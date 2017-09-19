 В столице перекрыто движение по улице Грушевского. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, в Киеве перекрыли улицу Грушевского. Правоохранители установили на входах на улицу рамки металлоискателей. Об этом сообщают пользователи микроблога Твиттер.Сообщается также, что улица перекрыта для проезда из-за митинга медиков, который планировался в правительственном квартале.