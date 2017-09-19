 Самолет, выполнявший сельхозработы в Хмельницкой области, потерпел крушение, - ГСЧС. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.
В сообщении отмечается: "19 сентября в 11:15 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что самолет Z-37 Cmelak, совершавший опрыскивания между селами Баглаи и Трительники Волочисского района Хмельницкой области, из-за неисправности упал на территорию сельхозпредприятий поля с подсолнечником.
На место происшествия прибыли 4 человека личного состава 26-й Государственной пожарно-спасательной части и 1 единица техники.
Спасатели освободили пострадавшего из кабины самолета и передали его медикам. Мужчина с многочисленными травмами в удовлетворительном состоянии доставлен в Волочискую центральную районную больницу.
Кроме того, работники ГСНС приняли меры по недопущению возгорания самолета".
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