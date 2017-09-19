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Все про:выселение (45) Крым (20717) Севастополь (1667) Черноморский флот РФ (1139)

 У семей украинских военнослужащих, оставшихся верными Украине, оккупанты хотят отжать служебные квартиры в Севастополе. ФОТО

18 сентября российские оккупанты совершили рейд по квартирам дома, в котором проживают семьи украинских военнослужащих и военных пенсионеров.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили члены семей военнослужащих, проживающие в служебных квартирах в доме №17 по переулку Новикова. Офицеры не изменили присяге и сейчас проходит службу на материковой части Украины.

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"В рейде участвовали четыре человека, - рассказывают жильцы, - двое полицейских и двое штатских, возможно, сотрудники ФСБ. Требовали паспорта, расспрашивали, кто проживает в наших и соседних квартирах, кто выехал в Украину, кто находится здесь. Акцентировали на том, что это служебные квартиры, как бы намекая нам, что мы тут временные жильцы", - сообщили изданию.

По словам жильцов, они получили квартиры в 2004 году. Кто-то за прошедшие годы успел уволиться с военной службы и приватизировать служебное жилье, поскольку имел выслугу более 20 лет. Некоторые продолжали жить в служебных квартирах.

У семей украинских военнослужащих, оставшихся верными Украине, оккупанты хотят отжать служебные квартиры в Севастополе 01

После оккупации Крыма дом "прибрал к рукам" Черноморский флот РФ. По своим каналам жильцам удалось узнать, что их ордера на служебные квартиры находятся у российских военнослужащих.

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Похожая ситуация наблюдается с квартирами, которые стали служебными или муниципальными, в других городах оккупированного полуострова. Речь идет о квартирах на берегу моря - в Ялте, Севастополе, Феодосии, Судаке и Керчи.
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Таке завжди буває на жаль ,якщо окуповують територію
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Крым это Украина. Претендующая на сдачу в долгосрочную аренду Израилю.
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Почитайте "Проект Крымская Калифорния" - там ларчик просто открывается ...
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мне необязательно, я крымобиндеровец наполовину..предки много рассказывали..
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Израиль поставит России в Крыму мощный пистон. Даже не сомневайся.
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Приехала мама из Крыма погостить к внукам (на материковую Украину). Рассказала свою историю: "Едем с подругой в электричке на Солнышко (пляж под Евпаторией). В вагоне человек 12. Проходит по вагону контролёр, на морде которого написано «я из Улан-Уде». Подходит и хамовито требует билет на проезд. Я в ответ: «Я - пенсионер!». Она: «А у нас пенсионеры платят!». Я ей: «Не знаю, как у вас в россии, а у НАС пенсионер едет бесплатно!». Та в крик: «Да как ТЫ со мной разговариваешь? Я русская! Штраф 500 рублей!». Мама: «За то, что ты русская, платить штраф я не обязана!». Та начала прыгать по вагону и в припадке закатывать глаза". После этого мама с подругой затянули на весь вагон украинскую песню: "Ой чиє то жито, чиї то покоси…". Пели громко, с душой, а в глазах слёзы! Контролёрша орала, но выскочила из вагона, не добившись своего. Когда бабушки закончили петь, в вагоне все стояли и аплодировали!
P.S. Севастополь.
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Байка из "Сборник ох...ительных историй". Они там за три года уже все зомбированы, а кто был недоволен, тот давно заменен на лояльных "украинцев" из сибири.
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Не сопротивлялись и не стреляли в оккупанта? Теперь и квартир нет.
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Думали что тихо затаятся и пронесёт. После деоккупации украинских территорий нужно метлой гнать каждую кацапскую скотину из квартир и домов, которые они захватили.
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На сегодняшний день, кроме крымцев таких будет 90%.
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Все повторяется! Ничего нового нет! Репрессии, высылки,оккупация! А у нас никого не наказывают тем более организаторов, кто приглашает выступать в Украине, разных любителей хуйла,кто поддерживает оккупацию Крыма! И не наказывают,кто ездит выступать на недоимперию! ПОЗОРИЩЕ!
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Напевно дуже цінні для когось військовослужбовці, у яких сім'ї в заручниках
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там, взагалі-то, мова про сім'ї тих, хто не зрадив и виїхав на вільну від погані землю. А родину особливо везти і немає куди.
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Отжать.
Шо за слово такое. На Цензоре типа гопожурналисты работают.
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зато точно.
Ибо как? Украсть - нет, оно уже и так украдено вместе с землей. Национализировать - опять же нет, эта власть там незаконна. Разве что "вернуть в материнское лоно"...
Причем в акушерском смысле!
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Путин как то стыдно выро жо пывается СТЫРИТЬ
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Цензор.НЕТФотоОбществоУ семей украинских военнослужащих, оставшихся верными Украине, оккупанты хотят отжать служебные квартиры в Севастополе. ФОТО
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