почтить минутой молчания память всех погибших в войне на востоке Украины.
"Много наших побратимов не вернулись. Они отдали свои жизни за нашу с вами свободу. Чтобы мы жили, созидали. Несмотря на все усилия нашего руководства, боевые действия продолжаются. Много тех, кто устал и опускает руки. Наши дорогие спортсмены, ваш характер и сила нас вдохновляют. Вы являетесь драйвером и мотиватором для нас. Нельзя опускать руки. В истории уже были случаи, когда мы останавливались на полдороги. Как и обещали, мы должны наше дело довести до победного конца", - сказал он.
В свою очередь глава представительства НАТО в Украине Александр Винников подчеркнул, что поддержка Украины на "Играх Инвиктус" является частью более широкой поддержки, которую НАТО предоставляет Украине с начала агрессии России.
"Эта помощь означает, что для НАТО важны не только реформы и военный сектор, но и то, что мы заботимся о людях. Все эти люди прошли очень-очень трудный путь. И своим характером, отношением они показывают пример всем остальным украинцам. Мы желаем им успехов на играх, но, как уже говорили, они уже являются победителями.
Этот проект является частью более широкой поддержки, которую НАТО предоставляет Украине с начала агрессии России. Но наше сотрудничество с Украиной началось в 1991 году. Недавно мы отмечали годовщину партнерства с Украиной, для этого генеральный секретарь НАТО приехал в Украину. Во время встречи комиссии Украина-НАТО президент Порошенко поднял вопрос о членстве Украины в НАТО. Члены комиссии приняли это ко вниманию. Генеральный секретарь отметил, что на сегодня приоритетом для Украины являются реформы не только в секторы обороны и безопасности, но и в более широкой сфере. Украина поставила перед собой амбиционную цель достичь стандартов НАТО до конца 2020 года. И мы поддерживаем это", - отметил Винников.
Спортсмены повезут с собой в Канаду панно с пожеланиями победы.
Екатерина Михайлова, единственная спортсменка в команде, будет соревноваться в трех дисциплинах.
Напомним, Третьи "Игры непокоренных" пройдут в Торонто (Канада) с 24 по 30 сентября. Турнир объединит более 550 раненых бойцов из 17 стран, которые будут соревноваться в 12 адаптивных спортивных дисциплинах. Украина впервые примет участие в этих соревнованиях.
Это международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военных, ставших инвалидами, проводимые в разных странах с 2014 года по инициативе британского принца Гарри.
Фото: Олег Богачук.
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