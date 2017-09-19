 Маркевич с яблоком и переписка Балоги о закарпатской политике - день работы ВР 19 сентября. ФОТОрепортаж

День работы ВР 19 сентября в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.
Судя по всему, речь идет о ситуации в Береговском городском совете Закарпатской области. Городской глава Берегова - Золтан Бабяк, а среди депутатов городского совета есть депутат "Единого центра" Ольга Бизиля.
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что бы никто не увидел их плодотворную работу и заботу о нас
обнять и плакать...
а им еще и деньги платят за посиденьки-позвизденьки...
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де тот мужик что писал тут всегда одно в подобных темах типа взять бы топор и всех зарубить, не надо пачкаться , поджечь раду к чорту, лучше потом отстоить другое здание то уже насковзь пропиталось гнилью их, сто процентов там ни трава ни цветочки долго-долго расти не будут
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Один из самых популярных в мире медиа ресурсов FB не имеет собственного контента. Самый крупный в мире поставщик товаров Alibaba не имеет собственных товаров. А наращивающие свое финансовое влияние криптовалюты не требуют каких-либо хранилищ, банков и даже собственного лица.
Украина эпохи Рошен, как и полагается любой стране, мечтающей жить как в Европе, старается внести свой достойный вклад в дело виртуализации всей страны.
Героический спикер Верховной, извините, Рады Украины, в простонародье именуемый как «человек со справкой», втихаря протащил постановление о тендере на модернизацию системы электронного голосования.
Теперь каждое место, извините, народного избранника будет оборудовано устройством биометрического сканирования и цветным тач-скрином. Дублирует же всю эту лабуду специальный электронный пульт удаленного (sic!) голосования.
То есть теперь физическое отсутствие депутата на своем рабочем месте никоим образом не будет сказываться на его способности проголосовать за что-либо, не отрывая своей, простите, думающей задницы с теплого песочка какого-нибудь Лазурного берега.
И это только начало в благородном деле виртуализации страны под названием Украина. Недалек тот день, когда виртуальный парламент проголосует за виртуальные пенсии и зарплаты бюджетникам. А там и до виртуального народонаселения рукой подать.
😀😀
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😛
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Кажный из нас душубы отдал! - шобы вот так вот "валять хуи" целый рабочий день, вкусно пахнуть и чувствовать себя "богом"!
Може достаточно будет 100 душ таких "хуивалятелей"? Так и бюджет трохи сэкономим.
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Хорошая зарплата ,неприкасаемость , живи не тужи,а если и боремся за народ-- то только ради показухи, увеличить шанс попасть еще раз в благотворительное заведение на содержании народа "нетрудоспособных лиц".
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