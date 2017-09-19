 Четки Хомутынника, Маркевич с яблоком и переписка Балоги о закарпатской политике - день работы ВР 19 сентября. ФОТОрепортаж

День работы ВР 19 сентября в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.
Судя по всему, речь идет о ситуации в Береговском городском совете Закарпатской области. Городской глава Берегова - Золтан Бабяк, а среди депутатов городского совета есть депутат "Единого центра" Ольга Бизиля.
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