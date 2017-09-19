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Все про:интернет (1520) СБУ (14918) провайдер (22)

 СБУ разоблачила интернет-провайдеров на маршрутизации трафика в оккупированную часть Донбасса. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили ряд телекоммуникационных провайдеров на незаконной маршрутизации интернет-трафика в так называемые "ЛДНР", временно аннексированного Крыма и непризнанного Приднестровья.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: " Оперативники спецслужбы установили, что руководители и менеджмент провайдеров, осознавая общественную опасность и откровенный антигосударственный характер своих действий, обеспечивали транзит трафика, в частности на неподконтрольные Украины территории Донбасса.

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Учитывая тот факт, что российские спецслужбы активно используют интернет для проведения специальных информационных операций против нашего государства, в том числе с использованием своих "марионеток" в ОРДЛО, такие действия должностных лиц украинских компаний наносят большой вред национальной безопасности Украины.

Сотрудники СБ Украины задокументировали противоправную деятельность национальных провайдеров, которые осуществляли маршрутизацию интернет-трафика на неподконтрольные Украины территории, чем фактически обслуживали антиукраинские информационные операции российских спецслужб и контролируемых ими террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

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Технологически транзит трафика происходил через подключение каналов связи с РФ к сетям отечественных телекоммуникационных узлов с последующим направлением его в донецкий провайдера, который обслуживал откровенно антиукраинские информационные веб-ресурсы - "Главы" и "Совета министров" псевдообразований "ДНР / ЛНР".

Во время проведения санкционированных обысков в помещениях провайдеров в Киеве и области, Днепре, Одессе и Харькове правоохранители изъяли конечное компьютерное оборудование и документальные материалы, подтверждающие осуществление противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ст. 111 и ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия".

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СБУ разоблачила интернет-провайдеров на маршрутизации трафика в оккупированную часть Донбасса 01

СБУ разоблачила интернет-провайдеров на маршрутизации трафика в оккупированную часть Донбасса 02

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От падли...Підкиньте їм ще пару патронів та коноплі пів-кіля,щоб надійно все було...
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так назовите Провайдера случайно не Вега или Укртелком с Тримоб?? а может Интертелеком.. не ну мозги явно отбивает абы сорвать куш... а ведь страдают клиенты на территории Украины -которые ни сном ни духом...
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Экс-советник министра внутренних дел Украины, лидер Соцпартии Украины Илья Кива 15 сентября выступил в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1", где обсуждали ситуацию с лидером партии "Рух нових сил" Михаилом Саакашвили. "Ой, какой нарядный!" - сказала ведущая Ольга Скабеева, увидев Киву в вышиванке. "Где моя фабрика в Костополе? Фабрика где моя? Фабрику найди мою! Ты же в Ровенской области? Костополь далеко? Съезди туда, посмотри на мою фабрику!" - сказал глава ЛДПР Владимир Жириновский. "Владимир Вольфович, с приходом таких политиков, как я, а сегодня я уже являюсь главой Социалистической партии Украины, таким, как Саакашвили, точно на Украине не будет места, это я вам обещаю... И мы придем к президенту Порошенко... С нами придется садиться, договариваться и разговаривать... Когда мы вернем нашу государственную границу, мы всегда сможем договориться... И поверьте, такого дерьма, как Саакашвили, на нашей земле не будет, потому что мы слишком любим эту землю", - заявил Кива.
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такого дерьма как кива - не будет в Украине...
размечтался кива, "ссыцыАнализму" ему захотелось...
в магадане пусть строит)
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По сравнению с Морозом этот Кива - уменьшенная копия москальского Валуева, с таким же примитивным мышлением и запасом слов Элочки-Людоедочки... Хана социалистам!
Хотя... может и к лучшему. Поскорей появится соц. партия западного образца, без оглядки на Москву. И нынешним популистам нужно будет что-то реально делать, а не вешать лапшу на уши.
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Вот только кто ахметова накажет , порох ? Так он под ним лежит.
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провайдерам помешал скрыться сильный дождь
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Закрывайте такой бизнес, а руководителей под суд.
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А почему не наказали никого из таких "провайдеров" которые три года на крысм интернет гнали. И только первого сентября тихонько приехало шыкаладное сбу и отключила крысьчанам оптоволокно.
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как говорят от шыкаладного стола к стекломойному.
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надо было взять под контроль, следить же за ними надо...
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Для СБУ - в РФ имеется 15 юридических лиц с названием "Рошен". Почему не расследуют антигосударственное поведение их хозяина?
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А за чем , он хозяин СБУ , кто же против хозяина пойдёт ?
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воду ,газ, електричество барыжить можно , а интернет сразу - торговля родиной )??
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Что делать, когда Жизнь по Новому, поворачивается к Вам Голой Жопой???
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ разоблачила интернет-провайдеров на маршрутизации трафика в оккупированную часть Донбасса. ФОТО
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