 Спасатели ликвидируют возгорание на торфполях на Черкасщине. Объявлена чрезвычайная ситуация, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.Из-за большой площади возгорания и появления очагов горения на торфополях в Ирдыне состоялось выездное заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.По результатам рабочей поездки 18 сентября, решением комиссии по ТЭБ и ЧС была объявлена ​​чрезвычайная ситуация.Проведенной мобильно-оперативной группой Управления разведки, на месте происшествия обнаружены очаги сгоревшей сухой растительности на площади около 51 га. Также зафиксированы очаги возгорания торфяного грунта.

По состоянию на 15 часов 18 сентября, в районе поселка Ирдынь развернут постоянно действующий сводный отряд, в состав которого вошли 4 подразделения управления ГСЧС из областного центра, а также пожарные расчеты из Белозерского и Дубиевского лесничества, а также местная пожарная команда из поселка Ирдынь.Всего на месте проведения работ сконцентрированы группировки сил, в который входят 16 единиц пожарной и специальной техники и 38 человек.

Руководство тушения осуществляет штаб пожаротушения Управления, созданы 3 оперативные участка. На борьбу с огнем подано 11 пожарных стволов.Для восстановления работы специальных насосов Государственного предприятия "Черкассыторф" на месте работают рабочие группы "Облэнерго".

Работниками лесного хозяйства с помощью тракторов проводится обваловывание и создание мелиоративных полос вокруг опасных участков.Для ограничения пребывания в опасной зоне посторонних лиц, представителями полиции вокруг места пожара перекрыты все автомобильные и пешеходные пути.Отмечается, что к таким возгораниям с наступлением времени осенних полевых работ и сезона охоты часто приводит человеческий фактор.

В частности, охотники, рыбаки и туристы, отдыхающие в экосистемах, а также владельцы частных домохозяйств, сельхозпроизводители, разжигают костер и выжигают на открытых территориях сухую траву.Сообщается также, в случае изменения направления ветра, в населенных пунктах Ирдынь, Белозерье и Дубиевка, возможно задымление воздуха.