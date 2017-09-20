 Заседание Парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС началось в Днепре. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщила член комитета, нардеп ("Самопомич") Виктория Пташник. Она отметила, что впервые заседание проходит не в Киеве, Брюсселе или Страсбурге, а в Днепре.
"Это далеко не первый визит депутатов Европарламента на Восток. Но официальное заседание ПКА, международного органа, впервые проводится не в Киеве, а в регионе, что свидетельствует о высоком интересе Европы ко всей Украине.
На повестке дня обсуждение, конечно, ситуации на Востоке и в оккупированном Крыму, результатов децентрализации, реформы государственного управления, судебной реформы и экономического сотрудничества и многих других вопросов", - написала она.
Отметим, Комитет ассоциации - основной орган, который контролирует выполнение договора об ассоциации между Украиной и ЕС, а также дает рекомендации по улучшению взаимодействия.
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на каком вездеходе?
бо ехал недавно в Никополь... ну как ехал - скакал! чуть яйки не отвязались...
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