 В столице перекрыто движение по улице Грушевского. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, в Киеве перекрыли улицу Грушевского. Правоохранители установили на входах на улицу рамки металлоискателей. Об этом сообщают пользователи микроблога Твиттер.
Сообщается также, что улица перекрыта для проезда из-за митинга медиков, который планировался в правительственном квартале.
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тем, что расчистили для них дорогу ?
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шо ж это за протест такой получится...
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и рамки металлоискателей тут не помеха
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(у порядку зростання)
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155. Дружина-повія.
156. Педофілізм.
157. Порохобот.
Кінець списку
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Или все они альфонсы и маменькины сыночки- машины ведь не их 😄😄😄
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Гораций
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"влада" кине кістку лікарям,а забере у когось іншого..... це замкнуте коло
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А жить?
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хоть один факт в студию
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тем более все власть имущие имеют два гражданства..в основном это расия и израиль
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