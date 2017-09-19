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 Киевские новости
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 В столице перекрыто движение по улице Грушевского. ФОТО

На въездах установлены рамки металлоискателей.

Как передает Цензор.НЕТ, в Киеве перекрыли улицу Грушевского. Правоохранители установили на входах на улицу рамки металлоискателей. Об этом сообщают пользователи микроблога Твиттер.

Сообщается также, что улица перекрыта для проезда из-за митинга медиков, который планировался в правительственном квартале.

В столице перекрыто движение по улице Грушевского 01

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Бзднули властные медиков? Прикольно, бросили шавок с зарплатами непонятными на свою охрану.....
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Бзднули властные медиков?

тем, что расчистили для них дорогу ?
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Клетки, металлоискатели...А кто бы им мешал идти с мирным протестом? Иди шоколадку получи от хозяина.....
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та ну да, как же это медики и без гранат, цепей, ножей, кастетов?
шо ж это за протест такой получится...
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Боевые жгуты, яды(ещё потравят), бинтами повяжут, ватные бомбы, усыпляющий эфир.....белые незамеьтные масхалаты
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это пожалуйста
и рамки металлоискателей тут не помеха
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Это без боевых иголок для супер шприцов, скальпелей, зажимов, ножниц хирургичесиз....
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Перелік огидно-бридких діянь у нормах суспільної моралі.
(у порядку зростання)
1...
155. Дружина-повія.
156. Педофілізм.
157. Порохобот.
Кінець списку
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смілива влада порошенко не боїться своїх громадян та все робить для їх безпеки.
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А медики на своих джипах хотели митинговать?
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В Европе,у нас только старые машины скорой помощи
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Джипы это под депутатскими офисами, през администрацией, кабмином, райрадами, прокуратурами, судами, ментовками......
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Про е- декларации все забыли.
Или все они альфонсы и маменькины сыночки- машины ведь не их 😄😄😄
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Родственники все успешные, талантливые и наследство все получили...
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Порошенко своих граждан боися больше раши
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Кто тебе такую чушь поведал ? Порошенко никого и ничего не боится , даже самого ху**ла !
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Народ меня освистывает, но сам я себе рукоплещу.
Гораций
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Организатором проплаченных акций являются любители срюського мира !
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ці поодинокі від галузей протести ніяух не дадуть
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бо кожен за своє щастя у своїй галузі бореться ,а Україна в цілому їм пойух
"влада" кине кістку лікарям,а забере у когось іншого..... це замкнуте коло
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Что бы лучше жить надо больше и лучше работать. Правильно перекрыли.
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И жить лучше, как иначе? Заплатил налоги, коммуналку и спи спокойно, как честный человек. Век романтики кончился, наступили суровые будни. Мир, где слабый падает под ударами судьбы.
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"чесным путём можно заработать только геморой" -сын лейтенанта Шмидта
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Грося сравнял зарплаты нянечек, медсестер и врачей . Одна горшок носит - а КТОТО за жизнь человека в хирургии отвечает. Медики правы.
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а что был случай на бывшей территории ссср ,чтоб хирург отвечал за жизнь человека?
хоть один факт в студию
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да, Наливайченко запаздывает в этот раз с минированием
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Наливайченко на кордоне вовремя подсуетил минирование ! Хорошую ГБШную школу прошёл в своё время !
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Надо просто всех чиновников и депутатов заставить пройти обследование и лечение в любой не профильной больнице. Уверен - заценят!
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Боятся что медики с собой клизмы семиведёрные принесут и на властьимущих испытывать начнут.
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не заценят..потому что поймут что временно..

тем более все власть имущие имеют два гражданства..в основном это расия и израиль
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Козломордые , можете истерить хоть до ус****ачки , а безопаспость людей - прежде всего !
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барыжная власть охраняет автобизнес вассадзе и порошенка а от этого страдают все украинцы , в самой бедной В ЕВРОПЕ стране самые дорогие автомобили НОНСЕНС
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиВ столице перекрыто движение по улице Грушевского. ФОТО
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