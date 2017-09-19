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 Фоторепортаж, За рубежом
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 "Путин - не собака?": в Берлине пикетировали посольство РФ с протестом против кремлевской пропаганды и вмешательства в выборы в Германии. ФОТОрепортаж

В Берлине в воскресенье, 17 сентября, под посольством РФ прошла демонстрация русскоязычных граждан против кремлевской пропаганды и вмешательства в выборы в Германии.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал один из участников акции Борис Райтшустер, передает Цензор.НЕТ.

Участники акции держали в руках плакаты на российском и немецком языках.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Акции против кремлевской пропаганды прошли в Германии. ФОТО

Путин - не собака?: в Берлине пикетировали посольство РФ с протестом против кремлевской пропаганды и вмешательства в выборы в Германии 01Путин - не собака?: в Берлине пикетировали посольство РФ с протестом против кремлевской пропаганды и вмешательства в выборы в Германии 02Путин - не собака?: в Берлине пикетировали посольство РФ с протестом против кремлевской пропаганды и вмешательства в выборы в Германии 03Путин - не собака?: в Берлине пикетировали посольство РФ с протестом против кремлевской пропаганды и вмешательства в выборы в Германии 04Путин - не собака?: в Берлине пикетировали посольство РФ с протестом против кремлевской пропаганды и вмешательства в выборы в Германии 05Путин - не собака?: в Берлине пикетировали посольство РФ с протестом против кремлевской пропаганды и вмешательства в выборы в Германии 06Путин - не собака?: в Берлине пикетировали посольство РФ с протестом против кремлевской пропаганды и вмешательства в выборы в Германии 07Путин - не собака?: в Берлине пикетировали посольство РФ с протестом против кремлевской пропаганды и вмешательства в выборы в Германии 08Путин - не собака?: в Берлине пикетировали посольство РФ с протестом против кремлевской пропаганды и вмешательства в выборы в Германии 09Путин - не собака?: в Берлине пикетировали посольство РФ с протестом против кремлевской пропаганды и вмешательства в выборы в Германии 10Путин - не собака?: в Берлине пикетировали посольство РФ с протестом против кремлевской пропаганды и вмешательства в выборы в Германии 11Путин - не собака?: в Берлине пикетировали посольство РФ с протестом против кремлевской пропаганды и вмешательства в выборы в Германии 12Путин - не собака?: в Берлине пикетировали посольство РФ с протестом против кремлевской пропаганды и вмешательства в выборы в Германии 13Путин - не собака?: в Берлине пикетировали посольство РФ с протестом против кремлевской пропаганды и вмешательства в выборы в Германии 14

Путин - не собака?: в Берлине пикетировали посольство РФ с протестом против кремлевской пропаганды и вмешательства в выборы в Германии 15

Отметим, накануне немецкое издание Focus написало: "Меркель боится собаку Путина, но не боится собаку-Путина". Позже издание объяснило: "Это была ироничная игра слов"
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догадываюсь из какой страны приехали хрюкать к посольству! только бы подальше от своей грязи
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не видно! но судя по фоткам из новостей, в помойке и у посольства собрался весь цвет психических расстройств
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о чем вы? украина единственная страна в мире(!) 25 лет не развивается экономически, а только деградирует
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спасибо кацапам и хохлам(недоукраинцам, живущим в Украине и обсирающим ее).
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Из новороссии? Так её давно нет, свиньи съели.
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Да нет. Там из нарассеи никого нет. Ветеринарная служба не пропустила. Только люди были.
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Та ні,він не собака.Він скунс.Противний і дуже вонючий.
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Масштабный пикет, 10 человек.
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Завидуешь , кацапёныш ? На Мацковии больше одного собираться нельзя .
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А чего твоей белой панамки и накачанных сисек не видать, а байстрюк?
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Именно так и смешно... Только немножечко не в тему...
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так. але сильно вже тут всі заполітизовані.
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Собака -друг человека... Не сравнивайте её с Путиным....
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пикетчики, очень сильно обидели этим сравнением, немецких собак,,,теперь они на них будуть лаять везде...
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Зачем сравнивать этих благородных животных с Хуйлом? Хуйло - оно хуйло и есть, причем здесь собачки?
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На картинке с мужиком и 3мя плакатами, совсем не антипутинская пропаганда.
Этот какраз против политики США, которую он называет неофашистской, а Украину в том числе их пособниками.
Удалите это фото.
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Сірко путіну- ти навіть не собака, ми з Дещицею в курсі.
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Ни в коем случае путен не собака! Сравнивать благородное животное с облезлым шакалом это верх цинизма.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Путин - не собака?": в Берлине пикетировали посольство РФ с протестом против кремлевской пропаганды и вмешательства в выборы в Германии. ФОТОрепортаж
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