EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в одесском детском лагере Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Политика Украины
  3554  44
Все про:акциз (317) ВР (23013) митинг (2863) плен (1863) Донбасс (16116) Олег Богачук (632) пленные (138)

 Под ВР проходит митинг родственников военнопленных на Донбассе. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Родственники пленников намерены напомнить депутатам о пытках и издевательствах над их близкими.

Как передает Цензор.НЕТ, под зданием Верховной рады проходит мирная акция родственников украинских военнослужащих, которые находятся в плену у террористов на Донбассе.

Загрузка видео...

Семьи пришли с аудио и видео аппаратурой, плакатами и фото, которые демонстрируют, пытки над их родными в течение трех лет.

На экране будут запущены видео ролики о судьбе наших защитников и гражданского населения в плену террористов.

Родственники таким образом намерены привлечь внимание к проблеме пленников, которые находятся в неволе у сепаратистов уже более 1000 дней.

Читайте также: В столице перекрыто движение по улице Грушевского. ФОТО

Под ВР проходит митинг родственников военнопленных на Донбассе 01

Под ВР проходит митинг родственников военнопленных на Донбассе 02

Под ВР проходит митинг родственников военнопленных на Донбассе 03

Под ВР проходит митинг родственников военнопленных на Донбассе 04

Под ВР проходит митинг родственников военнопленных на Донбассе 05

Под ВР проходит митинг родственников военнопленных на Донбассе 06

Под ВР проходит митинг родственников военнопленных на Донбассе 07



 перейти на форум
 
   
VEhrdlVXNTBRemN3VEZoUmMzbEVVV3RrUXlzd1RGQlJjMDVIU0RCWlVGRjFhVGgyTUV4RVVYVjBSMGN3VEdwUmRETjZVWFpPUXpRd1dVeFJkVTVET1RCTVRqZ3dUQzlSZFRsRE1UQk1NVGd3VEM5UmRUbERNVEJNTTFGMlpFZE1NRXhXT0RCS1RGRnZTSHBSYkU1REt6Qk1NMUZ6WkVOM01GbElVbWRSUFQwPQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Даже трудно представить с какой болью и тревогой живут эти люди.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ой да ладно 463 пленных на всю Украину половина поехала сама и попала в плен.. дальше что.. просто согнали на митинг по Раду.. в пику массового митинга медиков Украины против типа медреформы (а тут порохоботы испражняются какое горе) мля даже для карнинки фабркиа Рошен не прислала массовку..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у НАС ОФИЦИАЛЬНО НЕТ ПЛЕННЫХ НИ ГРАЖДАНСКИХ НИ ВОЕННЫХ У НАС НЕТ ВОЙНЫ В УКРАИНЕ ЮРИДИЧЕСКИ МЫ С АГРЕССОРОМ ВЕДЕМ ТОРГОВЛЮ ИМЕЕМ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ИММУНИТЕТ ШУШУКАЕМСЯ В МИНСКЕ ПОД СТОЛОМ С БАНДЮКАМИ ЦЕЛУЕМСЯ И ЛОБЗАЕМСЯ.. все Путем теперь вот срочно голубые Каски ООН опять же Россия или друзь России Сербы, Китай, нигеры...и реинтеграция Украины в ОРДО Закон осталось принять... и все цэ.. будэ пэрэмога..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
т ы случайно не поломанный "интеллектуальный робот" ?что -то у тебя за что-то заскочило.... возьми отвертку и почини ,пока не поздно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тих, хто поїхали самі до дамбаських друзів (судді, прокурори, мусора, ФСБУ-шники) вже давно обміняли на найцінніших кацапських диверсантів, а у полоні залишилися в основному активісти-добровольці, які билися на передку, та потрапити у котли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Обмін на нардерпів - поичинати з оппо бпп ювт ітд!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Идея митинга правильная, но и менять 100 бандитов на одного украинского война тоже нельзя. Украинские власти и так очень лояльны к сепарам - то амнистии, то условные наказания.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чтоб ты запел, если бы этим одним нашим воином был твой близкий? ОБМЕН ВСЕХ НА ВСЕХ! Только так! Пусть раша забирает свое барахло, и но отдает наших воинов!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Те мрази не отдают наших пленных независимо от соотношения количества обмениваемых. Они не согласятся на обмен даже 1000 к одному, так как используют наших пленных как дополнительный рычаг воздействия на Украину, который они потеряют, произведя обмен.
Одна надежда на глобальное решение вопроса войны на Донбассе. И это решение не за горами - Ху*ло зажимают всё сильнее и скоро дожмут окончательно!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пока хуйло не даст согласия никто ни кого менять не будет. Наши готовы менять 4 к 1, но это их все равно не устраивает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вчера одесский коррупционный суд оправдал двух россиян. А ведь могли бы обменять их на украинских пленных. Но видимо Кивалов слово Путлеру дал что и так отпустят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что то не слышно заявок СБУ и семейства Луциков о "проплаченных агентов кремля" "подкупленных ФСБ пенсионеров, студентов и лиц с криминалом".
Опять вспоминается: "не расшатывайте лодку, наших крыс -чинуш тошнит"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Отвечаю на тупой вопрос также по тупому-
А у вас есть доказательства что они там есть?
 показать весь комментарий
Ответить
 
надо расшифровать число 423 и кого вы причислили к тем 27 счастливчикам.....очень интересно.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Насколько мне известно на данный момент в Верховной Раде 423 депутата вместо 450. 27 это свободные места в результате того, что в ОРДЛО не смогли провести выборы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
От людей которые живут с горем отгородились парнями-срочниками! Какая мерзость! Чего боятся дяди в пиджаках? КОГО????
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Отгородились - факт. Но откуда информация, что именно срочниками?
На жилетках надписи "полиция" и "национальная гвардия".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В нацгвардии служат и по контракту.
Как вы по фото определили, что это именно срочники?

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А определить просто.Срочник до определенного периода службы не имеет права стричься.Они все лысые.Контрактники имеют право на любую короткую стрижку.Все просто.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пришли до депутатов напомнить???. А те сделают скорбный вид, покивают головой и быстрей в зал заседаний в "родненькое" кресло.Да ненужны им эти пленные.Главное их дети не в плену--а там как всегда и везде--"голодный сытому не товарищ".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а что должны сделать депутаты , чтобы россия (именно она)) согласилась на обмен?....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну некоторые депутаты ведь уже организовали "блокаду"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что должны сделать???--прежде всего, каждому представить себя на месте родственников и пленных. Хотя бы мыслимо представить "контраст" двух состояний--быть в плену в лишениях, и на воле в сытости, а потом мысли сами пойдут сами собой. Вы же тоже ,что бы избежать неприятности, представляете, а что будет с вами если случиться несчастье-- и начинаете действовать--это и есть главный побудительный мотив.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А може декому збігати за памперсами?Михо буде на Банковій у Киеві вже сьогодні о 12-ій http://rustavi2.ge/en/news/85267
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так ,вроде бы он намылился в Днепр....или типа - фигаро тут , фигаро- там!....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
чому не признають до цих пір ордло терористичними організаціями ,чому влада заграє і торгує з бандитами?????
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
напівпризнані і з ними йде дуже жвава торгівля даже зараз ,а хочуть зовсім зняти блокаду
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Больно смотреть, но еще больнее понимать, что от нашей стороны НИЧЕГО не зависит. Все в руках одного маньяка
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Туда же надо подтянуться родителям по детскому лагерю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Почему не под СБУ??? Депутаты или спецслужбы должны проводить диверсионно-силовые операции по освобождению заложников??????
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПод ВР проходит митинг родственников военнопленных на Донбассе. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти