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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Киевская область (1727) налоговая милиция (1629) фальсификат (346) топливо (433) ГФС (3249)

 Налоговики с прокуратурой на Киевщине ликвидировали цех по изготовлению фальсифицированного топлива. ФОТОрепортаж

В Киевской области сотрудники налоговой милиции совместно с областной прокуратурой ликвидировали цех, в котором незаконно изготавливались фальсифицированные горюче-смазочные материалы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что должностные лица трех предприятий на территории нефтебазы, расположенной в одном из сел области, организовали незаконное производство горюче-смазочных материалов. Изготовление ГСМ осуществлялось путем добавления к низкокачественному топливу химических присадок. Продажа фальсифицированного топлива велась через сеть автозаправочных станций и при помощи Интернет-сайтов.

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В результате проведенных обысков был перекрыт канал поступления фальсифицированного топлива на АЗС. Кроме того, были обнаружены и изъяты почти 246 тысяч литров горюче-смазочных материалов и присадки для топлива общей стоимостью 6,4 миллиона гривен.

Налоговики с прокуратурой на Киевщине ликвидировали цех по изготовлению фальсифицированного топлива 01Налоговики с прокуратурой на Киевщине ликвидировали цех по изготовлению фальсифицированного топлива 02Налоговики с прокуратурой на Киевщине ликвидировали цех по изготовлению фальсифицированного топлива 03Налоговики с прокуратурой на Киевщине ликвидировали цех по изготовлению фальсифицированного топлива 04Налоговики с прокуратурой на Киевщине ликвидировали цех по изготовлению фальсифицированного топлива 05

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.


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Фууу, подумав вугілля вже підроблюють...
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На Киевщине - подделка топлива. В рстальных регионах- поддельные спиртные напитки.
Какая ,всё таки,разная Украина.
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что там с пожаром на БРСМ ?? закрыто все уже, или назн. 100500 экспертиз??
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики с прокуратурой на Киевщине ликвидировали цех по изготовлению фальсифицированного топлива. ФОТОрепортаж
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