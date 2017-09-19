 Протестанты показали, что могут организовывать безопасные массовые мирные мероприятия, - журналист о "Дне благодарения" в Киеве. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал автор книги "Церковь на Майдане", журналист Алексей Гордеев, передает Цензор.НЕТ.
""День благодарения" в Киеве: организационный прорыв, коммуникационный провал. Большое событие можно оценить с некоторого расстояния. "День благодарения" - мероприятие, ради которого на целый день перекрыли Крещатик и на которое привезли австралийца Ника Вуйчича - не исключение. Поговорим сначала о хорошем. Организационный прорыв: украинские протестанты, составляя лишь 0,8% от населения Украины (данные центра Разумкова), смогли воспользоваться режимом свободы совести и провести реально неплохое мероприятие", - заявил он.
"Кстати, по поводу свобод вероисповедания и слова - теперь, после Дня благодарения, украинским евангеликам будет сложно оппонировать представителям ЛГБТ-общины, которые вполне могут захотеть провести аналогичный праздник в центре. "Вам позволено - почему вы нам не даёте". В воскресенье протестанты показали, что могут организовывать безопасные массовые мирные мероприятия. При этом для множества посетителей "Дня" - это первый экспириенс в жизни. Многие прибыли из районных городков, где публичная демонстрация своей веры презирается или не принимается. Короче говоря, многочисленные Фейсбуке-верующих в стиле "Нас так много! Мы такие влиятельные! Украину ждёт духовная реформация!" - это эмоциональный всплеск, спровоцированный массовым мероприятием, когда кажется, что весь мир за твоей спиной. Отдельно хочу сказать о музыке. Менеджмент оркестров - это очень трудоёмкое дело, и организаторам он удался на славу. Были "провтыки" со стороны "лидеров прославления", но, в целом, оркестры были на высоте, а саксофонисты-протестанты Игорь Рудой и Андрей Чмут (играет с Джамалой) продемонстрировали, что последователь Лютера в Украине может спокойно покорить интересующие его высоты", - детализировал он.
"Выступление Ника Вуйчича было отточено, т.к. сам австралиец является мотивационным спикером, в других случаях требующим долларовый гонорар за своё выступление. На этот раз, к счастью оргкомитета R500, он вышел на сцену бесплатно. Если только в Украине его услышали до 150 тысяч человек, то благодаря медиавозможностям CBN News и других акторов его месседж услышали десятки тысяч людей на 9 языках. И последнее: в промежутке между Богослужением и Вуйчичем я имел удовольствие наблюдать слаженную программу, ориентированную на все слои населения. Ассоциация Эммануил - вне всяких похвал. Её проект Клуб LIFE - klub.life занял время среднего класса, Помощь востоку Украины Helpua.org организовал презентацию своих медицинских проектов. Видел еще представителей Світле радіо "Еммануїл", Радіо М и другие проекты. В общем, было весьма достойно", - добавил Гордеев.
"А теперь обсудим тёмную сторону "Дня подяки". Коммуникационный провал: PR-неуспех обсуждаемого грандиозного мероприятия можно рассматривать с нескольких углов. Начнём:
1) Проблема с общим вИдением. В хороших коммуникациях есть хороший отрезвляющий вопрос: "Это мы делаем, ЧТОБЫ ЧТО?". Рассуждения на тему "Мы громко и при всей стране прославили Господа" - в расчёт не берутся. По большом счёту, Господу это не нужно. Есть и другой аргумент: множество людей, посетивших Крещатик с 10.00 по 22.00, услышали Евангелие. Знаете, на "День подяки" потрачено несколько миллионов гривен. При желании можно было бы потратить все эти деньги на рекламу в Фейсбуке и контекстную рекламу в Гугле и охватить всех и каждого продуманным месседжем. Но к этой идее не обратились, потому дело не в евангелизации.
2) Проблема с синхронизацией месседжей с празднованием 500-летия Реформации. Оргкомитет попал в ловушку под названием "известность в узких кругах": в сотый раз обсуждая все подробности праздника, он априори принял, что весь свет говорит о 500-летии Реформации в Украине. Это далеко не так. Наверное, только 1 из 20 вообще понимает, что протестантизм - это о религии, а не о психическом отклонении, и что был такой монах Мартин Лютер. И тут в это неясное когнитивное поле украинца вводится некий... "День подяки", который лишь время от времени и только на уровне логотипов связан с R500. Итак, у большинства вопрос: какое отношение "Праздник благодарения" имеет к уникальному шансу рассказать о протестантизме в его 500-летие? НИКТО не заморачивался с ответом на этот вопрос. Кстати, это обстоятельство объясняет, почему пресса "прокатила" мероприятие: ни один думающий редактор не захочет освещать событие с неясным видением. Если бы не Вуйчич, медиакомитет Р500 уже бы совершал христианский эквивалент японского харакири. Но есть проблема ещё хуже, Хьюстон(
3) Рекламная ложь. Иветта Деликатная и в своё время ещё Анатолий Денисенко отмечали, что реклама "Дня подяки" не содержала НИ АТОМА НАМЁКА на религиозную составляющую программы. Вуйчич фигурировал как мотивационный Супермен, "День благодарения" - как праздник христианской благодарности за урожай. Всё чинно и в косынке. Что же получилось "на выходе"? Среднестатистический представитель среднего класса прибывает на Крещатик и слышит христианские песнопения и Ника Вуйчича, которому, видимо, не разъяснили разницу между Украиной 1992 и 2017 годов. И он, к моему вящему ужасу, со сцены после молитвы покаяния... призывает прокричать в загазованное небо слова "Халлелуйя!" и "Иисус". Как это толковать? Неужели украинские протестанты так стеснялись своей идентичности, что не могли просто заявить, что на Крещатике будет рассказ о вере, жизни и истории в "нашем" понимании? Эту ложь мы будем расхлёбывать ещё очень долго. Возможно, фермер и не поймёт, что к чему, но образованные киевляне, молодые спецы и профи - всё поняли. И теперь рассказ о вере всегда будет сопровождаться воспоминанием об осени 2017 года, когда эти "сектанты" (которых, к сожалению, сложно отличить от мунтяновцев, собравшихся во Дворце спорта в тот же день и время) обманом заманили людей на Крещатик", - констатировал Гордеев.
"Итоги: я видел мусульманок в хиджабе, слушавших Вуйчича. Я видел молодёжь, которая слушала современную христианскую музыку. Я видел комментарии креаклов, которые ругали коммуникационную составляющую "Дня подяки". Это мероприятие, как всегда, - это смесь "зрады" и "перемоги". Протестанты показали своё умение делать классные мероприятия, но продемонстрировали нежелание работать "на" своё имя и играть "в долгую". Единственный в полтысячелетие шанс рассказать о протестантском понимании веры оргкомитет Р500 преломил в примитивном миссионерском ключе, практически не давая ничего больше. Я знаю только одну книгу (моя рецензия), серию статей на "Исторической правде" и фильм на "ЗИКе", посвященные Р500. Неужели это всё? Неужели так очевидна интеллектуальная неспособность творить то, что выдерживает испытание месяцем и даже годом - книгу, дискуссию, журнал, перфоменс, спецпроект со СМИ. Скажу просто и субъективно как homo sapiens: r500ua запомнится светом софитов, но не работой интеллекта, участием в грамотной дискуссии или намерением объяснить, ЧТО ЖЕ ЭТО ЗА ТАКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ТАКОЕ, ПРОТЕСТАНТИЗМ... Шанс утрачен, и мне оттого очень горько", - резюмировал он.
