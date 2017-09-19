 Маркевич с яблоком и переписка Балоги о закарпатской политике - день работы ВР 19 сентября. ФОТОрепортаж

День работы ВР 19 сентября в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.

Депутат Игорь Лапин дискутирует с коллегами из "Народного фронта"

Внефракционный Борислав Береза

Ярослав Маркевич "Самопомич" перкусывает яблоком

Переписка Виктора Балоги об особенностях политического процесса в Закарпатье

Владимир Арьев и Оксана Юринец "Блок Петра Порошенко"

Хвича Мепаришвили из "Народного фронта"

Пустые места депутатов "Радикальной партии". Они ушли из зала с требованием открыть уголовное дело против Сергея Левочкина

Глава фракции "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов с Викторией Войцицкой из "Самопомочи"

Внефракционный Юрий Деревянко, который утверждает, что "потянул связки"

Светлана Залищук и Сергей Лещенко из "Блока Петра Порошенко"

Четки в руках народного избранника

Алена Шкрум из "Батькивщины"

За трибуной Руслан Князевич "Блок Петра Порошенко"