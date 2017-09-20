 Яровой и Князев представили нового главу полиции Полтавщины Замахина. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации МВД Украины.

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Яровой подчеркнул, что основным критерием в отборе руководителей в областях является их служба в зоне проведения АТО."Я поздравляю полковника Андрея Замахина с назначением и желаю успехов в таком нелегком труде. Но хочу напомнить, что все руководители полиции областей, кто не проходил службу в зоне проведения АТО, должны там быть", - сказал он.В свою очередь Князев отметил, что перед новым руководителем Полтавской полиции стоит непростая задача - эффективно и правильно доводить полицейскую функцию в области."Ему (Замахину. - Ред.) достается тяжелая ноша. Он местный, он не прибыл из другого региона. Он знает все угрозы и вызовы Полтавщины. Но ему под силу сделать все, чтобы его регион стал одним из лучших в Украине", - сказал Князев.До сегодняшнего назначения Замахин работал на должности заместителя начальника Главного управления полиции Полтавщины, а до этого возглавлял Управление организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования ГУНП в Полтавской области.