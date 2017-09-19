 Пограничники перекрыли канал нелегальной отправки моряков-украинцев в Крым. ФОТОрепортаж

Пограничники разоблачили организатора, который незаконно переправил почти 100 человек через закрытые пункты пропуска на временно оккупированную территорию АР Крым, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
"Оперативным подразделением Южного регионального управления совместно со следственным отделом ГУ Нацполиции в АР Крым и Севастополе под процессуальным руководством прокуратуры Автономной Республики Крым и Севастополя проводились меры по прекращению функционирования организованной преступной группы, которая в течение 2015-2017 годов осуществляла организацию незаконной переправки через государственную границу моряков с использованием судов заграничного следования", - сказано в сообщении.
Перемещение лиц осуществлялось через закрытые пункты пропуска на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.
Организатор канaла незаконно переправил почти 100 жителей Одесской и Херсонской областей.
Благодаря слаженной сотрудничества удалось собрать достаточно доказательств для привлечения лица к уголовной ответственности
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Или там можно?
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А шо по этому поводу думают сами моряки-украинцы?
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И бабки ты достойные там забатрачил или только "на жизнь"?
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Непонятна незаконность переправки моряков. Крым - Украина. Украинцы едут в район Украины.
Если бы даже моряки ехали в Россию - у нас уже запрещено ездить в эту страну?
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поезд туда ходит
микроавтобусы туда регулярно ездять
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