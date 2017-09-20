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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Украина и Румыния имеют общее видение о размещении миротворческой миссии ООН на Донбассе, - МИД. ФОТО

мелешкану

19 сентября на полях 72-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Украины Павел Климкин проинформировал своего румынского коллегу Теодора Мелешкану о позиции Украины относительно начала операции ООН по поддержанию мира на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.

Глава МИД Украины отметил, что миротворцы ООН должны быть размещены по всей территории ОРДЛО, в т.ч. вдоль временно неконтролируемой части российско-украинской границы. Соответственно, о расположении международных сил исключительно вдоль существующей линии контакта не может быть и речи, поскольку это лишь будет способствовать замораживанию конфликта, возникновению очередной "серой" зоны на европейском континенте и консолидации там российского влияния.

Со своей стороны, Мелешкану заявил о понимании и полной поддержке украинской позиции в этом вопросе. Он также подчеркнул важность восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ Украины.

Украина и Румыния имеют общее видение о размещении миротворческой миссии ООН на Донбассе, - МИД 01
Фото: пресс-служба МИД

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Стороны отдельно обсудили вопрос недавно принятого Закона Украины "Об образовании". В частности, Климкин отметил продолжение обеспечения Украины культурных и языковых прав национальных меньшинств. Отдельное внимание Мелешкана было привлечено к тому факту, что вновь принятый закон никоим образом не ограничивает изучение английского языка или общеобразовательных предметов на румынском языке, вместо этого он создает необходимые предпосылки для овладения на должном уровне украинским языком. Климкин отметил: "Новый закон направлен на создание дополнительных возможностей для самореализации представителей национальных меньшинств, в частности, получение высшего образования в украинских университетах".

Руководители внешнеполитических ведомств обоих государств согласились с важностью поддержания активных двусторонних контактов в этой сфере и поддержали идею проведения взаимных визитов для проведения соответствующих консультаций между соответствующими профильными ведомствами.
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мнение совпадает с хозяйским! будто есть свое мнение
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Если Румыны войдут в состав Миротворцев ООН,это будет офигенный тролинг,ибо на Донбассе во Вторую Мировую были именно Румыны.
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По воспоминаниям одного из родственников, которому в войну было 9 лет, Румыны были намного хуже немцев. Немцы(не СС) относились к мирному населению нормально, но когда их сменили румыны - разграбляли всё, что могли.
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наверное, путают с русскими. Румынам и в голову не пришло пилить заводы на металл.
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Румыны лучше б Молдованам помогли с Приднестровьем. Между Румынией и Молдовой куча разных договоров о военном сотрудничестве, но Румыны почему-то не спешат помогать Молдованам, и посылать своих солдат в Приднестровье.
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Украина тоже могла бы помочь Молдове,но там такой же мирный план от Юща--Барыги.
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Ага, румуни про таку місію в Одєссі мріють....😀
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Успокойтесь, румыны никуда не набиваются. Был лишь разговор о поддержке точки зрения Украины.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУкраина и Румыния имеют общее видение о размещении миротворческой миссии ООН на Донбассе, - МИД. ФОТО
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