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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Евродепутаты посетили Авдеевку: "Важно донести коллегам в Европарламенте, насколько эта часть Украины пострадала от российской агрессии". ФОТОрепортаж

Официальная делегация парламентского комитета ассоциации Украина-Евросоюз посетила Авдеевку.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV, в частности, евродепутаты посетили прифронтовую Авдеевку, где осмотрели местный коксохимический завод и разрушенные обстрелами жилые районы.

"Три месяца назад мы ездили в Широкино, Мариуполь, другие города. Для нас очень важно понять, как протекает жизнь в тех местах, которые затронул конфликт. Очень важно донести коллегам в Европарламенте, насколько эта часть Украины пострадала от российской агрессии, что ей нужна техническая и финансовая помощь", - отметил сопредседатель межпарламентского комитета ассоциации между Украиной и ЕС Дариуш Росати.

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В Авдеевке также осмотрели и местную школу, пообщались с чиновниками областной государственной организации и неправительственных организаций.

"То, что депутаты Европарламента в таком большом количестве впервые здесь в Авдеевке, думаю, это на них произвело огромное впечатление. Это должно помочь Украине, ведь при принятии решений, при донесении мыслей правительству стран, которые они представляют, будут руководствоваться еще и своими впечатлениями", - отметил Росати.

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В рамках визита депутаты также посетят Покровск, где пообщаются с местными властями и осмотрят объекты, которые строятся за средства Евросоюза.

Среди украинских народных депутатов присутствовали представитель "Народного фронта", глава Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, нардеп от БПП Мария Ионова, а также заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.


Евродепутаты посетили Авдеевку: Важно донести коллегам в Европарламенте, насколько эта часть Украины пострадала от российской агрессии 01Евродепутаты посетили Авдеевку: Важно донести коллегам в Европарламенте, насколько эта часть Украины пострадала от российской агрессии 02Евродепутаты посетили Авдеевку: Важно донести коллегам в Европарламенте, насколько эта часть Украины пострадала от российской агрессии 03Евродепутаты посетили Авдеевку: Важно донести коллегам в Европарламенте, насколько эта часть Украины пострадала от российской агрессии 04Евродепутаты посетили Авдеевку: Важно донести коллегам в Европарламенте, насколько эта часть Украины пострадала от российской агрессии 05
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Я не был в Широкино и Авдеевке, но я знаю, что натворили там орки. Этих бюрократов из ЕС, что в интернете забанили?
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Нужно посещать ДВЕ стороны конфликта, где РФ нанесла ущерб.
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чтобы там орки им рассказали, что у них все хорошо, они всем довольны, пусть все будет как есть, будут рассказывать про концлагери под Мариуполем?

та ну нафиг.
этим уродам слово не давали...
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А как ты себе это представляешь, евродепутаты в ОРДЛО?
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Так они и были на территории Украины. Или ты статью не читал? Не читатель, а писатель?
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як таке можна писати!? це ж поросячі партнери!! яка агресія? це ж ато! главпорось вас під суд віддасть!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЕвродепутаты посетили Авдеевку: "Важно донести коллегам в Европарламенте, насколько эта часть Украины пострадала от российской агрессии". ФОТОрепортаж
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