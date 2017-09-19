 Полиция выдворила из Украины "вора в законе" "Тенго Гальского". ФОТО+ВИДЕО

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На следующие 5 лет ему запрещен въезд в Украину, передает Цензор.НЕТ . Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Киевской области на своей странице в Facebook "35-летнего криминального мигранта из Грузии задержали оперативники 29 августа, в столице, куда он вновь нелегально прибыл для перераспределения сфер влияния в преступной среде. Пересек государственную границу Украины вне пункта пропуска Государственной пограничной службы со стороны Российской Федерации, подделав документы", - отметили в полиции.В 2014 году ранее судимого криминального авторитета "короновали" в г. Санкт-Петербург Российской Федерации. Его преступная деятельность носит транснациональный характер, а пребывание на территории нашего государства представляет угрозу безопасности граждан.

Полицейские обратились к Государственной миграционной службы Украины с ходатайством и сегодня, по решению суда, гражданина Грузии принудительно выдворили.