 Контрразведка СБУ и управление СБУ во Львовской области задержали высокопоставленного наемника РФ Сергея Семенченко, - журналист. ФОТО

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Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.Как сообщает источник " Цензор.Нет ", 28 июня 2017 года контрразведка СБУ и управление СБУ во Львовской области в ходе совместной операции задержали одного из высокопоставленных наемников - начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения 2-й мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе Сергея Николаевича Семенченко, 3.10.1971 года рождения."Семенченко - гражданин Украины, который стал предателем в начале российской агрессии, малодушно надеялся сделать карьеру в рядах российских наемников, дослужился до штабных должностей. У Семенченко изъяты документы о вооружении бригады, списки личного состава, доказательства получения оружия на российских складах. Он дает ценные показания об участии российской армии в войне на Донбассе, которые, безусловно, представляют интерес для международных организаций как доказательство прямого участия РФ в военной агрессии против Украины", - отметил Бутусов.

"Важно, что Семенченко более двух лет находился в руководящем составе отряда наемников, и дает детальные описания командного состава наемников и российских офицеров в составе 2-го армейского корпуса. Организация, структура, места базирования техники, места проживания командного состава 2-го армейского корпуса, адреса и дома - теперь наши спецслужбы обладают более структурированной и точной информацией о действиях противника", - пояснил журналист.

"Задержание Семенченко позволит с более высокой эффективностью проводить антитеррористические операции на временно оккупированных территориях в Луганске. Поскольку Семенченко настроен на сотрудничество, жаловаться на свое состояние ему не приходится. Важный свидетель для грядущих судебных разбирательств в Европейском суде по правам человека", - констатировал Бутусов.