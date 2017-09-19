 Сотрудники Госпогранслужбы со стрельбой задержали 9 граждан Украины, которые перевозили на УАЗах в РФ почти 4 тонны меда. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.
Сообщается, что нарушители были задержали во время проверки поступившей информации в оперативные подразделения Государственной пограничной службы. Автомобили "УАЗ" с украинской регистрацией были остановлены в направлении украинского н.п. Нижняя Бараниковка и российского Калмыковка, находящегося в 50 м от границы с Россией.
"Чтобы остановить правонарушителей, которые быстро двигались в сторону государственной границы, пограничникам пришлось осуществить 8 предупредительных выстрелов вверх из АК. В автомобилях ехали 9 граждан Украины. Они перевозили около 4 тонн меда и медовой пыльцы", - сказано в сообщении.
На задержанных составлены протоколы по ст.204-1 КУоАП, дело направлено в суд, груз и автомобили переданы представителям ГФС.
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