 Полицейский и чиновник Минюста пойманы на взятке в 10 тыс. гривен в Кропивницком. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
В частности, внутренней безопасности полиции стало известно о том, что чиновник отдела Минюста и участковый обещали подозреваемому в уголовном деле за взятку оказать влияние на следователя. За свои услуги злоумышленники потребовали 10 тыс. гривен, которые якобы должны были передать следователю, чтобы подозреваемый избежал ареста.
Деньги получил лично работник юстиции, в настоящее время ему и майору полиции объявлено подозрение.
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