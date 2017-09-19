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 Политика Украины, Киевские новости, Фоторепортаж
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 Возле автовокзала в Киеве мотоциклист насмерть сбил пенсионерку. ФОТОрепортаж

Во вторник, 19 сентября, возле центрального столичного автовокзала мотоциклист насмерть сбил пенсионерку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Стражи Эспрессо".

Отмечается, что женщина перебегала дорогу в неустановленном месте. Она, вероятнее всего, спешила на автовокзал и решила сократить себе дорогу.

Пенсионерка пересекла две полосы движения, впрочем на третий в нее врезался мотоциклист. Байкер находится в карете скорой - ему оказывают медицинскую помощь.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Audi с еврономерами влетел в маршрутку в Киеве. Два пассажира травмированы. Водитель скрылся, бросив автомобиль. ВИДЕО

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Да при чем тут байкер, тут мог бы быть любой на месте мотоциклиста...
Конечно если байкер превысил скорость он тоже от части виноват - но в данной ситуации аварийную обстановку создала "бабка".
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...бабок много Ява у меня одна ! =) Я к утру домой обломки принесу, был я с явой а теперь я ... =))
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Очередная бабуля испортила жизнь парню за то что переходила дорогу в неположеном месте. И не скажешь что нет сил до перехода дойти ведь через отбойник то перелезла. Нет у них ума.
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задолбали пенсы, которые сами Смерть на 20 минут посрать отпустили и стараются в выигранное время кого-нибудь под тюрьму подвести, бегая через дорогу как сраные зайцы по цибуле
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потому что врожденная тупость удачно объединилась со старческим маразмом
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ну так до перехода подземного аж 50 метров ити ! а потом по ступенькам спускаться-подниматься, а тут всего лишь отбойник перелезть. там переход или около библиотеки вернадского или через лобановского.
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Чтобы время сэкономить... У меня недалеко от дома 2 остановки маршруток одна напротив другой, а к переходам надо аж 15 метров пилить... Вот идиоты напрямки и бегают... За 5 лет - 3 трупа на одном месте...
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нельзя на такой дороге переходить.если мотоциклист трезв и не превысил скорость то виноват однозначно пешеход
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не в нашей стране. парню теперь расхлебывать проблемы в любом случае, возможно даже срок припаяют.
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Понятно... точно такая же ситуация, у меня. Я ехал по крайней правой стороне, на моте. Я увидел, эту старую промлядь, которая просто рванула вперед, через все 4 полосы. Тут же ударил по тормозам, ибо её траектория мне показалась опасной. Шел- ровно 60-км/ч. Я ударил её левым зеркалом. Сам, уже рванул руль вправо, понятно- упал... Ели бы не мой немецкий шлем М-32... Ладно. Отдал ссучаре 300 грвен и рванул, в больницу. Дело в том. что я вез жене какие-то лекарства, ей через час предстояла операция... Сложный перелом голени. Хотя, подъехавшие таксисты, в один голос орали: "Мы- свидетели!!! Подожди ментов!"(с) Я не стал этого делать.
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меня больше вымораживают бабки с тележками кравчучками, стоящие на двойной сплошной... когда кравчучка в левый ряд выпирает, и правее сунуться некуда.
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ой не кизди... это не пенсионная реформа, а суицид или естественный отбор.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВозле автовокзала в Киеве мотоциклист насмерть сбил пенсионерку. ФОТОрепортаж
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