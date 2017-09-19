 "Путин - не собака?": в Берлине пикетировали посольство РФ с протестом против кремлевской пропаганды и вмешательства в выборы в Германии. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал один из участников акции Борис Райтшустер, передает Цензор.НЕТ.
Участники акции держали в руках плакаты на российском и немецком языках.
Отметим, накануне немецкое издание Focus написало: "Меркель боится собаку Путина, но не боится собаку-Путина". Позже издание объяснило: "Это была ироничная игра слов"
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Этот какраз против политики США, которую он называет неофашистской, а Украину в том числе их пособниками.
Удалите это фото.
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