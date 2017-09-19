 Полиция обнаружила в центре Мариуполя арсенал оружия, похищенного у Нацгвардии в 2014 году. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Национальной полиции.Отмечается, что в ходе всеукраинских профилактически-оперативных мероприятий по изъятию нелегального оружия и контрдиверсионные операции на территории города сотрудники Центрального отдела полиции получили информацию о том, что в одном из гаражных кооперативов может быть спрятан арсенал боеприпасов.Прибыв на место, оперативники обнаружили автомобиль "Хюндай", похищенный из салона в 2014 году во время массовых беспорядков в Мариуполе.

Внутри находилась крупная партия оружия и боеприпасов: противотанковая управляемая ракета, 2 заряда от противотанковых гранатометов РПГ-7, 9 пистолетов Макарова, 2 пистолета Марголина, пулеметные ленты, более тысячи патронов различного калибра - к автомату Калашникова и крупнокалиберному оружию.

Установлено, что часть оружия, которая находилась на вооружении милиции и находилась на хранении в воинской части 3057, и была похищена боевиками 9 мая 2014 года. Также правоохранители обнаружили камуфляжную одежду, символику НЗФ "Русская православная армия", учетные журналы выдачи оружия участникам бандформирования и пропуска, выданные "Службой безопасности" ДНР.

Владельцы гаража, которые им не пользовались длительное время, не подозревали о диверсионном тайнике. В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят мероприятия по установлению владельца тайника и членов, входящих в незаконное вооруженное формирование. По данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией по ст.263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".