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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:ассоциация (886) Днепр_город (2870) комитет (292) Пташник (5)

 Заседание Парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС началось в Днепре. ФОТО

В Днепре началось шестое заседание Парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщила член комитета, нардеп ("Самопомич") Виктория Пташник. Она отметила, что впервые заседание проходит не в Киеве, Брюсселе или Страсбурге, а в Днепре.


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"Это далеко не первый визит депутатов Европарламента на Восток. Но официальное заседание ПКА, международного органа, впервые проводится не в Киеве, а в регионе, что свидетельствует о высоком интересе Европы ко всей Украине.

На повестке дня обсуждение, конечно, ситуации на Востоке и в оккупированном Крыму, результатов децентрализации, реформы государственного управления, судебной реформы и экономического сотрудничества и многих других вопросов", - написала она.


Заседание Парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС началось в Днепре 03

Отметим, Комитет ассоциации - основной орган, который контролирует выполнение договора об ассоциации между Украиной и ЕС, а также дает рекомендации по улучшению взаимодействия.

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Тобі не здається що ти вже примелькався тут?
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Днепр- это самый украинский город и с самой украинской ориентацией.
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- Скажу вам откровенно, мосье Фунт, - шептал Валиадис, - все в порядке. Бенеш уже согласился на Пан-Европу, но знаете, при каком условии? Пикейные жилеты собрались поближе и вытянули куриные шеи.- При условии, что Черноморск будет объявлен вольным городом. (с)
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член комитета, нардеп ("Самопомич") Виктория Пташник в УКРАIНI !!!
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какой дорогой их везли?
на каком вездеходе?
бо ехал недавно в Никополь... ну как ехал - скакал! чуть яйки не отвязались...
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Осторожнее там с ними. А то вас попросят быть потолерантнее: разместить пару миллионов Махмудов и Ахметов для начала.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗаседание Парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС началось в Днепре. ФОТО
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