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Вчера на Крещатике собрался Майдан надежды, но этого не показали телеканалы, - политолог Уколов(118)
Турчинов: Пример Ника Вуйчича очень важен для наших тяжелораненых воинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(48)
"Только тогда, когда украинцы будут помогать друг другу, Украина будет развиваться", - Ник Вуйчич. ФОТОрепортаж(82)
Российские оккупанты забрали ковры, иконы, крест и посуду из часовни храма УПЦ КП в Симферополе(125)
12 правил жизни от Ника Вуйчича. Сохраните и пользуйтесь(0)
"Российский спецназ оцепил симферопольский храм УПЦ КП", – владыка Климент(102)
Захват храма УПЦ КП в Крыму: российские силовики повредили руку архиепископу Клименту(116)
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та да
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Кстати, об этом факте нужно трубить на весь мир!!!
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Им экскурсии на "изгнания дьявола" в РПЦ привычнее.
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Вторник. Три новости и ремарка.- Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2018 г, в котором предусмотрено выделение 500 млн долл. военной помощи Украине. Также проект закона предусматривает предоставление Украине летального вооружения оборонительного характера.
- Украина разместит 15-летние евробонды на $3 млрд под 7,375% годовых (впервые с 2013 года). Хороший сигнал инвесторам - в Украину верят мировые деньги.
- 128 стран подписали декларацию о реформировании ООН. Декларация поддержки реформ направлена на упрощение процедур и децентрализацию решений с большей прозрачностью, эффективностью и подотчетностью.
Теперь ремарка-продолжение вчерашнего поста про миротворцев.
Если вы сомневаетесь в Миссии миротворцев ООН.. Если вы приводите в пример неудачные примеры размещения миротворцев в других странах.. Значит вы до сих пор не поняли статью "Начало Пути" (2015г). И вы до сих пор верите в гений Путина. Почему?
1. Миротворцы на Донбассе - это технология! Запада! по возврату Украине ее территории. И - территории без российских войск. То есть, Запад играет с Украиной на один карман и помогает Украине восстановить свою территорию, но так, чтобы Путин мог это сделать в нынешних условиях.
2. Россия может критиковать идею миротворцев даже в момент их ввода (или даже - после ввода). Это не имеет никакого значения, это информационный шум, абракадабра. Но вы должны понимать, как 2х2 (как и первый пункт также), что миротворцев не введут без согласия РФ (Сурков-Волкер). И маркер того, что миротворцев вводят - это маркер того, что РФ уходит из Украины. Миротворцы - это обертка процесса (для внутрироссийского обывателя).
Просто пропускайте мимо ушей всё, что говорят в РФ на эту тему - это не имеет практического значения.
3. Так как миротворцы - это технология Запада и Украины, то со временем (когда будут проведены выборы на Донбассе и все остальные атрибуты дорожной карты) миротворцы уйдут и передадут нашу границу Украине. Но Путин все равно внутри РФ будет победитель и снова всех переиграл, ибо "додавил" Украину (и Запад) выполнить Минск-2. Но это - не наши заботы и проблемы, запретить им говорить Волкер не может.
4. Что такое в моем понимании хорватский вариант? Это миротворцы и это возможность военной операции в будущем. Но! далеко не факт, что она понадобится и далеко не факт, что она будет проведена. Но! сам факт того, что она может быть проведена (согласно новому "хорватскому" Закону Турчинова), уже должен действовать на российских террористов на Донбассе и на Россию. Должен висеть над ними дамокловым мечом и придавать скорости и логики процессу реинтеграции Донбасса. (А миротворцы, как мы помним, - наши. Поэтому мешать нам они не будут, если что..).
Вот, если вы усвоите эти четыре вещи, как 2х2 и перестанете верить в то, что РФ диктует условия (ибо 10 Пакетов санкций) и поверите в то, что Украина и Запад выступают единым фронтов и Запад съел на этом собаку и тд, - тогда у вас в голове всё станет на свои места и вы не будете смотреть на Кипр. Ибо там совсем другая история - там два народа (две религии) при помощи миротворцев разделены для мирной жизни без войны. А в Украине - один народ и одна территория - украинский в Украине.
Всем хорошего дня .
Олег П .
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Отже, "дєнь благодарєнія" це є добре, а "день подяки" - погано.
І це все в столиці держави, яка сприяла і приймала участь в грандіозному дійстві.
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