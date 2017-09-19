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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:задержание (6221) контрразведка (59) СБУ (14914) Бутусов Юрий (1348) наемники РФ (120)

 Контрразведка СБУ и управление СБУ во Львовской области задержали высокопоставленного наемника РФ Сергея Семенченко, - журналист. ФОТО

контрразведка

Задержанный наемник РФ Сергей Семенченко, который дослужился до штабных должностей, дает ценные показания об участии российской армии в войне на Донбассе.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Как сообщает источник "Цензор.Нет", 28 июня 2017 года контрразведка СБУ и управление СБУ во Львовской области в ходе совместной операции задержали одного из высокопоставленных наемников - начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения 2-й мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе Сергея Николаевича Семенченко, 3.10.1971 года рождения.

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Контрразведка СБУ и управление СБУ во Львовской области задержали высокопоставленного наемника РФ Сергея Семенченко, - журналист 01

"Семенченко - гражданин Украины, который стал предателем в начале российской агрессии, малодушно надеялся сделать карьеру в рядах российских наемников, дослужился до штабных должностей. У Семенченко изъяты документы о вооружении бригады, списки личного состава, доказательства получения оружия на российских складах. Он дает ценные показания об участии российской армии в войне на Донбассе, которые, безусловно, представляют интерес для международных организаций как доказательство прямого участия РФ в военной агрессии против Украины", - отметил Бутусов.

Контрразведка СБУ и управление СБУ во Львовской области задержали высокопоставленного наемника РФ Сергея Семенченко, - журналист 02Контрразведка СБУ и управление СБУ во Львовской области задержали высокопоставленного наемника РФ Сергея Семенченко, - журналист 03

"Важно, что Семенченко более двух лет находился в руководящем составе отряда наемников, и дает детальные описания командного состава наемников и российских офицеров в составе 2-го армейского корпуса. Организация, структура, места базирования техники, места проживания командного состава 2-го армейского корпуса, адреса и дома - теперь наши спецслужбы обладают более структурированной и точной информацией о действиях противника", - пояснил журналист.

Контрразведка СБУ и управление СБУ во Львовской области задержали высокопоставленного наемника РФ Сергея Семенченко, - журналист 04


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"Задержание Семенченко позволит с более высокой эффективностью проводить антитеррористические операции на временно оккупированных территориях в Луганске. Поскольку Семенченко настроен на сотрудничество, жаловаться на свое состояние ему не приходится. Важный свидетель для грядущих судебных разбирательств в Европейском суде по правам человека", - констатировал Бутусов.

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А показания можно получать и от инвалида... Отсутствие рук-ног на темп речи не влияет...
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В Одеському суді,де вчора судили кацапських вбивць 2 травня? Чи у печерському?
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Текст новини "нЄАсІлІл"?
Важный свидетель для грядущих судебных разбирательств в Европейском суде по правам человека", - констатировал Бутусов.

Источник: https://censor.net.ua/p455884
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Я про жахливі для фуйла грядущие судейские разбиратільства у Європейскому суді чую вже 4 роки, нічого крім ржаки це вже давно не визиває
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а ти думаєш він чому співпрацює зі слідством.
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Гарна робота наших спецслужб.
Цей живий "доказ" рос. агресії потрібно зберегти.
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Збережуть- інформація під Генеральну Асамблею ООН "спливла".
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Сберечь - нужно... Искалечить пожизненно - тоже нужно..Как символ. Чтобы его друзья побоялись сюда лезть.....
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да и пещерный Киева того же поля ягода как пожалуй и ВСЯ судебная система ПОПа
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Страшный БЕНДЕРовец‏ @Realuran
Одесский "суд" показал что с предателями, сепарами и российскими вояками нужно розбираться на месте! Как в Доме профсоюзов 2 Мая! Иначе...
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Тысячелетняя мировая история совсем не учит хапуг у власти. Когда в стране суды коррумпированы, мусора - продажны, а чиновники беспридельничают - на сцену выходит Линч и начинает вершить свой суд, суд строгий и беспощадный с одним единственным приговором.
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бичара - ти історію точно вчив??? довбойоб нещасний
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Это уж точно, что НИЧЕМУ И НИКОГО не учит! Ведь вместе с хапугами у власти суд Линча, стихийный и безрассудный, уничтожает и тех, кто к нему призывал. И они «без вины виноватые» уже не смогут рассказать своим детям и внукам, что суд Линча - кокаин для люмпен-граждан.
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их укаинская история учит, что достаточно гречки и постного масла. Это нас история нифига не учит.
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А не брат ли он Сэмэну Семенченко , раненому в сраку во время наступления ?
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та може.Може він теж Гришин.А може.Гришин його паспорт у 2014 вкрав
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Ну а когда возьмут Семена Семенченко,поца с переносицей дауна?
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А чего его нужно брать? Только из-за переносицы? А ты сам смотрелся в зеркало?
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Из-за переносицы брать глупо конечно , а в основном он белый и пушистый . Появился из неоткуда и исчезнет в никуда .
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Появився ні звідки і пропав в нікуди , прямо як позеленілі чоловіки в Криму та на Донбасі....
так пане "12345 " ?
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Врут. Его в Твери поймали, а на Домбасе его нет ! Патамушта ихтамнет.
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Гражданина Украины поймали в Украине...По Бутусову это 100процентное доказательство агрессии РФ....
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Громадянин України ловлять в українському Криму, по мокшанські це 100-відсотковий доказ ..
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Ну вы решили наспех отрывать крепко пришитое. Неудивительно что в некоторых местах не по шву оторвалось...
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А зачем ФСБ его убирать. Ихтамнету, так что все что он наплел это, естественно, полное вранье. Какое отношение ФСБ имеет к лугандонии и к Украине?
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Оно имеет отношение к утилизации тех, кто может дать показания против пуйла.
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сам пришел.... или сбу вынемает своих глубоко внедрённых..... лугандону жопа, пошел слив....
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Невозможно не порадоваться... В Кремле начинают нервно поглядывать в сторону шкатулки, в которой хранится "Наган" для "русской рулетки"...
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Никто его наказывать не будет, барыга боится даже минимально раздражать фуйла
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там в шкатулке давно уже фалоимитатор для дуплета а наган еще борька пропил
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умрет от сердечного приступа или само взорвется, сейчас это у нас модно., до суда точно не доживет, а если и доживет то суды пэтра выпустят "патриота".
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Ничего, украинский коррупционный суд его оправдает, пусть не переживает.
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странно ,,,,,похоже как дают знать, фсбе кого надо зачистить а кого припрятать или передислоцировать .
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Интересно , что именно заставило эту сепарскую мразь приехать во Львов . Совсем страх потерял ? Кстати , морда лица его похожа на Богодача . Совпадение ? Не думаю . Контрразведка СБУ и управление СБУ во Львовской области задержали высокопоставленного наемника РФ Сергея Семенченко, - журналист - Цензор.НЕТ 4911
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та може,вирішив.що Грішін зараз у Мусоргского.І хотів попросити дупутата,щоби той йому паспорт повернув,АТО вже 3 роки обіцяє
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не просто приехать а и документы взял? хотя может до Почаевской Лавры добирался, там сепаратисты уже бригаду собрали под крылом МП.
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Що??????? Нарешті затримали фсбешного вилупка "на краві" с.семенченко???
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"Поскольку Семенченко настроен на сотрудничество, жаловаться на свое состояние ему не приходится Источник: https://censor.net.ua/p455884" -
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Если бы не был настроен , пришлось бы ему отведать все прелести бандеровских застенок Львовского метро .
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На емблемі неправильно вказаний девіз, замість Aqilla non captas muscas потрібно писати Aqilla non penis canina
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Не зрозумів, до чого тут Львівська область, він з такою біографією поперся у Львів ?
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Може йому львів`янка в інтернеті здибанку біля Оперного призначила . Він приїхав , а тут його сбушники і прийняли .
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Здравия всем! А мне вот просто интересно- что "штабной офицер" российской армии делал во Львове? Нет не то чтобы я против - Я просто сомневаюсь! Кстати имею на это право! Неужели этот Семененко полный идиот что приехал на побывку "домой"! И какие документы можно было везти с собой? Понимаете я не пью, наркотик не употребляю- поэтому клетки моего головного мозга не "засраны" и очень легко выстраиваются в нейронную цепочку которая и формирует мое еретическое восприятие информации. Из этого я просто делаю вывод- что данный перчонаж- либо подстава , либо идиот!
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Ватноголовых разве поймеш? У них своя гибридная логика.
Пуйло сначала мамой клялось, что в Крыму их_там_не_было, а потом призналось, что оккупация Крыма это его рук дело.
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Нууу - ты не пьёш и не колешся..Поздравляю. А откуда ты знаеш что он так не делает????
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКонтрразведка СБУ и управление СБУ во Львовской области задержали высокопоставленного наемника РФ Сергея Семенченко, - журналист. ФОТО
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