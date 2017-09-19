EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в одесском детском лагере Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Политика Украины, Фоторепортаж
  5285  27
Все про:ВР (23020) депутат (3028)

 Маркевич с яблоком и переписка Балоги о закарпатской политике - день работы ВР 19 сентября. ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 сентября депутаты в зале ВР кушали в зале яблоки, получали информацию о региональной политике и отклонили тысячу поправок к судебной реформе.

День работы ВР 19 сентября в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.

Маркевич с яблоком и переписка Балоги о закарпатской политике - день работы ВР 19 сентября 01

Депутат Игорь Лапин дискутирует с коллегами из "Народного фронта"

Маркевич с яблоком и переписка Балоги о закарпатской политике - день работы ВР 19 сентября 02

Внефракционный Борислав Береза

Маркевич с яблоком и переписка Балоги о закарпатской политике - день работы ВР 19 сентября 03

Маркевич с яблоком и переписка Балоги о закарпатской политике - день работы ВР 19 сентября 04

Ярослав Маркевич "Самопомич" перкусывает яблоком

Маркевич с яблоком и переписка Балоги о закарпатской политике - день работы ВР 19 сентября 05

Переписка Виктора Балоги об особенностях политического процесса в Закарпатье

Маркевич с яблоком и переписка Балоги о закарпатской политике - день работы ВР 19 сентября 06

Абонент "Бізіля Оля" написала Балоге такой текст: "Віктор Іванович привіт. Ми прийняли рішення не брати участь. Вчора на погоджувальній раді, я висловила позицію. Бабяк мовчав, угорці теж. В принципі все так, як я хотіла, окрім одного депутата, про якого я Вам вчора говорила. Він піде на сесію, всі інші ні. Цілую".

Судя по всему, речь идет о ситуации в Береговском городском совете Закарпатской области. Городской глава Берегова - Золтан Бабяк, а среди депутатов городского совета есть депутат "Единого центра" Ольга Бизиля.

Маркевич с яблоком и переписка Балоги о закарпатской политике - день работы ВР 19 сентября 07

Владимир Арьев и Оксана Юринец "Блок Петра Порошенко"

Маркевич с яблоком и переписка Балоги о закарпатской политике - день работы ВР 19 сентября 08

Хвича Мепаришвили из "Народного фронта"

Маркевич с яблоком и переписка Балоги о закарпатской политике - день работы ВР 19 сентября 09

Пустые места депутатов "Радикальной партии". Они ушли из зала с требованием открыть уголовное дело против Сергея Левочкина

Маркевич с яблоком и переписка Балоги о закарпатской политике - день работы ВР 19 сентября 10

Глава фракции "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов с Викторией Войцицкой из "Самопомочи"

Маркевич с яблоком и переписка Балоги о закарпатской политике - день работы ВР 19 сентября 11

Внефракционный Юрий Деревянко, который утверждает, что "потянул связки"

Маркевич с яблоком и переписка Балоги о закарпатской политике - день работы ВР 19 сентября 12

Светлана Залищук и Сергей Лещенко из "Блока Петра Порошенко"

Маркевич с яблоком и переписка Балоги о закарпатской политике - день работы ВР 19 сентября 13

Четки в руках народного избранника

Маркевич с яблоком и переписка Балоги о закарпатской политике - день работы ВР 19 сентября 14

Маркевич с яблоком и переписка Балоги о закарпатской политике - день работы ВР 19 сентября 15

Алена Шкрум из "Батькивщины"

Маркевич с яблоком и переписка Балоги о закарпатской политике - день работы ВР 19 сентября 16

За трибуной Руслан Князевич "Блок Петра Порошенко"
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Что мешает сократит 450 идиотов на 50 идиотов, между которыми будет распределена зарплата остальных 400? Но которые будут действительно ходить и работать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хватит и 300 идиотов - тем более, относительно такого сокращения даже референдум проводился...
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну, и зачем нагнали охрану для этого клуба по интересам?
что бы никто не увидел их плодотворную работу и заботу о нас
обнять и плакать...
а им еще и деньги платят за посиденьки-позвизденьки...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
оставить 50, максимум 100 человек, остальных фтопку
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да чтоб они попередохли, аж .. слов нет, жирная скотоферма поганых! проклятая мразь
де тот мужик что писал тут всегда одно в подобных темах типа взять бы топор и всех зарубить, не надо пачкаться , поджечь раду к чорту, лучше потом отстоить другое здание то уже насковзь пропиталось гнилью их, сто процентов там ни трава ни цветочки долго-долго расти не будут
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Двадцать первый век положил начало глобальной виртуализации социально-экономических отношений среди Homo sapiens.

Один из самых популярных в мире медиа ресурсов FB не имеет собственного контента. Самый крупный в мире поставщик товаров Alibaba не имеет собственных товаров. А наращивающие свое финансовое влияние криптовалюты не требуют каких-либо хранилищ, банков и даже собственного лица.

Украина эпохи Рошен, как и полагается любой стране, мечтающей жить как в Европе, старается внести свой достойный вклад в дело виртуализации всей страны.

Героический спикер Верховной, извините, Рады Украины, в простонародье именуемый как «человек со справкой», втихаря протащил постановление о тендере на модернизацию системы электронного голосования.

Теперь каждое место, извините, народного избранника будет оборудовано устройством биометрического сканирования и цветным тач-скрином. Дублирует же всю эту лабуду специальный электронный пульт удаленного (sic!) голосования.

То есть теперь физическое отсутствие депутата на своем рабочем месте никоим образом не будет сказываться на его способности проголосовать за что-либо, не отрывая своей, простите, думающей задницы с теплого песочка какого-нибудь Лазурного берега.

И это только начало в благородном деле виртуализации страны под названием Украина. Недалек тот день, когда виртуальный парламент проголосует за виртуальные пенсии и зарплаты бюджетникам. А там и до виртуального народонаселения рукой подать.

😀😀
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
[В Адміністрації Порошенка є склад готівки для підкупу нардепів - Саакашвілі]: Посмотри! http://ua1.com.ua/politics/v-administraciji-poroshenka-e-sklad-gotivki-dlya-pidkupu-nardepiv-saakashvili-34959.html

😛
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
700 млн. грн в год обходится нам этот плядский хор
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Можно было один комент под всеми фотками поставить : ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот это работа!!!
Кажный из нас душубы отдал! - шобы вот так вот "валять хуи" целый рабочий день, вкусно пахнуть и чувствовать себя "богом"!
Може достаточно будет 100 душ таких "хуивалятелей"? Так и бюджет трохи сэкономим.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все варятся в собственном жирку. Сладкое томление,незнающих чем себя занять дармоедов.
Хорошая зарплата ,неприкасаемость , живи не тужи,а если и боремся за народ-- то только ради показухи, увеличить шанс попасть еще раз в благотворительное заведение на содержании народа "нетрудоспособных лиц".

.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Щас будуть блювотные припадки юлефобов от владыю
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМаркевич с яблоком и переписка Балоги о закарпатской политике - день работы ВР 19 сентября. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти