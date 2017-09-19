 Пожар в одесском лагере: 13-летний Максим Тихончук спас 15 детей, - депутат. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал депутат городского совета Одессы Александр Иваницкий.
"Максим Тихончук,13 лет. Парень, который вынес детей из пяти комнат в лагере "Виктория". Это 15 детских жизней!!!! Детей,которые спали и ничего не подозревали. В понедельник просто пошел на уроки в школу, с обожженными руками....Скромный, сильный, добрый ЧЕЛОВЕК, которым могут гордиться Его родители и вся страна!!! Максим Тихончук и Катя Ной - эти дети наш Золотой Фонд!!!", - написал депутат.
Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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В понедельник просто пошел на уроки в школу, с обожженными руками....Скромный, сильный, добрый ЧЕЛОВЕК
такие президентами не становятся
хуцпы, должно быть настолько много, шоб она как дерьмо со всех щелей лезла - это кандидат, на все посты где можно "порулить"
в нашей стране, на данный момент, такой естественный отбор
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А кацапы в своем репертуаре))
На учениях "Запад-2017" российский вертолет нанес ракетный удар по гражданским
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Или тебе лишь бы гомна на вентилятор накидать?
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а то только царский зад... прикрывать, а помогать - так только на кинокамеры...
ну, будем ждать! - вот приедет и.... пропиариться..
(Сергей, ничего личного! честно)
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Если бы он остался, подобные тебе завыли бы, что он "пиарится на смертях".
А в жопе, судя по всему, ты.
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