 На Майдане развернули 15-метровый исторический флаг Беларуси. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, несколько десятков активистов развернули 15-метровый бело-красно-белый флаг.
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В 1918 году он был флагом Белорусской Народной Республики, с 1991 по 1995 годы - государственным флагом Республики Беларусь. В 1995 году его лишили статуса государственного символа.
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В Україні не може бути ні диктатури ні культу особи.
В Білорусі може бути диктатура але не може бути культу особи.
На рашці не може не бути культу особи.
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В Беларуси официально тоже как бы демократия, что не мешает режиму быть диктаторским. Так шо обтекай.
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По-английски название праздника звучит как «International Talk Like A Pirate Day», что в буквальном смысле означает - «международный день, в течение которого нужно разговаривать как пират».
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РАСІЯ ГЕТА ВАЙНА! ВОЛЯ НАРОДАМ СМЕРЦЬ ІМПЄРЫЯМ! Хай жыве Незалежная Беларусь !
Сябры будьте осторожны, не питайте иллюзий насчет РФ!
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