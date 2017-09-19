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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Полицейский и чиновник Минюста пойманы на взятке в 10 тыс. гривен в Кропивницком. ФОТО

В Кропивницком на взятке правоохранители задержали полицейского и чиновника городского отдела Министерства юстиции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

В частности, внутренней безопасности полиции стало известно о том, что чиновник отдела Минюста и участковый обещали подозреваемому в уголовном деле за взятку оказать влияние на следователя. За свои услуги злоумышленники потребовали 10 тыс. гривен, которые якобы должны были передать следователю, чтобы подозреваемый избежал ареста.

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Деньги получил лично работник юстиции, в настоящее время ему и майору полиции объявлено подозрение.

Полицейский и чиновник Минюста пойманы на взятке в 10 тыс. гривен в Кропивницком 01Полицейский и чиновник Минюста пойманы на взятке в 10 тыс. гривен в Кропивницком 02
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Не по теме, конечно НО свежайшая новость - во время учений "Запад-2017" на полигоне Лужский под Санкт-Петербургом вертолет Ка-52 запустил ракеты класса "воздух-земля" по зрителям.
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Так их! Интересно а кто контролирует тех, кто этих "вязал"?
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- Да-а, а если я не гожусь для войны! - захныкал Балоун обращаясь к Швейку. - Обжора я, ненасытный я, это правда... (с)
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Зарплата мала,вот и берут.Нужно повысить до 50000,тогда через одного брать будут.
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Так он топор по пьянке потерял, а теперь с тоски дубы грызет.
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Минюст и МВД - дружба великая и трогательная....
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Оце вам і розділення влади! Комуниздять разом, та й одну й туж шмару пруть...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПолицейский и чиновник Минюста пойманы на взятке в 10 тыс. гривен в Кропивницком. ФОТО
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