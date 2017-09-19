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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 В ходе учений на Черниговщине пехота ВСУ отработала уничтожение опорных пунктов противника. ФОТОрепортаж

Задачей военных был не только захват вражеских позиций, но и удержание их до подхода основных сил.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба оперативного командования "Север".

"Получив задание, бойцы осуществили выдвижение из глубины и атаковали позиции противника, нанося ему огневое поражение - как из вооружения боевых машин, так и из ручных гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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По словам командира подразделения, задача, которая ставилась перед личным составом, была выполнена, но тренировки на этом не заканчиваются. Каждый раз во время отработки упражнений на полигоне наращивается сложность задач и повышается динамическое напряжение на "поле боя".

"Подготовка в полевых условиях должна быть сложнее, чем реальные условия. Так боец ​​в реальном бою не теряется после первого "прилета"", - отметил офицер.

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В ходе учений на Черниговщине пехота ВСУ отработала уничтожение опорных пунктов противника 01В ходе учений на Черниговщине пехота ВСУ отработала уничтожение опорных пунктов противника 02В ходе учений на Черниговщине пехота ВСУ отработала уничтожение опорных пунктов противника 03В ходе учений на Черниговщине пехота ВСУ отработала уничтожение опорных пунктов противника 04В ходе учений на Черниговщине пехота ВСУ отработала уничтожение опорных пунктов противника 05В ходе учений на Черниговщине пехота ВСУ отработала уничтожение опорных пунктов противника 06В ходе учений на Черниговщине пехота ВСУ отработала уничтожение опорных пунктов противника 07В ходе учений на Черниговщине пехота ВСУ отработала уничтожение опорных пунктов противника 08В ходе учений на Черниговщине пехота ВСУ отработала уничтожение опорных пунктов противника 09В ходе учений на Черниговщине пехота ВСУ отработала уничтожение опорных пунктов противника 10В ходе учений на Черниговщине пехота ВСУ отработала уничтожение опорных пунктов противника 11В ходе учений на Черниговщине пехота ВСУ отработала уничтожение опорных пунктов противника 12

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Потрібно було відпрацьовувати знищення наступаючих танкових та механізованих колон терористів, а не взяття ворожих укріплень! Взяття ворожих укріплень мають відбуватись після потужної артилерійської підготовки, після застосування високоточних керованих снарядів Квітник, які будуть наводитись корегувальниками на ДОТи та ДЗОТи терористів, а потім буде штурм і штурм буде пішки, бо підставляти БМП під ворожий ПТРК це дурість, а важких БМПВ, здатних витримати влучання ПТРК, в нас досі немає! Тому всі ці навчання це фейк й ідіотизм! БМП можна використати тільки для того щоб швидко, дуже швидко подолати небезпечну відстань до позицій ворога великою кількістю піхоти і захопити ворожі укріплення масованою та потужною атакою! Швидкість зближення з ворогом в такому бою це головний фактор, який допомагає наступаючим підрозділам мінімізувати втрати в нейтральній смузі і як наслідок дозволяє більшій кількості бійців вступити в бій безпосередньо в ворожих окопах! При такому наступі ні про який класичний "ланцюг" піхоти за БМП мови бути не може - всі сідають в БМП та на БМП і на максимально можливій швидкості летять до ворожих окопів без зупинки і відразу штурмують їх, поки ворог ще не оговтався! Позиції ворога мають бути захоплені миттєво і подальші бої будуть відбуватись вже з сусідніми опорними пунктами ворога. Можна констатувати повне нерозуміння Генштабом бойового досвіду нашої війни та повну неспроможність слабких генералів інтегрувати цей бойовий досвід в сучасну тактику та стратегію. Фактично Генштаб можна ліквідовувати, він не потрібен!
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кто про что, а вшивый про баню... Когда морская пехота будет отрабатывать десантирование на берег, ты снова напишешь про танковые колоны и арту?
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А що в нас є можливість забезпечити морський десант на узбережжя? В нас є кораблі які можуть забезпечити протиповітряну оборону в зоні висадки? В нас є протиракетні системи на кораблях які можуть захистити десант під час транспортування та висадки від російських протикорабельних ракет?
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Час публікації інформації та твій пост, дивно збігаються. Гроші заробляш?!
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Пора отрабатывать ведение боя в городских условиях!
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ИМХО, для этих целей надо создавать специальные подразделения. Вот Нац.гвардия, кстати подошла бы...
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щоб москалі не подумали що то проти них провокація та не двинули свій "захід" та на південь
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Навчання в армії повинні проводитись постійно.Тільки закінчились одні,відразу повинні починатися інші! Взимку і влітку,на суші,в повітрі і на морі...
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А них что, компас сломался??? Восток в другой стороне. ТАМ ВОЙНА, а не в Черниговской области. Мотресурсы и боеприпасы некуда девать? Спонсируйте США тогда - им они нужнее.
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Игорь л марш за парту,начался з -й урок. О минных заграждениях,что -то слыхал, а о рпг-7? Тоже мне маршал жюков.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ ходе учений на Черниговщине пехота ВСУ отработала уничтожение опорных пунктов противника. ФОТОрепортаж
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