 Трагедия в лагере "Виктория": под зданием Одесской мэрии произошла серия потасовок, задержаны несколько активистов. ФОТОрепортаж

Как сообщает корреспондент "Думской", в нем участвуют около 500 человек, передает Цензор.НЕТ.
Перед собравшимися выступил лидер одесской ячейки "Свободы", экс-нардеп Павел Кириленко. Он заявил, что после трагедии в лагере "Виктория" городской голова Геннадий Труханов должен уйти в отставку, а городской совет - самораспуститься.
Позже произошла еще одна потасовка между митингующими и бойцами Нацгвардии, которые оцепили мэрию. Активисты пытались пройти в зал, но их не пустили. Активисты скандируют "Труханова геть!" Митингующих и Нацгвардейцев разделили сотрудники полиции.
Представители "Свободы" и "Национального Корпуса" пытались войти в зал, но муниципальная охрана их не пустила, мотивируя это тем, что зал переполнен. Спустя 10 минут свободовцы и "азовцы" ("Национальный Корпус") переместились к боковому входу в муниципалитет. После короткой перепалки под боковым входом свободовцы решили вернуться на площадь.
В 10:50 возникла новая потасовка с полицией, произошла "ожесточенная драка" у бокового входа. Вмешались патрульные, досталось и журналистам. В сессии объявлен перерыв. На площади зажгли фальшфейеры и скандируют "Труханов геть!".
В 11:10 опять произошла потасовка. Полиция применила газ. Задержаны несколько активистов. Также среди митингующих есть несколько пострадавших.
Митингующие также применили газ и оттеснили полицейских.
Тем временем в сессии Одесского горсовета объявлен перерыв. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о намерении пообщаться с представителями собравшихся и главами фракций горсовета.
Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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Рыги рулят!
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А как дела с Трухановым?
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можно же еще родителей погибших детей задержать - ну чтобы они не шелестели...
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