EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в одесском детском лагере Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Политика Украины
  348  9
Все про:грузы (204) железная дорога (1076) индексация (35) Ляпина (294) перевозки (220) тарифы (1502) Укрзализныця (1219) ЕБА (12) Кубив (130) Данилюк Александр (216) Омелян (343) Кравцов Евгений (9)

 Индексация ж/д тарифов на перевозку грузов может оказать негативное влияние на отдельные отрасли экономики Украины, - Европейская Бизнес Ассоциация. ДОКУМЕНТ

Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации не поддерживают проект приказа Мининфраструктуры об индексации тарифов на перевозки грузов.

Об этом говорится в письме исполнительного директора Европейской Бизнес Ассоциации Анны Деревянко первому вице-премьеру - министру экономического развития и торговли Украины Степану Кубиву, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, министру финансов Украины Александру Данилюку, председателю Государственной регуляторной службы Украины Ксении Ляпиной, и. о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгению Кравцову, пишет uaprom.

"Предложенная проектом приказа индексация тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом, по мнению экспертов комитета по логистике, может оказать негативное влияние на отдельные отрасли экономики Украины, в том числе на средне- и долгосрочную конкурентоспособность промышленности и агропромышленного комплекса Украины и может привести к увеличению стоимости автомобильных перевозок как альтернативного вида грузовых перевозок", - сказано в письме.

Индексация ж/д тарифов на перевозку грузов может оказать негативное влияние на отдельные отрасли экономики Украины, - Европейская Бизнес Ассоциация 01Индексация ж/д тарифов на перевозку грузов может оказать негативное влияние на отдельные отрасли экономики Украины, - Европейская Бизнес Ассоциация 02

Как сообщалось ранее, совет директоров Американской торговой палаты в Украине обратился к правительству Украины с просьбой не поддерживать повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, поскольку оно является преждевременным и экономически необоснованным.
 перейти на форум
 
 
VEhrdlVXMDVSMUF3VEM5UmRVNURPVEJNUWpnd1NuSlNaemxEZURCTWFsRnpibnBSYkU1RGR6Qk1NMUYxVGtNM01GazNVWFZwUkZGclRrTTNNRXhZVVhWMFIwSXdURVJSZG1SRE1EQlpRamd3U2pkUmRrNURNVEJNZGxKcU9VTTVaazVEWVRCWlJGRnpUa041TUZsaVVYWjBRM2xKVGtOV01FeE1VWE01UXpFd1RETlJkVTVETlV4NUwxRnpPVWRCTUZsUVVYUTVSMHhtVGtNME1Fd3pVWFJPUXpFd1RISlNaMlJEZHpCWllsRjFUa2RRWms1REx6Qk1XRkpuVGtNeE1FeE1VWFowUXpNd1RISlJkVWg2VW1kMFEzY3dXVVJSZFU1SFJUQlpkRGd3VEdKUmRHUkROekJNV0ZGME9VTTVNRXhFVW1wNVJGRjBUa01yTUZsRVVYWjBRM293VEVJNE1FdFFVWFYwUjBFd1RHWlJjMDVETnpCTWFsRjBPVU01TUZsMlVtaDBSMUJtVGtOV01FcElVV3RCUFQwPQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А на наш государственный бюджет, из которого покрываются убытки УЗ - негативное влияние не может оказать?
Кого интересует судьба олигархов?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С учетом того, что через убыточные тарифы субсидируется в первую очередь Ахметов, не трудно догадаться чьи интересы в данном случае отстаивает эта "асоциация"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эмммм, а откуда такая информация?)) Вообще-то на УЗ дефицита бюджета нет (читаем официальные данные от УЗ). Это раз, а два, грузовые перевозки тысячу лет не дотируются, но за счёт грузоперевозок дотируются пассажирские перевозки Потому при чём тут олигархи, непонятно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да кого это интересует, рост промышленности волнует нынешнее правительство барыг в последнюю очередь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
На словах Грося, конечно, рассказывает, что без промышленности нам не прожить, но по факту делают всё, чтоб уничтожить оную. Нам скоро экспортировать будет нечего
 показать весь комментарий
Ответить
 
так мо, Всемирная организация союзов потребителей (Consumer International - CI)
папросють наших пархатых патриотов и коммуналку вернуть в зад
 показать весь комментарий
Ответить
 
Проблемы шерифа индейцев не волнуют. Не умеете зарабатывать в рынке оглашайте банкротство и всей семьёй жопы грекам мыть. Суки дефективные, за счёт налогоплательщиков (а налоги платит конечный потребитель, то есть пэрэсичный) решили жить? И забирайте ещё одного рукожопа Косюка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не буду повторяться, но - производители уже давно готовы купить и вагоны, и тягу или предоставить свои вагоны на адекватных условиях УЗ. Но без тяги вагоны покупать бесполезно, а УЗ хочет частные вагоны просто на шару. Потому дефективная тут только УЗ, которая всеми силами сохраняет монополию
 показать весь комментарий
Ответить
 
Беда, в офшоры поток уменьшится. Наши зарубежные партнеры не дополучат украденного украинского капитала для своего развития, зарубежные акционеры не получат дивидентов. Беда. Вот бы вы так беспокоились когда квоты установили на все товары с Украины и благодаря этому многие так плохо себя начали чувствовать, даже хуже, чем от повышения тарифов на железной дороге.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныИндексация ж/д тарифов на перевозку грузов может оказать негативное влияние на отдельные отрасли экономики Украины, - Европейская Бизнес Ассоциация. ДОКУМЕНТ
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти