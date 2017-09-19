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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Суд разрешил задержание экс-"беркутовцев" Костюка и Гончаренко. ФОТО

Шевченковский райсуд Киева 19 сентября разрешил задержание бывших сотрудников харьковского "Беркута" Виталия Гончаренко и Александра Костюка.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Костюк и Гончаренко бежали в апреле 2017 года. По последней информации они находятся в России.

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Теперь правоохранительные органы смогут объявить их в розыск.

Из четырех обвиняемых в суд пришел только Владимир Рияко. Еще один обвиняемый Александр Белов в суд не явился и его адвокат сказал, что уже 2 месяца не имеет с ним связи.

Суд разрешил задержание экс-беркутовцев Костюка и Гончаренко 01
Рияко (слева) с адвокатом Рыбиным (справа).

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Прокуроры Департамента спецрасследований ГПУ ходатайствуют о его приводе в суд. По информации прокуроров, Белов не покидал территорию Украины и поставлен пограничной службой на контроль.

Также прокуроры просят применить к нему денежное взыскание так как он не является в суд уже несколько раз. Адвокат Белова против применения санкций к его подзащитному так как нет доказательств, что он поинформирован о судебном заседании.

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Суд удалился в совещательную комнату для решения вопроса о приводе Белова.

Отметим, что Гончаренко, Костюк и Рияко также фигуранты нападения на журналистов "Громадського" 29 января 2015 г. 29 января 2015 тогдашние "беркутовцы" Гончаренко, Костюк и Рияко остановили журналистов Анастасию Станко и Константина Реуцкого для проверки документов, когда те возвращались из командировки из зоны боевых действий. "Беркутовцы" решили проверить вещи журналистов, а когда те начали снимать, работники милиции украли у них камеру "гоупро", а Реуцкого бросили на землю и били ногами.

Позже бойцы "Беркута" говорили журналистам, что "им ничего ни за Майдан, и сейчас тоже не будет".

Напомним, Гончаренко вместе с еще тремя экс-бойцами "Беркута" были задержаны в июне 2016 года в Харькове. Все четверо на момент задержания работали в полиции. Двое из них - Александра Белова и Виталия Гончаренко - обвиняют в убийстве 3 "евромайдановцев" 18 февраля 2014 г. в Крепостном переулке, еще двоих - в том, что они сбросили с колоннады на улице Грушевского 20 января 2014 г. 2 митингующих. Тогда под стражей оказался лишь Виталий Гончаренко.

Дела по этим событиям, нападение на журналистов и преступления на Евромайдане, объединили в одно производство и рассматривают в суде вместе.

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24 ноября 2016 г. Гончаренко оставили под стражей. Тогда Харьковская полиция предоставила письмо-ходатайство о взятии на поруки, однако суд отказал в этом. 4 февраля 2017 г. Печерский суд Киева изменил меру пресечения бывшему харьковскому "беркутовцу" Виталию Гончаренко с содержания под стражей на домашний арест. 10 марта 2017 года экс-"беркутовца" Гончаренко вернули под стражу.
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Офигеть...это оказывается даже не директор, а воспитательница решает - заселять или нет...
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уборщица, молодец, не дождалась обвинений, удрала ...
а то бы на неё - 100 процентов (или дворника!)
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ну что, смотрю сейчас заседание рады по судебной реформе, зал пустой, поправки никто не голосует. если всё так, как говорит Штрум, то в Украине больше нет суда для обычных людей. поздравляю!
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Може з"явитись суд Лінча, але дупутати цього не розуміють.
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Уже з"явився в Одесі. Сєпару, якого суд відпустив, черепок проламали.
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Невелика цина для сэпара,щоб бути оправданим нашим судом.
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не будет. будет отток граждан. там такие пункты зачитаны, шо я в шоке, суммы за иски, самоуправство на усмотрение судей - это пипец.
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не все граждане оттекут, часть останется и отправит их куда нужно, на гилляки.
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Вот именно, потому как другого выбора и выхода не будет
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ну это ненормально. куда двигается страна, в мордор?
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Почему не нормально? Это нормально вешать пейсатых реформаторов.
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Какая расторопность... И где же их теперь ловить будут???
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а не будут!
тут самое главное - предъявить обвинение и скорее забыть, как страшный сон
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а вы говорите-У нас нет суда...и судьи продажные сепары)))) А вот и нет....Суд есть!!Ел и будет ЕСТЬ!!! но только он виртуальный...ну как в детских ингах на компе))) "заарестовать немедля тех, которых в раиссю отпустили!!!"
Строго, но справедливо)))
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За то, что рыгом был? Не смешите - Порошенко ведь тоже рыгом был, один из основателей.
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нет. он ведь шыкаладный дети и адиннарот с русней.
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К слову о судах. Сейчас в ВР рассматривают судебную "реформу". Похоже суды для народа станут также недоступны, как и отдых на Канарах. Бешеные штрафы (десятки тысяч грн за не вовремя поданную справку). Парубий последовательно без эмоций пропихивает эту жопу. Только Юля пытается отстоять интерес людей. Но враги народа не поддерживают.
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Вже один "шегинський активіст" срок мотає 60 суток, а тут, тільки майже через 4 роки дійшло до арешту
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повинні сидіти винуваті і повинні новим поліцейським показувати що буває хто стріляє в свій народ
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Служебных палканов прошлого режима хлестают розгами, а ПАЛКАНАМ нынешнего режима это ой как не нравится, ведь они ни чем не отличаются от своих собратьев (по выслуге перед панами), им дали команду "фас", вот и выполняли (иначе хозяева наказжт, побьют и лишат пайка, а выводок щенков кормить надо)!
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Это просто писец! Послушайте комментарии поправок к "Судовой реформе"!
Даже не понимающему в этом будет понятно, что эти депутаты уйдут а то что они сей час примут, это даже Януковичу не снилось!

Да эту ВР вместе с бл-ми в ней , сжечь нужно! Столько маразмов, комитет хоть читал, то что ему делитанты от власти занесли???
100 человек в зале, а они критические ошибки не могут исправить, в законе!

Это по круче закона Януковича, из за которого на Майдане били народ!
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тому і дозволили -що вони давно в кацапердйї!!!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСуд разрешил задержание экс-"беркутовцев" Костюка и Гончаренко. ФОТО
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