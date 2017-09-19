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 На Майдане развернули 15-метровый исторический флаг Беларуси. ФОТОрепортаж

В центре Киева, на Майдане Незалежности, отметили День флага Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, несколько десятков активистов развернули 15-метровый бело-красно-белый флаг.

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В 1918 году он был флагом Белорусской Народной Республики, с 1991 по 1995 годы - государственным флагом Республики Беларусь. В 1995 году его лишили статуса государственного символа.

На Майдане развернули 15-метровый исторический флаг Беларуси 01На Майдане развернули 15-метровый исторический флаг Беларуси 02На Майдане развернули 15-метровый исторический флаг Беларуси 03На Майдане развернули 15-метровый исторический флаг Беларуси 04На Майдане развернули 15-метровый исторический флаг Беларуси 05На Майдане развернули 15-метровый исторический флаг Беларуси 06На Майдане развернули 15-метровый исторический флаг Беларуси 07

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Пора там разворачивать красно-черный. И ставить Йолку-эшафот для мародеров
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докерувався харант
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козломордый бот выпей боярышники ложись спать
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Что то таких бомжей я давно не видел у себя в городе. Те что лазили при папередниках куда то исчезли.
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Они теперь в порохоботах трудоустроены
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красно-чорный? ..о .а чей именно красно-чорный), его многие переняли и под ним были не соответствуя его первозданному значению
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что тут скажеш....мы просто видим что Беларусь - фсе.
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Беларусь превратилась в страну-проститутку
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А почему мы до сих пор не выслали их посла? Нашего гражданина просто безнаказанно похитили на их территории... Когда у нас уже зубы вырастут?
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А у себя на Родине развернуть слабо?
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Там проблемно.
В Україні не може бути ні диктатури ні культу особи.
В Білорусі може бути диктатура але не може бути культу особи.
На рашці не може не бути культу особи.
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Шо, правда? А Янукович, Кучма то демократические лидеры?
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У городі бузина, а в Києві дядько. Так що ти знов не вгадав
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культ личности? януковича и кучмьі??? тьі чЬто дьібанутьій??? диктатура вАще - верх маразма)))) в спам кАроче!
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Да, представь себе, дурашка. Авторитаризм в полный рост. Как и сейчас.
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почитай внимательней политологию, дурЄнь))) попьітка узурпации власти и система власти - совсем разньіе вещи, боВдуре)))) в спам!
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В попу свой спам засунь, чучело.
В Беларуси официально тоже как бы демократия, что не мешает режиму быть диктаторским. Так шо обтекай.
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Только одна маленькая Вейшнория и сражаеться против оккупанта нанося кровавой громадине чувствительные уроны в основновном в воздушных войсках!! Вот она достойна гордости и похвалы!! Остальная Белорусь - покорно раздвинула булки и впустила в себя добровольно немытый чечено-бурятский уд
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Красивый флаг, его надо чаще доставать. может не так много времени пройдет как он замайорить над Беларусю!
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Вот бы в пику белорусским приколам с похищением украинских граждан, взять да и признать этот флаг государственным флагом Беларуси.
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на польский похож, не, мне не нравится такое сочетание( а сейчас красно -зелёный, с орнаментом, тоже если в сочетании одном напр. одерже или обои то на любителя, но если клубничка с листочком как магнитик то очень мило главное с чем ассоцировать, эт овсегда помогает когда убеждаешь насчёт цветовой гаммы)))
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надо еще там отметить день флага береша слоновой кости и берега скелетов,це пэрэмога
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Ты не тот Саша Крещатик , мы своего хорошо знаем . Так шо не подмазывайся .
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А сколько процентов белорусов считает этот флаг своим?
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Сегодня - неофициальный пиратский день :D

По-английски название праздника звучит как «International Talk Like A Pirate Day», что в буквальном смысле означает - «международный день, в течение которого нужно разговаривать как пират».
На Майдане развернули 15-метровый исторический флаг Беларуси - Цензор.НЕТ 2959
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КацаПсины панически боятся Майдана хотя чего Греха таить,именно чЛенинско-Сралинская банда опустила РАБссию ниже погреба 7 ноября 1917 года.Скоро Юбилейчик того ГОФФНА
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"Кому Лука бацька, тому Ху#ло дзядзька!",

РАСІЯ ГЕТА ВАЙНА! ВОЛЯ НАРОДАМ СМЕРЦЬ ІМПЄРЫЯМ! Хай жыве Незалежная Беларусь !
Сябры будьте осторожны, не питайте иллюзий насчет РФ!
-Опрос ВЦИОМ показал, что лишь 40% российских граждан воспринимают Белоруссию как дружественное государство
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Бацька Лукаш категорически отказался ехать в Москву из за поведения КацаКрысыных Зольдаттэн типа РАБссиянских солдат в Белоруси....
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Цензор.НЕТФотоОбществоНа Майдане развернули 15-метровый исторический флаг Беларуси. ФОТОрепортаж
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