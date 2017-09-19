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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Спасатели ликвидируют возгорание на торфполях на Черкасщине. Объявлена чрезвычайная ситуация, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

17 сентября в Черкасском районе, в районе поселка Ирдынь, в административных границах Белозерской сельского совета, загорелась сухая трава.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Из-за большой площади возгорания и появления очагов горения на торфополях в Ирдыне состоялось выездное заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По результатам рабочей поездки 18 сентября, решением комиссии по ТЭБ и ЧС была объявлена ​​чрезвычайная ситуация.

Проведенной мобильно-оперативной группой Управления разведки, на месте происшествия обнаружены очаги сгоревшей сухой растительности на площади около 51 га. Также зафиксированы очаги возгорания торфяного грунта.

Спасатели ликвидируют возгорание на торфполях на Черкасщине. Объявлена чрезвычайная ситуация, - ГСЧС 01

По состоянию на 15 часов 18 сентября, в районе поселка Ирдынь развернут постоянно действующий сводный отряд, в состав которого вошли 4 подразделения управления ГСЧС из областного центра, а также пожарные расчеты из Белозерского и Дубиевского лесничества, а также местная пожарная команда из поселка Ирдынь.

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Всего на месте проведения работ сконцентрированы группировки сил, в который входят 16 единиц пожарной и специальной техники и 38 человек.

Спасатели ликвидируют возгорание на торфполях на Черкасщине. Объявлена чрезвычайная ситуация, - ГСЧС 02

Руководство тушения осуществляет штаб пожаротушения Управления, созданы 3 оперативные участка. На борьбу с огнем подано 11 пожарных стволов.

Для восстановления работы специальных насосов Государственного предприятия "Черкассыторф" на месте работают рабочие группы "Облэнерго".

Спасатели ликвидируют возгорание на торфполях на Черкасщине. Объявлена чрезвычайная ситуация, - ГСЧС 03

Работниками лесного хозяйства с помощью тракторов проводится обваловывание и создание мелиоративных полос вокруг опасных участков.

Для ограничения пребывания в опасной зоне посторонних лиц, представителями полиции вокруг места пожара перекрыты все автомобильные и пешеходные пути.

Отмечается, что к таким возгораниям с наступлением времени осенних полевых работ и сезона охоты часто приводит человеческий фактор.

Спасатели ликвидируют возгорание на торфполях на Черкасщине. Объявлена чрезвычайная ситуация, - ГСЧС 04

Фото: пресс-служба ГСЧС

В частности, охотники, рыбаки и туристы, отдыхающие в экосистемах, а также владельцы частных домохозяйств, сельхозпроизводители, разжигают костер и выжигают на открытых территориях сухую траву.

Сообщается также, в случае изменения направления ветра, в населенных пунктах Ирдынь, Белозерье и Дубиевка, возможно задымление воздуха.
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Торфом треба опалювати ТЕС,тоді і з Домбасу,і з Пенсильванії можна менше закуповувати!
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до вашого відома- так і роблять. там стоїть завод який робить торфо-брикети.
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да уж..., а торф горит, мама не горюй, когда-то пришлось тушить торф, кусок торфа лежал в луже воды и горел! не тлел, а именно горел...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСпасатели ликвидируют возгорание на торфполях на Черкасщине. Объявлена чрезвычайная ситуация, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
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