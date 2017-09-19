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 Общество
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Все про:боеприпасы (1290) Нацполиция (8772) Сумщина (661)

 У жителя Сумщины изъяты тротиловые шашки и артиллерийские взрыватели. ФОТОрепортаж

В Сумской области полиция обнаружила арсенал боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, 53-летний мужчина хранил у себя во дворе 29 целых и остатки еще нескольких тротиловых шашек общим весом 3100 граммов, корпус от гранаты Ф-1 и три артиллерийских взрывателя.

"Учитывая общую взрывную опасность, которую представляют такие находки, можно утверждать, что в тротиловом эквиваленте опасность составляла порядка 4 кг. Для сравнения: это одна противотанковая мина, способная подорвать танк, не говоря уж об автомобиле или доме", - рассказал начальник взрывотехнического отдела полиции Сумщины Олег Евлаш.

Хозяин усадьбы утверждает, что нашел взрывчатку около недели назад в лесу во время поиска металлолома. Принес домой, чтобы потом сдать в полицию. Об опасности, которую представляют найденные вещи, даже не подозревал: так и оставил на подоконнике в сарайчике.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами). Статья предусматривает от 3 до 7 лет заключения.

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У жителя Сумщины изъяты тротиловые шашки и артиллерийские взрыватели 01У жителя Сумщины изъяты тротиловые шашки и артиллерийские взрыватели 02У жителя Сумщины изъяты тротиловые шашки и артиллерийские взрыватели 03

(Фото полиции Сумской области)
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