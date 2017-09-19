 В ходе учений на Черниговщине пехота ВСУ отработала уничтожение опорных пунктов противника. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба оперативного командования "Север".
"Получив задание, бойцы осуществили выдвижение из глубины и атаковали позиции противника, нанося ему огневое поражение - как из вооружения боевых машин, так и из ручных гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
По словам командира подразделения, задача, которая ставилась перед личным составом, была выполнена, но тренировки на этом не заканчиваются. Каждый раз во время отработки упражнений на полигоне наращивается сложность задач и повышается динамическое напряжение на "поле боя".
"Подготовка в полевых условиях должна быть сложнее, чем реальные условия. Так боец в реальном бою не теряется после первого "прилета"", - отметил офицер.
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