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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:боеприпасы (1288) Мариуполь (4157) оружие (4126) Нацполиция (8770)

 Полиция обнаружила в центре Мариуполя арсенал оружия, похищенного у Нацгвардии в 2014 году. ФОТОрепортаж

Из гаража в центре Мариуполя правоохранители изъяли противотанковые ракеты, пистолеты, патроны, взрывчатку, а также экипировку боевиков с символикой незаконного бандформирования. Установлено, что оружие в 2014 году было похищено из воинской части Нацгвардии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Национальной полиции.

Отмечается, что в ходе всеукраинских профилактически-оперативных мероприятий по изъятию нелегального оружия и контрдиверсионные операции на территории города сотрудники Центрального отдела полиции получили информацию о том, что в одном из гаражных кооперативов может быть спрятан арсенал боеприпасов.

Прибыв на место, оперативники обнаружили автомобиль "Хюндай", похищенный из салона в 2014 году во время массовых беспорядков в Мариуполе.

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Полиция обнаружила в центре Мариуполя арсенал оружия, похищенного у Нацгвардии в 2014 году 01


Внутри находилась крупная партия оружия и боеприпасов: противотанковая управляемая ракета, 2 заряда от противотанковых гранатометов РПГ-7, 9 пистолетов Макарова, 2 пистолета Марголина, пулеметные ленты, более тысячи патронов различного калибра - к автомату Калашникова и крупнокалиберному оружию.

Полиция обнаружила в центре Мариуполя арсенал оружия, похищенного у Нацгвардии в 2014 году 02Полиция обнаружила в центре Мариуполя арсенал оружия, похищенного у Нацгвардии в 2014 году 03Полиция обнаружила в центре Мариуполя арсенал оружия, похищенного у Нацгвардии в 2014 году 04

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Установлено, что часть оружия, которая находилась на вооружении милиции и находилась на хранении в воинской части 3057, и была похищена боевиками 9 мая 2014 года. Также правоохранители обнаружили камуфляжную одежду, символику НЗФ "Русская православная армия", учетные журналы выдачи оружия участникам бандформирования и пропуска, выданные "Службой безопасности" ДНР.

Полиция обнаружила в центре Мариуполя арсенал оружия, похищенного у Нацгвардии в 2014 году 05


Владельцы гаража, которые им не пользовались длительное время, не подозревали о диверсионном тайнике. В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят мероприятия по установлению владельца тайника и членов, входящих в незаконное вооруженное формирование. По данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией по ст.263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

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и де это они бегали 3 года - или менты вдруг поменялись)))
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Просто появилась хорошая оперативная инфа. Вот ее и реализовали. Норм. сработали.
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Кажется становятся понятны крупномасштабные учения СБУ, объявленные вчера, аж до завтрашнего вечера, с призывом не выходить из домов. Это- вовсе не учения. Это реальная отработка всякой нечисти. Думается, это- тока начало. Какую-то рыбу наверняк выудят.
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Спросите у любого настоятеля храма МП из тех мест! Они знают толк в православных армиях....
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машину хозяину вернут, или как вещдок оставят "во временное пользование"?
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В Мариуполе ваты 95%. Можно подряд расстреливать. Невелик урон. Ошибка и составит процент погрешности.
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Ботик, захлопни ротик. Не стоит так грубо. Я уже вам, кретинам, советовал: тоньше надо.
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а можно мне сказать? совсем тонко, но пошло?
***

По деревне бегали евреи, пугая прохожих своими обрезами…***
пардон.
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https://www.youtube.com/watch?v=4UiYS8-5d0E

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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция обнаружила в центре Мариуполя арсенал оружия, похищенного у Нацгвардии в 2014 году. ФОТОрепортаж
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