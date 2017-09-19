 Американским военным провели экскурсию по части бригады тактической авиации имени Петра Франко: "Оборудование не новое, но надежное". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
"Участников украинского-американских учений "Rapid Trident - 2017", авиационная составляющая которых проходит на базе бригады тактической авиации имени Петра Франко, командование бригады пригласило на ознакомительную экскурсию. Командир бригады полковник Николай Коваленко рассказал американским коллегам о возможностях боевой техники бригады и вооружения, заокеанские гости ознакомились с частью и были поражены тем, в котором замечательном боеспособном состоянии содержится авиационная техника. Гостям было продемонстрировано высотно-летное обмундирование и средства спасения при аварийном покидании самолета. Американцы отметили, что хоть оборудование и не новое, но, бесспорно, очень надежное. Позже военнослужащие подразделения охраны бригады продемонстрировали американским авиаторам стрелковое и зенитное вооружение", - рассказали в Минобороны.
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