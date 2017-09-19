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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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 Ночью четверо неизвестных в балаклавах устроили стрельбу в гаражном кооперативе в Киеве, есть раненый.ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня ночью, примерно в 01:45, в гаражном кооперативе, который находится по адресу ул. Уютная, 1А (Дарница), произошла стрельба.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

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По предварительной информации, четверо неизвестных в балаклавах стреляли из травматического оружия в мужчину (на вид около 35 лет), который занимался ремонтом автомобиля в своем гараже.

Ночью четверо неизвестных в балаклавах устроили стрельбу в гаражном кооперативе в Киеве, есть раненый 01

Сообщается также, что после совершенного нападавшие скрылись в неизвестном направлении. Пострадавшего госпитализировали с многочисленными ранениями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевлянин из травматического пистолета ранил 15-летнего лицеиста, - Нацполиция

Ночью четверо неизвестных в балаклавах устроили стрельбу в гаражном кооперативе в Киеве, есть раненый 02

На месте работала следственно-оперативная группа.

Ночью четверо неизвестных в балаклавах устроили стрельбу в гаражном кооперативе в Киеве, есть раненый 03

Ночью четверо неизвестных в балаклавах устроили стрельбу в гаражном кооперативе в Киеве, есть раненый 04



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В балаклавах - значит готовились.. Раненный - значит из них...Кто должен вести следствие????
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Нет, это всего лишь очередное проявление того, что каждый преступник уже имеет оружие. Его нет только у законопослушных граждан.
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Доводилось ранее в практике сталкиваться со случаем, чтобы четверо мужчин шли "валить" одного резиновыми пулями?
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занимался ремонтом своей машины?
или ремонтировал на заказ?
или разбирал и продавал?
все четверо нападающих не могли одновременно сойти с ума, значит тот.. накосячил?
это просто вопросы... (без предпочтения)
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закон об оружии !
едиснтвенный котрые не надо будет заставлять выполнять !
заработает с первого дня принятия и на полную катушку !
после первых 50 репостов в ФБ по завалам долбней/нормальных людей, уровень агрессии сразу снизится.
ведь не знаешь что у него в кармане и в голове !
а может быть все что угодно, даже если он выглядит ботаном !
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНочью четверо неизвестных в балаклавах устроили стрельбу в гаражном кооперативе в Киеве, есть раненый.ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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