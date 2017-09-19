 "Фантом" с пограничниками на Донетчине не пропустили через линию разграничения четыре старинные церковные книги. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
Так, через контрольно - пропускной пункт въезда/выезда "Майорское" двое граждан пытались провезти с оккупированной территории в ручной клади в скрытом виде четыре церковные книги 17-18 веков издания на старославянском языке.
В настоящее время материалы переданы сотрудникам Национальной полиции.
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