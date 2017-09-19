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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Черновицкая область (333) контрабанда (2040) налоговая милиция (1627) Румыния (514) сигареты (702) ГФС (3247)

 Налоговики с СБУ в Черновицкой области задержали партию сигарет, которую планировали незаконно перевезти в Румынию. ФОТОрепортаж

В Черновицкой области сотрудники налоговой милиции совместно со Службой безопасности Украины задержали партию сигарет, которую планировалось переправить на территорию Румынии вне таможенного контроля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операций "Акциз-2017" и "Рубеж -2017" было установлено, что в одном из сел области гражданин осуществляет незаконное хранение партии сигарет, предназначенной для незаконного перемещения в Румынию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Налоговики с СБУ в Черновицкой области задержали партию сигарет на сумму более 2 млн грн. ФОТОрепортаж

В результате проведенных мероприятий были обнаружены и изъяты более 11,2 тысячи пачек сигарет без марок акцизного налога установленного образца стоимостью почти 450 тысяч гривен.

Налоговики с СБУ в Черновицкой области задержали партию сигарет, которую планировали незаконно перевезти в Румынию 01Налоговики с СБУ в Черновицкой области задержали партию сигарет, которую планировали незаконно перевезти в Румынию 02

В настоящее время изъятое передано на ответственное хранение. Проверка продолжается.


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чувак накупил сигарет что они дорожают -А ЕГО БРАВОЕ СБУ НАКРЫЛО!А НАМ ТУФТУ ВТЮХИВАЮТ!
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Я думала там вагон сигарет, а тут десять с половиной коробок, подзаработать хотел чел .
А контрабанда леса, эти вагоны в сарайчике не спрячешь , тем не менее контрабанда леса продолжается, никто не задержан , никто не сидит.Мало того ,намереваются леголизовать
Премьер Гройсман объяснил международными обязательствами возможную отмену запрета на вывоз леса-кругляка из Украины.


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Эй, сэбэу, а может вы наконец своим делом займётесь, которая называется "антитеррористическая операция"? Кажись антитерроризм это ваша парафия?
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***
СБУ в последнее время и так не знает, за что хвататься - то ли прослушивать Саакашвили, то ли слушать «секс по телефону» Нади Савченко.
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- це просто для галочки палять всяку різну шелупень , що теж намагається трохи підзаробити ....

.... планова і організована "схема" працює уже не один десяток років - розкажіть про те , як ідутьпо кримінальній справі 2-х річної давності, де були затримані 10 фігурантів починаючи співробітниками СБУ - Митниці - Погранців , та всіх інших....
....шо , час - читай "бабло" все "розсосе", та порішає...
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Есть курящие на форуме?

У меня вопрос!

Что это за хрень, вот эти вот сигареты "Ashima" , "Marble" и подобные?
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Да не "СМЕШИТЕ" с этим типа раскрытием мнимого преступления!!!Эту новость-в 95 квартал!!!Эти Хреновы "силовики" точно ЗАЖРАЛИСЬ!!!...
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а нельзя ли ВСЕ сигареты вывезти с украины кебениматери
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики с СБУ в Черновицкой области задержали партию сигарет, которую планировали незаконно перевезти в Румынию. ФОТОрепортаж
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