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Все про:вор в законе (196) Грузия (3497) депортация (261) Нацполиция (8765)

 Полиция выдворила из Украины "вора в законе" "Тенго Гальского". ФОТО+ВИДЕО

Известного в криминальном мире "Тенго Гальского" выдворили за пределы нашей страны сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевской области.

На следующие 5 лет ему запрещен въезд в Украину, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Киевской области на своей странице в Facebook.

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"35-летнего криминального мигранта из Грузии задержали оперативники 29 августа, в столице, куда он вновь нелегально прибыл для перераспределения сфер влияния в преступной среде. Пересек государственную границу Украины вне пункта пропуска Государственной пограничной службы со стороны Российской Федерации, подделав документы", - отметили в полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудники полиции и СБУ оперативно задержали в Киеве иностранца, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал устроить взрыв. ФОТО

В 2014 году ранее судимого криминального авторитета "короновали" в г. Санкт-Петербург Российской Федерации. Его преступная деятельность носит транснациональный характер, а пребывание на территории нашего государства представляет угрозу безопасности граждан.

Полиция выдворила из Украины вора в законе Тенго Гальского 01

Полицейские обратились к Государственной миграционной службы Украины с ходатайством и сегодня, по решению суда, гражданина Грузии принудительно выдворили.
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Барыга труселями и подхолуйник офшорника - вор в законе? Не смешите
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А мне напоминает "вора в законе" Сабакашвили.
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Это уже не смешно. За Чурчхеллой куча воров в законе из Грузии переметнулись сюда, которых он якобы пересажал в свое время (на самом деле посажали шестерок) выдворяют чуть ли не каждую неделю. Особенно их оккупировалось много в Одесской области.
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А кто помешал принять закон о "ворах в законе",неужели и тут грузинский след
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И еще вопрос. Как у шоко-рыгонутых ботов стоит вопрос о розпалюванни мижнациональнои ворожнечи. Или это только против их шестикутных хозяев считается?
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Они уже призывают расстреливать инакомыслящих,к расстрельной команде кивы,ляшко присоединяется смеричка
Полиция выдворила из Украины "вора в законе" "Тенго Гальского" - Цензор.НЕТ 98

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"вне пункта пропуска Государственной пограничной службы со стороны Российской Федерации, подделав документы"
Ну так он потом еще раз так сделает, и еще раз.
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а шо эти "правонарушения" разве не уголовнонаказуемы ?
пару таких "мандарин" кинули бы в прессхату, шоб опустили их там по полной, да под съёмку, да видос в ютуб
забыли бы и дорогу сюда
но для этого нужны желание и воля ...
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очередной Апельсин.... титул купил ... Вася Бриллиант (Бабушкин) перевернулся в гробу.
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Во время войны НКВД тоже выдворяла усяких там немцев, которые проникали через советско-германскую границу не в пунктах пропуска. Так шо все правильно
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там их до фига с михой в Одессу приехало - так что ловить еще долго
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"Его преступная деятельность носит транснациональный характер ... представляет угрозу безопасности граждан." Так если он преступник и это вам известно, то вы обязаны его арестовать и далее по закону. Они и дальше будут ездить, если самое страшное для них всего-лишь "выдворение".
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во во, давайте больше грузинов к нам притаскивайте через границу, а то мало у нас гастролеров..
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еще один грузинский любитель пересекать границу без паспорта.
Хотя, наверное, просто "в автобусе оставил".
И с чего грузинам так хорошо в Украине?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция выдворила из Украины "вора в законе" "Тенго Гальского". ФОТО+ВИДЕО
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