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Все про:Госпогранслужба (3084) граница (3269) задержание (6225) моряки (223) торговля людьми (143)

 Пограничники перекрыли канал нелегальной отправки моряков-украинцев в Крым. ФОТОрепортаж

В течение 2015-2017 годов организатор канала незаконно переправил почти 100 жителей Одесской и Херсонской областей.

Пограничники разоблачили организатора, который незаконно переправил почти 100 человек через закрытые пункты пропуска на временно оккупированную территорию АР Крым, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Оперативным подразделением Южного регионального управления совместно со следственным отделом ГУ Нацполиции в АР Крым и Севастополе под процессуальным руководством прокуратуры Автономной Республики Крым и Севастополя проводились меры по прекращению функционирования организованной преступной группы, которая в течение 2015-2017 годов осуществляла организацию незаконной переправки через государственную границу моряков с использованием судов заграничного следования", - сказано в сообщении.

Пограничники перекрыли канал нелегальной отправки моряков-украинцев в Крым 01

Пограничники перекрыли канал нелегальной отправки моряков-украинцев в Крым 02

Пограничники перекрыли канал нелегальной отправки моряков-украинцев в Крым 03

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Перемещение лиц осуществлялось через закрытые пункты пропуска на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Организатор канaла незаконно переправил почти 100 жителей Одесской и Херсонской областей.

Благодаря слаженной сотрудничества удалось собрать достаточно доказательств для привлечения лица к уголовной ответственности
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это типа, как праституток не пущают на "заработки" )))))))
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типа они едут туда "против своего желания" )))))
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Европа полна нашими проститутками-гастарбайтерами уже давно.
Или там можно?
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працювати в дружелюбних країнах і в країні агрессора це все різні різні речі, чи не так?
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раньше была утечка "мозгов", затем "рабочих рук", осталась проблема с пенсионерами...но, как говорит К.Стогний: и це поборемо.
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Пограничники перекрыли канал нелегальной отправки моряков-украинцев "в рабство" в Крым.

А шо по этому поводу думают сами моряки-украинцы?
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Мне вот тоже стало интересно. Как моряку. Шо, настолько до хрена дебилов, в нашей среде??? Тогда не стоит обижаться. что в нормальных компаниях- наш процент всё менее и менее...
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А ты последний раз батрачил в нормальной компании или просто бабки нужны были?
И бабки ты достойные там забатрачил или только "на жизнь"?
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Проституткам выдавать жёлтый билет безотносительно от их индивидуальных анатомических особенностей, а Паспорт Гражданина Украины - отбирать безвозвратно. Тем более на границе с ...работодателями.
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В течение 2015-2017 годов организатор канала незаконно переправил почти 100 жителей Одесской и Херсонской областей Источник: https://censor.net.ua/p455942

Непонятна незаконность переправки моряков. Крым - Украина. Украинцы едут в район Украины.
Если бы даже моряки ехали в Россию - у нас уже запрещено ездить в эту страну?
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нет
поезд туда ходит
микроавтобусы туда регулярно ездять
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПограничники перекрыли канал нелегальной отправки моряков-украинцев в Крым. ФОТОрепортаж
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