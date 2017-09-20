 Трагедия в лагере "Виктория": под зданием Одесской мэрии произошла серия потасовок, задержаны несколько активистов. ФОТОрепортаж

Как сообщает корреспондент " Думской ", в нем участвуют около 500 человек, передает Цензор.НЕТ Перед собравшимися выступил лидер одесской ячейки "Свободы", экс-нардеп Павел Кириленко. Он заявил, что после трагедии в лагере "Виктория" городской голова Геннадий Труханов должен уйти в отставку, а городской совет - самораспуститься.

Буквально через несколько минут после начала митинга между участниками и правоохранителями произошла потасовка из-за того, что один из активистов пришел на акцию в балаклаве и отказался ее снять по требованию полицейских.Позже произошла еще одна потасовка между митингующими и бойцами Нацгвардии, которые оцепили мэрию. Активисты пытались пройти в зал, но их не пустили. Активисты скандируют "Труханова геть!" Митингующих и Нацгвардейцев разделили сотрудники полиции.Представители "Свободы" и "Национального Корпуса" пытались войти в зал, но муниципальная охрана их не пустила, мотивируя это тем, что зал переполнен. Спустя 10 минут свободовцы и "азовцы" ("Национальный Корпус") переместились к боковому входу в муниципалитет. После короткой перепалки под боковым входом свободовцы решили вернуться на площадь.

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В 10:50 возникла новая потасовка с полицией, произошла "ожесточенная драка" у бокового входа. Вмешались патрульные, досталось и журналистам. В сессии объявлен перерыв. На площади зажгли фальшфейеры и скандируют "Труханов геть!".В 11:10 опять произошла потасовка. Полиция применила газ. Задержаны несколько активистов. Также среди митингующих есть несколько пострадавших.Митингующие также применили газ и оттеснили полицейских.

Напомним, в ночь на

. В результате погибли трое детей.

ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк,

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Тем временем в сессии Одесского горсовета объявлен перерыв. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о намерении пообщаться с представителями собравшихся и главами фракций горсовета.