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 Яровой и Князев представили нового главу полиции Полтавщины Замахина. ФОТО

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой и глава Национальной полиции Сергей Князев представили нового руководителя Главного управления полиции в Полтавской области. Им стал полковник полиции Андрей Замахин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации МВД Украины.

Яровой и Князев представили нового главу полиции Полтавщины Замахина 01

Яровой подчеркнул, что основным критерием в отборе руководителей в областях является их служба в зоне проведения АТО.

"Я поздравляю полковника Андрея Замахина с назначением и желаю успехов в таком нелегком труде. Но хочу напомнить, что все руководители полиции областей, кто не проходил службу в зоне проведения АТО, должны там быть", - сказал он.

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В свою очередь Князев отметил, что перед новым руководителем Полтавской полиции стоит непростая задача - эффективно и правильно доводить полицейскую функцию в области.

"Ему (Замахину. - Ред.) достается тяжелая ноша. Он местный, он не прибыл из другого региона. Он знает все угрозы и вызовы Полтавщины. Но ему под силу сделать все, чтобы его регион стал одним из лучших в Украине", - сказал Князев.

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До сегодняшнего назначения Замахин работал на должности заместителя начальника Главного управления полиции Полтавщины, а до этого возглавлял Управление организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования ГУНП в Полтавской области.

Яровой и Князев представили нового главу полиции Полтавщины Замахина 02


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А прежний где?, и почему его заменили?, в должности повысили?, за то что оставил новому "достается тяжелая ноша."
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