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Все про:авиакатастрофа (1077) Хмельнитчина (399) ГСЧС (1392)

 Самолет, выполнявший сельхозработы в Хмельницкой области, потерпел крушение, - ГСЧС. ФОТО

19 сентября во время сельскохозяйственных работ вблизи с. Трительники Волочисского района Хмельницкой области упал и разбился самолет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В сообщении отмечается: "19 сентября в 11:15 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что самолет Z-37 Cmelak, совершавший опрыскивания между селами Баглаи и Трительники Волочисского района Хмельницкой области, из-за неисправности упал на территорию сельхозпредприятий поля с подсолнечником.

На место происшествия прибыли 4 человека личного состава 26-й Государственной пожарно-спасательной части и 1 единица техники.

Спасатели освободили пострадавшего из кабины самолета и передали его медикам. Мужчина с многочисленными травмами в удовлетворительном состоянии доставлен в Волочискую центральную районную больницу.

Кроме того, работники ГСНС приняли меры по недопущению возгорания самолета".

Смотрите также: Украинский самолет Ан-74 потерпел крушение в Центральной Африке. Есть пострадавшие среди экипажа. ФОТОрепортаж

Самолет, выполнявший сельхозработы в Хмельницкой области, потерпел крушение, - ГСЧС 01

Самолет, выполнявший сельхозработы в Хмельницкой области, потерпел крушение, - ГСЧС 02

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Все полеты кончались бы хорошо, если бы не было земли.
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В Дании уже такие роботы выполняю безплатники .
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А оператор беспилотника, тоже беспилотный?
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😂😂😂😂извините, это опечатка . Я имел ввиду беспилотники .
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........но получился ооооочень красивый пост! Так и анекдоты рождаются!
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Плохо , что не цензор нельзя удалить или исправить своё сообщение.
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Удалить можно, но не нужно! Красиво получилось! Народ немного улыбнули.
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Девід ,якщо робить скидку на Ваш датський акцент ,то нормально
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У нас- тоже. Через 1 час 50 минут подобный полет совершу я. Задача: перегнать, с Таганрогской трассы, в район поселка Моряков, а это- запад Мариуполя- ЗАЗ-968-М... И всё бы ничего особенного. Тока один момент- у него отсутствуют тормоза. Дистанция- 22 километра. Два уклона- по 10-15%... Хорошо, шо у этого гавна накат- никакой. Но!!! Это таки полет. Бесплатный. А Цензор добавил оптимизма, этим репортажем... Умеет..
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а может на трейлере легче, видел трейлер как у вакуатора, только меньше и на одну машину, тянет другая легкоаушка
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Та может. Тока решение уже принято. Назад дороги нет.
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Такое маленькое расстояние, может кобылку запрягти? Пару часиков на свежем воздухе тоже знаете удовольствие....
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Ментов дофига. Наверное-в связи с учениями. Уже проехался. На кобылку точно обратят внимание.
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Ну смотря какая кобылка... Если хорошая блондиночка, то... можно и рискнуть...
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Мне кажется, что теперешние другой ориентации...
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Кошмар... Не стану проверять. Шоп не расстроиться окончательно.
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Тогда еще нужно крышу в запоре подрезать. Уж точно свистки проглотят...
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а может авиацию примените.. тема актуальная.. там тормозов не надо, есть реверс..
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Ничего... прорвемся. У меня, вместо реверса- неожиданно живой ручник.
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так не бывает, сначала разбился, а потом упал... как правило бывает наоборот...
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ну вообше то бывает, если разбилса об птицу и потом упал.
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лучше бы летчик работал на "рыгачем" кукурузнике,тот если и в стаю птиц ударится,по любому не упадет-будет планировать и всегда можно посадить...а подсолнух по всей Украине от засухи сгорел,масла будет мало...
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только вот АН2 большой. Этот меньше и дешевле в эксплуатации.
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скорейшего выздоровления пилоту, а техника дело наживное.
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землю продадим, но подобные "икары" все равно останутся. Как и моряки.
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Кстати в Украине их много продается (от 24 тонн бакинских до 25 тонн евриков). Вот он..
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Нанимал я раз такой хванернотряпчный изтребитель для обработки полей. В цене сошлись, но у меня по полям ЛЭПы идут от 36 до 135 (вроде) киловольт. Отказались ребята. Нанимали потом мух (дельтапланы). Хотя они тоже с оговоркой согласились. Но десикант распылили хорошо. Но уже лет 10 авиацию не нанимаем. Появилась другая техника.
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Нефиг было работать в праздник.Сегодня Михайлово чудо.Вот и начудили.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСамолет, выполнявший сельхозработы в Хмельницкой области, потерпел крушение, - ГСЧС. ФОТО
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