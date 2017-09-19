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 "Фантом" с пограничниками на Донетчине не пропустили через линию разграничения четыре старинные церковные книги. ФОТОрепортаж

В Донецкой области сотрудники спецподразделения налоговой милиции “Фантом” совместно с пограничниками задержали четыре старинные книги, которые пытались провезти через линию разграничения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Так, через контрольно - пропускной пункт въезда/выезда "Майорское" двое граждан пытались провезти с оккупированной территории в ручной клади в скрытом виде четыре церковные книги 17-18 веков издания на старославянском языке.

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В настоящее время материалы переданы сотрудникам Национальной полиции.

Фантом с пограничниками на Донетчине не пропустили через линию разграничения четыре старинные церковные книги 01Фантом с пограничниками на Донетчине не пропустили через линию разграничения четыре старинные церковные книги 02Фантом с пограничниками на Донетчине не пропустили через линию разграничения четыре старинные церковные книги 03Фантом с пограничниками на Донетчине не пропустили через линию разграничения четыре старинные церковные книги 04Фантом с пограничниками на Донетчине не пропустили через линию разграничения четыре старинные церковные книги 05Фантом с пограничниками на Донетчине не пропустили через линию разграничения четыре старинные церковные книги 06Фантом с пограничниками на Донетчине не пропустили через линию разграничения четыре старинные церковные книги 07
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