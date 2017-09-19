 Евродепутаты посетили Авдеевку: "Важно донести коллегам в Европарламенте, насколько эта часть Украины пострадала от российской агрессии". ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV, в частности, евродепутаты посетили прифронтовую Авдеевку, где осмотрели местный коксохимический завод и разрушенные обстрелами жилые районы.
"Три месяца назад мы ездили в Широкино, Мариуполь, другие города. Для нас очень важно понять, как протекает жизнь в тех местах, которые затронул конфликт. Очень важно донести коллегам в Европарламенте, насколько эта часть Украины пострадала от российской агрессии, что ей нужна техническая и финансовая помощь", - отметил сопредседатель межпарламентского комитета ассоциации между Украиной и ЕС Дариуш Росати.
В Авдеевке также осмотрели и местную школу, пообщались с чиновниками областной государственной организации и неправительственных организаций.
"То, что депутаты Европарламента в таком большом количестве впервые здесь в Авдеевке, думаю, это на них произвело огромное впечатление. Это должно помочь Украине, ведь при принятии решений, при донесении мыслей правительству стран, которые они представляют, будут руководствоваться еще и своими впечатлениями", - отметил Росати.
В рамках визита депутаты также посетят Покровск, где пообщаются с местными властями и осмотрят объекты, которые строятся за средства Евросоюза.
Среди украинских народных депутатов присутствовали представитель "Народного фронта", глава Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, нардеп от БПП Мария Ионова, а также заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.
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та ну нафиг.
этим уродам слово не давали...
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