 Пограничники перекрыли канал нелегальной отправки моряков-украинцев в Крым. ФОТОрепортаж

Пограничники разоблачили организатора, который незаконно переправил почти 100 человек через закрытые пункты пропуска на временно оккупированную территорию АР Крым, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины."Оперативным подразделением Южного регионального управления совместно со следственным отделом ГУ Нацполиции в АР Крым и Севастополе под процессуальным руководством прокуратуры Автономной Республики Крым и Севастополя проводились меры по прекращению функционирования организованной преступной группы, которая в течение 2015-2017 годов осуществляла организацию незаконной переправки через государственную границу моряков с использованием судов заграничного следования", - сказано в сообщении.

Перемещение лиц осуществлялось через закрытые пункты пропуска на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.Организатор канaла незаконно переправил почти 100 жителей Одесской и Херсонской областей.Благодаря слаженной сотрудничества удалось собрать достаточно доказательств для привлечения лица к уголовной ответственности