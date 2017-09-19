 Суд разрешил задержание экс-"беркутовцев" Костюка и Гончаренко. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Костюк и Гончаренко бежали в апреле 2017 года. По последней информации они находятся в России.
Теперь правоохранительные органы смогут объявить их в розыск.
Из четырех обвиняемых в суд пришел только Владимир Рияко. Еще один обвиняемый Александр Белов в суд не явился и его адвокат сказал, что уже 2 месяца не имеет с ним связи.
Рияко (слева) с адвокатом Рыбиным (справа).
Прокуроры Департамента спецрасследований ГПУ ходатайствуют о его приводе в суд. По информации прокуроров, Белов не покидал территорию Украины и поставлен пограничной службой на контроль.
Также прокуроры просят применить к нему денежное взыскание так как он не является в суд уже несколько раз. Адвокат Белова против применения санкций к его подзащитному так как нет доказательств, что он поинформирован о судебном заседании.
Суд удалился в совещательную комнату для решения вопроса о приводе Белова.
Отметим, что Гончаренко, Костюк и Рияко также фигуранты нападения на журналистов "Громадського" 29 января 2015 г. 29 января 2015 тогдашние "беркутовцы" Гончаренко, Костюк и Рияко остановили журналистов Анастасию Станко и Константина Реуцкого для проверки документов, когда те возвращались из командировки из зоны боевых действий. "Беркутовцы" решили проверить вещи журналистов, а когда те начали снимать, работники милиции украли у них камеру "гоупро", а Реуцкого бросили на землю и били ногами.
Позже бойцы "Беркута" говорили журналистам, что "им ничего ни за Майдан, и сейчас тоже не будет".
Напомним, Гончаренко вместе с еще тремя экс-бойцами "Беркута" были задержаны в июне 2016 года в Харькове. Все четверо на момент задержания работали в полиции. Двое из них - Александра Белова и Виталия Гончаренко - обвиняют в убийстве 3 "евромайдановцев" 18 февраля 2014 г. в Крепостном переулке, еще двоих - в том, что они сбросили с колоннады на улице Грушевского 20 января 2014 г. 2 митингующих. Тогда под стражей оказался лишь Виталий Гончаренко.
Дела по этим событиям, нападение на журналистов и преступления на Евромайдане, объединили в одно производство и рассматривают в суде вместе.
24 ноября 2016 г. Гончаренко оставили под стражей. Тогда Харьковская полиция предоставила письмо-ходатайство о взятии на поруки, однако суд отказал в этом. 4 февраля 2017 г. Печерский суд Киева изменил меру пресечения бывшему харьковскому "беркутовцу" Виталию Гончаренко с содержания под стражей на домашний арест. 10 марта 2017 года экс-"беркутовца" Гончаренко вернули под стражу.
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а то бы на неё - 100 процентов (или дворника!)
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тут самое главное - предъявить обвинение и скорее забыть, как страшный сон
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Строго, но справедливо)))
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Даже не понимающему в этом будет понятно, что эти депутаты уйдут а то что они сей час примут, это даже Януковичу не снилось!
Да эту ВР вместе с бл-ми в ней , сжечь нужно! Столько маразмов, комитет хоть читал, то что ему делитанты от власти занесли???
100 человек в зале, а они критические ошибки не могут исправить, в законе!
Это по круче закона Януковича, из за которого на Майдане били народ!
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