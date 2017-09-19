 Налоговики с СБУ в Черновицкой области задержали партию сигарет, которую планировали незаконно перевезти в Румынию. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операций "Акциз-2017" и "Рубеж -2017" было установлено, что в одном из сел области гражданин осуществляет незаконное хранение партии сигарет, предназначенной для незаконного перемещения в Румынию.
В результате проведенных мероприятий были обнаружены и изъяты более 11,2 тысячи пачек сигарет без марок акцизного налога установленного образца стоимостью почти 450 тысяч гривен.
В настоящее время изъятое передано на ответственное хранение. Проверка продолжается.
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А контрабанда леса, эти вагоны в сарайчике не спрячешь , тем не менее контрабанда леса продолжается, никто не задержан , никто не сидит.Мало того ,намереваются леголизовать
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СБУ в последнее время и так не знает, за что хвататься - то ли прослушивать Саакашвили, то ли слушать «секс по телефону» Нади Савченко.
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.... планова і організована "схема" працює уже не один десяток років - розкажіть про те , як ідутьпо кримінальній справі 2-х річної давності, де були затримані 10 фігурантів починаючи співробітниками СБУ - Митниці - Погранців , та всіх інших....
....шо , час - читай "бабло" все "розсосе", та порішає...
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У меня вопрос!
Что это за хрень, вот эти вот сигареты "Ashima" , "Marble" и подобные?
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