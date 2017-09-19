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 Под зданием Рады проходит митинг родственников военнопленных на Донбассе. ФОТОрепортаж

Родственники пленников намерены напомнить депутатам о пытках и издевательствах над их близкими.

Как передает Цензор.НЕТ, под зданием Верховной рады проходит мирная акция родственников украинских военнослужащих, которые находятся в плену у террористов на Донбассе.

Семьи пришли с аудио и видео аппаратурой, плакатами и фото, которые демонстрируют, пытки над их родными в течение трех лет.

На экране будут запущены видео ролики о судьбе наших защитников и гражданского населения в плену террористов.

Родственники таким образом намерены привлечь внимание к проблеме пленников, которые находятся в неволе у сепаратистов уже более 1000 дней.

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Под зданием Рады проходит митинг родственников военнопленных на Донбассе 01

Под зданием Рады проходит митинг родственников военнопленных на Донбассе 02

Под зданием Рады проходит митинг родственников военнопленных на Донбассе 03

Под зданием Рады проходит митинг родственников военнопленных на Донбассе 04

Под зданием Рады проходит митинг родственников военнопленных на Донбассе 05

Под зданием Рады проходит митинг родственников военнопленных на Донбассе 06

Под зданием Рады проходит митинг родственников военнопленных на Донбассе 07



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Даже трудно представить с какой болью и тревогой живут эти люди.
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