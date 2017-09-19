 Около 3500 правоохранителей обеспечивают правопорядок в центре Киева, - Крищенко. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
Как отмечается, на улицах города будет увеличено количество пеших патрулей, будут работать кинологи со служебными собаками, специалисты взрывотехнической службы. Предусмотрено функционирование контрольно-пропускных пунктов на улице Грушевского со стороны улиц Липской и Садовой, на улице Шелковичной со стороны улицы Институтской и на площади Конституции.
"Всего около З500 правоохранителей будут обеспечивать правопорядок в правительственном квартале столицы. Работа полицейских патрулей и нацгвардийцев организована таким образом, чтобы должным образом обеспечить правопорядок. Усиленные наряды правоохранителей будут дежурить в местах проведения акций. На этой территории будет частично ограничено движение автотранспорта. Будут проводиться поверхностные проверки и другие превентивные меры", - отметил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.
2423 39
У полиции пока нет информации, которая бы позволила составить фоторобот подозреваемого в подрыве автомобиля Махаури, - Крищенко(27)
Двое пострадавших в результате стрельбы в Киеве являются гражданами Киргизии, - Крищенко(41)
Во время военного парада не было нарушений общественного порядка, никто не задержан, - Крищенко(34)
Экс-сотрудника СБУ в Киеве убили из его ружья, - Крищенко(21)
Шевченківське управління поліції в Києві очолив захисник Горлівського УВС від колаборантів(0)
Полиция Киева задержала грабителя банков, который оставлял кассирам шоколадки. ФОТОрепортаж(73)
"Взрывчатка в авто Шаповала была заложена снизу, тип пока выясняется", - Крищенко. ВИДЕО(36)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
или от злых медиков (с клизмами) нахально зарплату просящих?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
против кого воюем на самом деле?
против своих же граждан...
Ответить
Не стоило менять одного борова на другого , да ещё такой ценой .
Что-то в нашей стране не так .
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить