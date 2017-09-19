 Под зданием Рады проходит митинг родственников военнопленных на Донбассе. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, под зданием Верховной рады проходит мирная акция родственников украинских военнослужащих, которые находятся в плену у террористов на Донбассе.
Семьи пришли с аудио и видео аппаратурой, плакатами и фото, которые демонстрируют, пытки над их родными в течение трех лет.
На экране будут запущены видео ролики о судьбе наших защитников и гражданского населения в плену террористов.
Родственники таким образом намерены привлечь внимание к проблеме пленников, которые находятся в неволе у сепаратистов уже более 1000 дней.
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