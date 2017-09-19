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 Пожар в одесском лагере: 13-летний Максим Тихончук спас 15 детей, - депутат. ФОТО

Во время пожара в детском лагере "Виктория! в Одессе 13-летний Максим Тихончук вынес из горящего корпуса 15 детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал депутат городского совета Одессы Александр Иваницкий.

"Максим Тихончук,13 лет. Парень, который вынес детей из пяти комнат в лагере "Виктория". Это 15 детских жизней!!!! Детей,которые спали и ничего не подозревали. В понедельник просто пошел на уроки в школу, с обожженными руками....Скромный, сильный, добрый ЧЕЛОВЕК, которым могут гордиться Его родители и вся страна!!! Максим Тихончук и Катя Ной - эти дети наш Золотой Фонд!!!", - написал депутат.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Девочку, спасшую в лагере "Виктория" 8 человек, переведут из реанимации в палату. ФОТО

Пожар в одесском лагере: 13-летний Максим Тихончук спас 15 детей, - депутат 01

Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.



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написано же
В понедельник просто пошел на уроки в школу, с обожженными руками....Скромный, сильный, добрый ЧЕЛОВЕК
такие президентами не становятся
хуцпы, должно быть настолько много, шоб она как дерьмо со всех щелей лезла - это кандидат, на все посты где можно "порулить"
в нашей стране, на данный момент, такой естественный отбор
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Дай Бог тебе здоровья и счастья, Максим, и всем тем деткам!
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парня нужно наградить медалью и ценным подарком, респект
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ему нужно отдать те деньги, которые были украдены при строительстве! и это справедливо он дорабатывал за чиновников из госчс мэрии и прокуратуры
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Мать хорошо воспитала . Не только о своей шкуре думать. Спасибо таким женщинам.
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Молодчага пацан.

А кацапы в своем репертуаре))
На учениях "Запад-2017" российский вертолет нанес ракетный удар по гражданским
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А президент молчит. Позор
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Президент наверное поехал на саммит,нэ?
Или тебе лишь бы гомна на вентилятор накидать?
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у президента холуев много - могли и лечение пострадавших организовать (бесплатно) и детей с родителями успокаивать...
а то только царский зад... прикрывать, а помогать - так только на кинокамеры...
ну, будем ждать! - вот приедет и.... пропиариться..
(Сергей, ничего личного! честно)
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Я уже писал здесь, в Украине ежедневно погибает(не умирает) два ребенка. Вот сегодня в Херсоне двое сгорели. Ты об этом знаешь? Почему не возмущаешься.
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В жопу он поехал,люди в мире и не такое отменяли если в своей стране такое произошло.
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он поехал в страну, конгресс которой готов выделить Украине пол-миллиарда военной помощи.
Если бы он остался, подобные тебе завыли бы, что он "пиарится на смертях".
А в жопе, судя по всему, ты.
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Діти спасають дітей, а чиновники і урядовці крадуть і не виконують своєї роботи, і їм українці все прощають, прощають і прощають... Дурні хахли?
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Крохобор какаовый ему хоть грамоту дать не пожлобится?
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Парень настоящий герой,молодец.Только позитива в этой страшной ситуации нет совсем.Не старайтесь.
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А на маму как похож! Да, маме есть чем гордиться. Дай Бог вам счастья и здоровья!
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А где же были наши хвалёные пожарники-спасатели? В мой ум не укладывается.Дети -все герои.Такое пережить! Падла Труханов!Всё прогнило! Новый закон о выборах! Кто со времён совка был хоть день депутатом или бюрократом от села и до ВР иПравительства должны лишиться права быть избранными и назначенными на 25 лет.
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Где же были сотрудники этого концлагеря?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПожар в одесском лагере: 13-летний Максим Тихончук спас 15 детей, - депутат. ФОТО
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