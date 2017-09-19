 СБУ разоблачила интернет-провайдеров на маршрутизации трафика в оккупированную часть Донбасса. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: " Оперативники спецслужбы установили, что руководители и менеджмент провайдеров, осознавая общественную опасность и откровенный антигосударственный характер своих действий, обеспечивали транзит трафика, в частности на неподконтрольные Украины территории Донбасса.
Учитывая тот факт, что российские спецслужбы активно используют интернет для проведения специальных информационных операций против нашего государства, в том числе с использованием своих "марионеток" в ОРДЛО, такие действия должностных лиц украинских компаний наносят большой вред национальной безопасности Украины.
Сотрудники СБ Украины задокументировали противоправную деятельность национальных провайдеров, которые осуществляли маршрутизацию интернет-трафика на неподконтрольные Украины территории, чем фактически обслуживали антиукраинские информационные операции российских спецслужб и контролируемых ими террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
Технологически транзит трафика происходил через подключение каналов связи с РФ к сетям отечественных телекоммуникационных узлов с последующим направлением его в донецкий провайдера, который обслуживал откровенно антиукраинские информационные веб-ресурсы - "Главы" и "Совета министров" псевдообразований "ДНР / ЛНР".
Во время проведения санкционированных обысков в помещениях провайдеров в Киеве и области, Днепре, Одессе и Харькове правоохранители изъяли конечное компьютерное оборудование и документальные материалы, подтверждающие осуществление противоправной деятельности.
Открыто уголовное производство по ст. 111 и ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия".
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размечтался кива, "ссыцыАнализму" ему захотелось...
в магадане пусть строит)
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Хотя... может и к лучшему. Поскорей появится соц. партия западного образца, без оглядки на Москву. И нынешним популистам нужно будет что-то реально делать, а не вешать лапшу на уши.
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