 Полиция обнаружила в центре Мариуполя арсенал оружия, похищенного у Нацгвардии в 2014 году. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Национальной полиции.
Отмечается, что в ходе всеукраинских профилактически-оперативных мероприятий по изъятию нелегального оружия и контрдиверсионные операции на территории города сотрудники Центрального отдела полиции получили информацию о том, что в одном из гаражных кооперативов может быть спрятан арсенал боеприпасов.
Прибыв на место, оперативники обнаружили автомобиль "Хюндай", похищенный из салона в 2014 году во время массовых беспорядков в Мариуполе.
Внутри находилась крупная партия оружия и боеприпасов: противотанковая управляемая ракета, 2 заряда от противотанковых гранатометов РПГ-7, 9 пистолетов Макарова, 2 пистолета Марголина, пулеметные ленты, более тысячи патронов различного калибра - к автомату Калашникова и крупнокалиберному оружию.
Установлено, что часть оружия, которая находилась на вооружении милиции и находилась на хранении в воинской части 3057, и была похищена боевиками 9 мая 2014 года. Также правоохранители обнаружили камуфляжную одежду, символику НЗФ "Русская православная армия", учетные журналы выдачи оружия участникам бандформирования и пропуска, выданные "Службой безопасности" ДНР.
Владельцы гаража, которые им не пользовались длительное время, не подозревали о диверсионном тайнике. В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят мероприятия по установлению владельца тайника и членов, входящих в незаконное вооруженное формирование. По данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией по ст.263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".
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***
По деревне бегали евреи, пугая прохожих своими обрезами…***
пардон.
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https://www.youtube.com/watch?v=4UiYS8-5d0E
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