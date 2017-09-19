EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в одесском детском лагере Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Политика Украины, Киевские новости, Фоторепортаж
  2423  39
Все про:акция (2214) Киев (18210) митинг (2863) Нацполиция (8760) Крищенко (175)

 Около 3500 правоохранителей обеспечивают правопорядок в центре Киева, - Крищенко. ФОТОрепортаж

19 сентября 2017 в центральной части Киева запланировано несколько акций с массовым участием граждан, поэтому для надлежащего обеспечения правопорядка правоохранители усилят превентивные меры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Около 3500 правоохранителей обеспечивают правопорядок в центре Киева, - Крищенко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В столице перекрыто движение по улице Грушевского. ФОТО
Как отмечается, на улицах города будет увеличено количество пеших патрулей, будут работать кинологи со служебными собаками, специалисты взрывотехнической службы. Предусмотрено функционирование контрольно-пропускных пунктов на улице Грушевского со стороны улиц Липской и Садовой, на улице Шелковичной со стороны улицы Институтской и на площади Конституции.

Около 3500 правоохранителей обеспечивают правопорядок в центре Киева, - Крищенко 02Около 3500 правоохранителей обеспечивают правопорядок в центре Киева, - Крищенко 03

Смотрите также: Под ВР проходит митинг родственников военнопленных на Донбассе. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

"Всего около З500 правоохранителей будут обеспечивать правопорядок в правительственном квартале столицы. Работа полицейских патрулей и нацгвардийцев организована таким образом, чтобы должным образом обеспечить правопорядок. Усиленные наряды правоохранителей будут дежурить в местах проведения акций. На этой территории будет частично ограничено движение автотранспорта. Будут проводиться поверхностные проверки и другие превентивные меры", - отметил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Около 3500 правоохранителей обеспечивают правопорядок в центре Киева, - Крищенко 04

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Фото прям как из Мацквы)) Верной дорогой,так сказать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Осталось только автозаки подогнать. а потом запретить по 3-ое собираться. Но сейчас Банковая примет судебную "рехформу" и они развернутся по эгидой - правопорядок и покой граждан охранять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чем эта армия высокооплачиваемых занимается? Процент раскрываемости - 0. "...И тут со дна постучали... "(с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Подготовились барыгы. Видать будут принимать законы которые не понравятся рабам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну пока ещё не рабам, а только переименованной Украины в Большой Рошенистан....хотя в перспективе оно конечно с такой образовательной , пенсионной, медицинской реформами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Только по Новому у людей 95% населения и властных, олигархов получается у каждому своё НОВОЕ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И вот опять насущный вопрос...Милиция, пардон Полиция с Народом???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну да, как только народ собирается против власти, тут же и полиция с нацгвардией подтягивается.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А Присягу они кому давали? Ну им же сейчас очень нормально, зарплатки поднимают, премии, квартиры дают...АТО далеко, да и наверняка многие с корочками за пару дней туризма к 3-ей или 2-ой линии соприкосновения.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Присягу они "народу" давали, и "народ" тот мы каждый день по телевизору видим.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Полицейская держава процветает и на 2018 год в бюджет заложены немалые бабки на нацгвардию и полицию, а население и дальше нищает...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Увеличение на ДУСю (хотя обещали распродать), на 1 лярд на Банковую, на Кабмин, на Раду......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это от родственников наших пленных (чтобы их горе не мешало радостные рехформы принимать и в сесионном зале веселиться)?
или от злых медиков (с клизмами) нахально зарплату просящих?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Проснулся с утра и подумал что я на Рашке очутился. Быстро же Барыга с Гнойсманом перехватили все инициативы Хуйла.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не раскачивайте яхту океанскую многопалубную....рука мацквы, 5 колонна и прочие ругалки для людей критикующих узурпаторов власти, коррупционеров....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На одного медика 2 мусора! Как только барыги всех боятся .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Медики бы обрадовались если бы с зарплатой была обратная пропорциональность. Две ментовских зп одному медику.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ого, сколько кацапсинской ваты понабегало хаять полицию. На свою посмотрите, что она вытворяет в той же Мацкве А тут хлопцы порядок охраняют, чтобы вата вдруг внезапно не вспыхнула. Так что спасибо скажите. Ну, и локти покусайте, что ваши прохуйловские провокации не пройдут
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И только один настоящий "патриот" Виконт де Бражелон нарисовался. Правда даже имя ему на козином языке выдали. Ну то такое, зато фамилия кошерная
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кто-то спамит вас Евгений. Но я отвечу что будет! А просто уедут хорошие медики за границу и останутся коновалы. А барыгам того и надо!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на фронте воевать уже некому, а тут целая сводная бригада, 3500 ..блом торгует, с гопниками справимся сами только оружие раздайте, 3500 на марше будет очень впечетлительно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
бздит барыга, меняет себе не первый памперс..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нацгвардия все с иголочки одета и укомплектована техникой и т.д. а волонтер говорит что на фронте все еще плохо дела обстоят с обмундированием, обеспечением...

против кого воюем на самом деле?
против своих же граждан...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Говно , а не власть .
Не стоило менять одного борова на другого , да ещё такой ценой .
Что-то в нашей стране не так .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну ты ж ходишь регулярно на работу - на Цензоре за барыг троллить
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныОколо 3500 правоохранителей обеспечивают правопорядок в центре Киева, - Крищенко. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти