 Спасатели ликвидируют возгорание на торфполях на Черкасщине. Объявлена чрезвычайная ситуация, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
Из-за большой площади возгорания и появления очагов горения на торфополях в Ирдыне состоялось выездное заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
По результатам рабочей поездки 18 сентября, решением комиссии по ТЭБ и ЧС была объявлена чрезвычайная ситуация.
Проведенной мобильно-оперативной группой Управления разведки, на месте происшествия обнаружены очаги сгоревшей сухой растительности на площади около 51 га. Также зафиксированы очаги возгорания торфяного грунта.
Всего на месте проведения работ сконцентрированы группировки сил, в который входят 16 единиц пожарной и специальной техники и 38 человек.
Для восстановления работы специальных насосов Государственного предприятия "Черкассыторф" на месте работают рабочие группы "Облэнерго".
Для ограничения пребывания в опасной зоне посторонних лиц, представителями полиции вокруг места пожара перекрыты все автомобильные и пешеходные пути.
Отмечается, что к таким возгораниям с наступлением времени осенних полевых работ и сезона охоты часто приводит человеческий фактор.
В частности, охотники, рыбаки и туристы, отдыхающие в экосистемах, а также владельцы частных домохозяйств, сельхозпроизводители, разжигают костер и выжигают на открытых территориях сухую траву.
Сообщается также, в случае изменения направления ветра, в населенных пунктах Ирдынь, Белозерье и Дубиевка, возможно задымление воздуха.
1002 5
Во время бригадных учений на Николаевщине загорелась боевая машина - пожар локализован, жертв нет(5)
"Дело 2 мая в Одессе": в результате столкновений у Ильичевского горсуда пострадало минимум 20 правоохранителей, возбуждено дело по статье "хулиганство"(84)
Правоохранители вывезли фигурантов дела "2 мая в Одессе" из здания Ильичевского горсуда, минуя баррикады активистов. ФОТО(107)
Наиболее вероятная причина пожара - аварийный режим работы электроприборов, - ГСЧС о трагедии в лагере "Виктория"(81)
Промежуточные выводы о трагедии в Одессе(0)
В школах и садиках Одессы нашли многочисленные нарушения пожарной безопасности, - ГСЧС(34)
Необходимо проверить все соцобъекты в Украине на предмет выполнения предписаний ГСЧС, - Зубко(15)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить