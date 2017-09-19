 Новый законопроект о НГУ направлен исключительно на приведение деятельности Нацгвардии в соответствие с законодательством Украины - пресс-служба. ИНФОГРАФИКА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал руководитель пресс-службы Нацгвардии Михаил Голуб.
Он отметил: "Рассмотрение законопроекта № 6556 от 08.06.2017 г.. о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования правовых основ деятельности НГУ в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности вызвало волну необоснованной критики со стороны некоторых правозащитников и отдельных народных депутатов Украины. Их возмутило решение профильного комитета, который рекомендовал народным избранникам поддержать в зале парламента этот проект документа.
Вызывает удивление упорство, с которым команда противников урегулирования деятельности Национальной гвардии Украины согласно практик аналогичных формирований Европы и мира, взялась пугать общество "подготовкой военного переворота", "возвращением "Беркута", "крышеванием коррупционных схем" и тому подобное.
В действующем Законе Украины "О Национальной гвардии Украины" уже предусмотрена функция по охране общественного порядка, обеспечению защиты и охраны жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов граждан. Кроме того, закон регламентирует участие Национальной гвардии в обеспечении общественной безопасности и охране общественного порядка во время проведения собраний, митингов, шествий, демонстраций и других массовых мероприятий, создающих опасность для жизни и здоровья граждан. Но сейчас военнослужащие НГУ эти функции могут реализовывать исключительно с работниками Национальной полиции.
Чтобы дать возможность гвардейцам полноценно самостоятельно выполнять правоохранительные функции уже предусмотрены статьями 2 и 13 закона "О Национальной гвардии Украины" предлагается внести изменения в статью 255 Кодекса Украины об административных правонарушениях путем определения должностных лиц НГУ субъектами, имеющими право составлять админпротоколы за малозначительные правонарушения во время охраны ими общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.
Такая практика существует во Франции, Испании, Португалии, Турции, Румынии, где есть подобные НГУ правоохранительные формирования. Поэтому говорить, что наделение военнослужащих Национальной гвардии Украины такими полномочиями является риском для общества или государства в целом, по меньшей мере, некомпетентно. Разве в том, что в странах Европы это уже стало традицией в обществе.
Законопроектом №6556 предлагается предоставить право уполномоченным лицам, которые отвечают за обеспечение общественного порядка (общественной безопасности) при проведении массовых мероприятий, создающих опасность для жизни и здоровья граждан, определять минимальную безопасное расстояние между охранниками общественного порядка и участниками этих массовых мероприятий. Расстояние, позволяющее обеспечить безопасность не только военнослужащих, но и гражданских лиц.
К сожалению, трагические события возле здания Верховной Рады Украины 31 августа 2015 года, когда от ранений погибли четверо военнослужащих Национальной гвардии Украины в очередной раз подтвердили необходимость законодательного урегулирования этого вопроса. И использование некоторыми представителями общественности в своих громких заявлениях формулировки подобного "Нацгвардии дадут право бить всех людей, которые не совершили правонарушений" - это манипуляция сознанием граждан и не имеет под собой никакой правовой основы.
Тем более, что практика определения минимальной безопасного расстояния между правоохранителями и гражданами во время аналогичных массовых мероприятий существует так же в европейских демократических странах и не противоречащей общепринятым европейским ценностям.
Напомним, что в соответствии с пунктом 1 части 6 статьи 46 Закона Украины "О Национальной полиции" полицейский имеет право применять огнестрельное оружие без предупреждения при попытке лица, которое задерживает полицейский с огнестрельным оружием в руках, приблизиться к нему, сократив определенную им расстояние, или прикоснуться к оружию. То есть подобная практика по определению безопасного расстояния между лицом и защитником правопрядку уже существует в украинском законодательстве.
Относительно упреков некоторых правозащитников и отдельных народных депутатов Украины, что нормы законопроекта противоречат статье 17 Конституции Украины, сообщаем следующее. Сегодня, как отдельные нормы Закона Украины "О Национальной гвардии Украины" (в действующей редакции), так и этот Закон в целом не признании такими, которые не отвечают Конституции Украины (неконституционными).
Поэтому заявления о том, что нормы закона "О Национальной гвардии" и законопроекта №6556 в части реализации прав военнослужащих по ограничению прав и свобод граждан якобы противоречат части 4 статьи 17 Конституции Украины носят эмоционально-экспрессивный характер и не основываются на нормах права. Поскольку анализ данной нормы Конституции Украины свидетельствует о том, что ею установлен запрет органам государственной власти, органам местного самоуправления, их должностным лицам, гражданам или их объединениям неконституционным или иной конституционный способ использовать одновременно всю совокупность военных объединений, соединений и частей и органов управления ими для ограничения прав и свобод граждан или с целью свержения конституционного строя, устранения органов власти или препятствования их деятельности.
Отдельную военную часть или военнослужащего нельзя считать военным формированием, исходя из определения термина "военное формирование" предусмотренного абзацем 13 части 1 статьи 1 Закона Украины "Об обороне Украины".
Законопроект направлен исключительно на приведение деятельности Национальной гвардии в соответствие с законодательством Украины и адаптирован к законодательства, регламентирующего деятельность аналогичных Национальной гвардии Украины европейских структур, таких как Национальная жандармерия Французской Республики, войска карабинеров Итальянской республики, жандармерия Турецкой республики, жандармерия Румынии.
К сожалению ни один так называемый эксперт не обратил внимание на деятельность аналогичных военных формирований стран Европы. Нормы законопроекта №6556 вытекают из рекомендаций европейских экспертов при проведении проектов Twinning "Внедрение и развитие управления качеством" и "Содействие совершенствованию системы охраны общественного порядка" реализованных совместно с Национальной жандармерией Франции и жандармерией Румынии.
Таким образом, позиция отдельных экспертов и народных избранников по законопроекту №6556 противоречит общему евроинтеграционному курсу нашего государства.
Хотим подчеркнуть, что НГУ соответствии со статьей 1 Закона Украины "О Национальной гвардии Украины" и с учетом положений Конвенции по правам человека, призвана прежде всего стоять на страже мира и покоя, жизни и здоровья человека и гражданина, на защите интересов граждан Украина, общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств".
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А где США, Англия, Германия?
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