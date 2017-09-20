 Налоговики с прокуратурой на Киевщине ликвидировали цех по изготовлению фальсифицированного топлива. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что должностные лица трех предприятий на территории нефтебазы, расположенной в одном из сел области, организовали незаконное производство горюче-смазочных материалов. Изготовление ГСМ осуществлялось путем добавления к низкокачественному топливу химических присадок. Продажа фальсифицированного топлива велась через сеть автозаправочных станций и при помощи Интернет-сайтов.
В результате проведенных обысков был перекрыт канал поступления фальсифицированного топлива на АЗС. Кроме того, были обнаружены и изъяты почти 246 тысяч литров горюче-смазочных материалов и присадки для топлива общей стоимостью 6,4 миллиона гривен.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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на Европу хватит...
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Какая ,всё таки,разная Украина.
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