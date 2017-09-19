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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:ВР (23019) депутат (3028)

 Четки Хомутынника, Маркевич с яблоком и переписка Балоги о закарпатской политике - день работы ВР 19 сентября. ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 сентября депутаты в зале ВР кушали в зале яблоки, получали информацию о региональной политике и отклонили тысячу поправок к судебной реформе.

День работы ВР 19 сентября в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.

Четки Хомутынника, Маркевич с яблоком и переписка Балоги о закарпатской политике - день работы ВР 19 сентября 01

Депутат Игорь Лапин дискутирует с коллегами из "Народного фронта"

Четки Хомутынника, Маркевич с яблоком и переписка Балоги о закарпатской политике - день работы ВР 19 сентября 02

Внефракционный Борислав Береза

Четки Хомутынника, Маркевич с яблоком и переписка Балоги о закарпатской политике - день работы ВР 19 сентября 03

Четки Хомутынника, Маркевич с яблоком и переписка Балоги о закарпатской политике - день работы ВР 19 сентября 04

Ярослав Маркевич "Самопомич" перкусывает яблоком

Четки Хомутынника, Маркевич с яблоком и переписка Балоги о закарпатской политике - день работы ВР 19 сентября 05

Переписка Виктора Балоги об особенностях политического процесса в Закарпатье

Четки Хомутынника, Маркевич с яблоком и переписка Балоги о закарпатской политике - день работы ВР 19 сентября 06

Абонент "Бізіля Оля" написала Балоге такой текст: "Віктор Іванович привіт. Ми прийняли рішення не брати участь. Вчора на погоджувальній раді, я висловила позицію. Бабяк мовчав, угорці теж. В принципі все так, як я хотіла, окрім одного депутата, про якого я Вам вчора говорила. Він піде на сесію, всі інші ні. Цілую".

Судя по всему, речь идет о ситуации в Береговском городском совете Закарпатской области. Городской глава Берегова - Золтан Бабяк, а среди депутатов городского совета есть депутат "Единого центра" Ольга Бизиля.

Четки Хомутынника, Маркевич с яблоком и переписка Балоги о закарпатской политике - день работы ВР 19 сентября 07

Владимир Арьев и Оксана Юринец "Блок Петра Порошенко"

Четки Хомутынника, Маркевич с яблоком и переписка Балоги о закарпатской политике - день работы ВР 19 сентября 08

Хвича Мепаришвили из "Народного фронта"

Четки Хомутынника, Маркевич с яблоком и переписка Балоги о закарпатской политике - день работы ВР 19 сентября 09

Пустые места депутатов "Радикальной партии". Они ушли из зала с требованием открыть уголовное дело против Сергея Левочкина

Четки Хомутынника, Маркевич с яблоком и переписка Балоги о закарпатской политике - день работы ВР 19 сентября 10

Глава фракции "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов с Викторией Войцицкой из "Самопомочи"

Четки Хомутынника, Маркевич с яблоком и переписка Балоги о закарпатской политике - день работы ВР 19 сентября 11

Внефракционный Юрий Деревянко, который утверждает, что "потянул связки"

Четки Хомутынника, Маркевич с яблоком и переписка Балоги о закарпатской политике - день работы ВР 19 сентября 12

Светлана Залищук и Сергей Лещенко из "Блока Петра Порошенко"

Четки Хомутынника, Маркевич с яблоком и переписка Балоги о закарпатской политике - день работы ВР 19 сентября 13

Виталий Хомутынник из "Видродження" с четками

Четки Хомутынника, Маркевич с яблоком и переписка Балоги о закарпатской политике - день работы ВР 19 сентября 14

Четки Хомутынника, Маркевич с яблоком и переписка Балоги о закарпатской политике - день работы ВР 19 сентября 15

Алена Шкрум из "Батькивщины"

Четки Хомутынника, Маркевич с яблоком и переписка Балоги о закарпатской политике - день работы ВР 19 сентября 16

За трибуной Руслан Князевич "Блок Петра Порошенко"
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Что мешает сократит 450 идиотов на 50 идиотов, между которыми будет распределена зарплата остальных 400? Но которые будут действительно ходить и работать?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЧетки Хомутынника, Маркевич с яблоком и переписка Балоги о закарпатской политике - день работы ВР 19 сентября. ФОТОрепортаж
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