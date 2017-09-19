 Ночью четверо неизвестных в балаклавах устроили стрельбу в гаражном кооперативе в Киеве, есть раненый.ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По предварительной информации, четверо неизвестных в балаклавах стреляли из травматического оружия в мужчину (на вид около 35 лет), который занимался ремонтом автомобиля в своем гараже.
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Сообщается также, что после совершенного нападавшие скрылись в неизвестном направлении. Пострадавшего госпитализировали с многочисленными ранениями.
На месте работала следственно-оперативная группа.
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или ремонтировал на заказ?
или разбирал и продавал?
все четверо нападающих не могли одновременно сойти с ума, значит тот.. накосячил?
это просто вопросы... (без предпочтения)
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едиснтвенный котрые не надо будет заставлять выполнять !
заработает с первого дня принятия и на полную катушку !
после первых 50 репостов в ФБ по завалам долбней/нормальных людей, уровень агрессии сразу снизится.
ведь не знаешь что у него в кармане и в голове !
а может быть все что угодно, даже если он выглядит ботаном !
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