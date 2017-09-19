 Полиция выдворила из Украины "вора в законе" "Тенго Гальского". ФОТО+ВИДЕО

"35-летнего криминального мигранта из Грузии задержали оперативники 29 августа, в столице, куда он вновь нелегально прибыл для перераспределения сфер влияния в преступной среде. Пересек государственную границу Украины вне пункта пропуска Государственной пограничной службы со стороны Российской Федерации, подделав документы", - отметили в полиции.
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В 2014 году ранее судимого криминального авторитета "короновали" в г. Санкт-Петербург Российской Федерации. Его преступная деятельность носит транснациональный характер, а пребывание на территории нашего государства представляет угрозу безопасности граждан.
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Ну так он потом еще раз так сделает, и еще раз.
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пару таких "мандарин" кинули бы в прессхату, шоб опустили их там по полной, да под съёмку, да видос в ютуб
забыли бы и дорогу сюда
но для этого нужны желание и воля ...
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а может и нет...
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Хотя, наверное, просто "в автобусе оставил".
И с чего грузинам так хорошо в Украине?
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