 У жителя Сумщины изъяты тротиловые шашки и артиллерийские взрыватели. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, 53-летний мужчина хранил у себя во дворе 29 целых и остатки еще нескольких тротиловых шашек общим весом 3100 граммов, корпус от гранаты Ф-1 и три артиллерийских взрывателя.
"Учитывая общую взрывную опасность, которую представляют такие находки, можно утверждать, что в тротиловом эквиваленте опасность составляла порядка 4 кг. Для сравнения: это одна противотанковая мина, способная подорвать танк, не говоря уж об автомобиле или доме", - рассказал начальник взрывотехнического отдела полиции Сумщины Олег Евлаш.
Хозяин усадьбы утверждает, что нашел взрывчатку около недели назад в лесу во время поиска металлолома. Принес домой, чтобы потом сдать в полицию. Об опасности, которую представляют найденные вещи, даже не подозревал: так и оставил на подоконнике в сарайчике.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами). Статья предусматривает от 3 до 7 лет заключения.
(Фото полиции Сумской области)
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