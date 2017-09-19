 У семей украинских военнослужащих, оставшихся верными Украине, оккупанты хотят отжать служебные квартиры в Севастополе. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили члены семей военнослужащих, проживающие в служебных квартирах в доме №17 по переулку Новикова. Офицеры не изменили присяге и сейчас проходит службу на материковой части Украины.
"В рейде участвовали четыре человека, - рассказывают жильцы, - двое полицейских и двое штатских, возможно, сотрудники ФСБ. Требовали паспорта, расспрашивали, кто проживает в наших и соседних квартирах, кто выехал в Украину, кто находится здесь. Акцентировали на том, что это служебные квартиры, как бы намекая нам, что мы тут временные жильцы", - сообщили изданию.
По словам жильцов, они получили квартиры в 2004 году. Кто-то за прошедшие годы успел уволиться с военной службы и приватизировать служебное жилье, поскольку имел выслугу более 20 лет. Некоторые продолжали жить в служебных квартирах.
После оккупации Крыма дом "прибрал к рукам" Черноморский флот РФ. По своим каналам жильцам удалось узнать, что их ордера на служебные квартиры находятся у российских военнослужащих.
Похожая ситуация наблюдается с квартирами, которые стали служебными или муниципальными, в других городах оккупированного полуострова. Речь идет о квартирах на берегу моря - в Ялте, Севастополе, Феодосии, Судаке и Керчи.
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P.S. Севастополь.
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Шо за слово такое. На Цензоре типа гопожурналисты работают.
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Ибо как? Украсть - нет, оно уже и так украдено вместе с землей. Национализировать - опять же нет, эта власть там незаконна. Разве что "вернуть в материнское лоно"...
Причем в акушерском смысле!
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