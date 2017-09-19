 Возле автовокзала в Киеве мотоциклист насмерть сбил пенсионерку. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Стражи Эспрессо".
Отмечается, что женщина перебегала дорогу в неустановленном месте. Она, вероятнее всего, спешила на автовокзал и решила сократить себе дорогу.
Пенсионерка пересекла две полосы движения, впрочем на третий в нее врезался мотоциклист. Байкер находится в карете скорой - ему оказывают медицинскую помощь.
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Конечно если байкер превысил скорость он тоже от части виноват - но в данной ситуации аварийную обстановку создала "бабка".
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