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 Американским военным провели экскурсию по части бригады тактической авиации имени Петра Франко: "Оборудование не новое, но надежное". ФОТОрепортаж

Участники авиационной составляющей учений "Rapid Trident - 2017" посетили бригаду тактической авиации имени Петра Франко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

"Участников украинского-американских учений "Rapid Trident - 2017", авиационная составляющая которых проходит на базе бригады тактической авиации имени Петра Франко, командование бригады пригласило на ознакомительную экскурсию. Командир бригады полковник Николай Коваленко рассказал американским коллегам о возможностях боевой техники бригады и вооружения, заокеанские гости ознакомились с частью и были поражены тем, в котором замечательном боеспособном состоянии содержится авиационная техника. Гостям было продемонстрировано высотно-летное обмундирование и средства спасения при аварийном покидании самолета. Американцы отметили, что хоть оборудование и не новое, но, бесспорно, очень надежное. Позже военнослужащие подразделения охраны бригады продемонстрировали американским авиаторам стрелковое и зенитное вооружение", - рассказали в Минобороны.

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Американским военным провели экскурсию по части бригады тактической авиации имени Петра Франко: Оборудование не новое, но надежное 01Американским военным провели экскурсию по части бригады тактической авиации имени Петра Франко: Оборудование не новое, но надежное 02Американским военным провели экскурсию по части бригады тактической авиации имени Петра Франко: Оборудование не новое, но надежное 03Американским военным провели экскурсию по части бригады тактической авиации имени Петра Франко: Оборудование не новое, но надежное 04Американским военным провели экскурсию по части бригады тактической авиации имени Петра Франко: Оборудование не новое, но надежное 05Американским военным провели экскурсию по части бригады тактической авиации имени Петра Франко: Оборудование не новое, но надежное 06Американским военным провели экскурсию по части бригады тактической авиации имени Петра Франко: Оборудование не новое, но надежное 07Американским военным провели экскурсию по части бригады тактической авиации имени Петра Франко: Оборудование не новое, но надежное 08Американским военным провели экскурсию по части бригады тактической авиации имени Петра Франко: Оборудование не новое, но надежное 09Американским военным провели экскурсию по части бригады тактической авиации имени Петра Франко: Оборудование не новое, но надежное 10
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАмериканским военным провели экскурсию по части бригады тактической авиации имени Петра Франко: "Оборудование не новое, но надежное". ФОТОрепортаж
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