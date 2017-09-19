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 Политика Украины
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 Климкин и генсек ОБСЕ Гремингер обсудили перспективы миссии миротворцев ООН на Донбассе. ФОТО

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе встречи с Генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером в рамках общих дебатов 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН обсудил вопросы имплементации Минских соглашений и политико-дипломатического урегулирования российско-украинского конфликта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Отмечается, что стороны обсудили перспективы развертывания на территории Украины операции ООН по поддержанию мира.

Климкин подчеркнул, что такая возможная миссия должна действовать на всей территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в т.ч. вдоль временно неконтролируемой части украинско-российской границы.

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"Обеспечение постоянного мониторинга за российско-украинской границей является непременным фактором полного выполнения Минских договоренностей", - заявил глава МИД.

Отдельное внимание было уделено важности вопроса обеспечения безопасности как представителей СММ ОБСЕ, так и гражданского населения на территории ОРДЛО.


Климкин и генсек ОБСЕ Гремингер обсудили перспективы миссии миротворцев ООН на Донбассе 01

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Напомним, 22 августа президент Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.



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Перспективи хренові, я б так сказав. Хуйлу миротворці там не потрібні.
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А я не хочу возвращения населения Донбасса . Землю надо вернуть , а "кормильцев" должна забрать к себе раша . Иначе - это опять Майдан и уроды на выборах . Украина очистилась от дерьма , для чего опять в него нырять ?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКлимкин и генсек ОБСЕ Гремингер обсудили перспективы миссии миротворцев ООН на Донбассе. ФОТО
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