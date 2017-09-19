 Под ВР проходит митинг родственников военнопленных на Донбассе. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

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Семьи пришли с аудио и видео аппаратурой, плакатами и фото, которые демонстрируют, пытки над их родными в течение трех лет.
На экране будут запущены видео ролики о судьбе наших защитников и гражданского населения в плену террористов.
Родственники таким образом намерены привлечь внимание к проблеме пленников, которые находятся в неволе у сепаратистов уже более 1000 дней.
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Одна надежда на глобальное решение вопроса войны на Донбассе. И это решение не за горами - Ху*ло зажимают всё сильнее и скоро дожмут окончательно!!!
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Опять вспоминается: "не расшатывайте лодку, наших крыс -чинуш тошнит"
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А у вас есть доказательства что они там есть?
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На жилетках надписи "полиция" и "национальная гвардия".
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Как вы по фото определили, что это именно срочники?
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