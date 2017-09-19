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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Госпогранслужба (3081) контрабанда (2040) ГФС (3247)

 Сотрудники Госпогранслужбы со стрельбой задержали 9 граждан Украины, которые перевозили на УАЗах в РФ почти 4 тонны меда. ФОТОрепортаж

Два автомобиля с почти 4 тоннами меда задержали вчера на Луганщине сотрудники Госпогранслужбы у российско-украинской границы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

Сообщается, что нарушители были задержали во время проверки поступившей информации в оперативные подразделения Государственной пограничной службы. Автомобили "УАЗ" с украинской регистрацией были остановлены в направлении украинского н.п. Нижняя Бараниковка и российского Калмыковка, находящегося в 50 м от границы с Россией.

Сотрудники Госпогранслужбы со стрельбой задержали 9 граждан Украины, которые перевозили на УАЗах в РФ почти 4 тонны меда 01

"Чтобы остановить правонарушителей, которые быстро двигались в сторону государственной границы, пограничникам пришлось осуществить 8 предупредительных выстрелов вверх из АК. В автомобилях ехали 9 граждан Украины. Они перевозили около 4 тонн меда и медовой пыльцы", - сказано в сообщении.

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Сотрудники Госпогранслужбы со стрельбой задержали 9 граждан Украины, которые перевозили на УАЗах в РФ почти 4 тонны меда 02
На задержанных составлены протоколы по ст.204-1 КУоАП, дело направлено в суд, груз и автомобили переданы представителям ГФС.

Сотрудники Госпогранслужбы со стрельбой задержали 9 граждан Украины, которые перевозили на УАЗах в РФ почти 4 тонны меда 03
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Пасичников задержали, а Саакашвили не смогли
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медку нашого захотілось кацапам, от падлюки
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Нужно арестовывать не их!!!А Винни-пуха в Киеве!!!...
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- «Обладаете ли вы достаточной силой, господин полковник, чтобы устоять перед роковым предначертанием судьбы, а именно: выдержать то, что на вашу долю не хватило телячьей почки? - несмело спросил Швейк...» (с)
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гнид на передок и одной перловкой сук кормить и патронов не давать !
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Добавить в медок стрихнина и пусть везли бы дальше.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСотрудники Госпогранслужбы со стрельбой задержали 9 граждан Украины, которые перевозили на УАЗах в РФ почти 4 тонны меда. ФОТОрепортаж
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