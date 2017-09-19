 Около 3500 правоохранителей обеспечивают правопорядок в центре Киева, - Крищенко. ФОТОрепортаж

Читайте на "Цензор.НЕТ": В столице перекрыто движение по улице Грушевского. ФОТО

Как отмечается, на улицах города будет увеличено количество пеших патрулей, будут работать кинологи со служебными собаками, специалисты взрывотехнической службы. Предусмотрено функционирование контрольно-пропускных пунктов на улице Грушевского со стороны улиц Липской и Садовой, на улице Шелковичной со стороны улицы Институтской и на площади Конституции.

"Всего около З500 правоохранителей будут обеспечивать правопорядок в правительственном квартале столицы. Работа полицейских патрулей и нацгвардийцев организована таким образом, чтобы должным образом обеспечить правопорядок. Усиленные наряды правоохранителей будут дежурить в местах проведения акций. На этой территории будет частично ограничено движение автотранспорта. Будут проводиться поверхностные проверки и другие превентивные меры", - отметил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.