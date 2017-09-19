 Контрразведка СБУ и управление СБУ во Львовской области задержали высокопоставленного наемника РФ Сергея Семенченко, - журналист. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Как сообщает источник "Цензор.Нет", 28 июня 2017 года контрразведка СБУ и управление СБУ во Львовской области в ходе совместной операции задержали одного из высокопоставленных наемников - начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения 2-й мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе Сергея Николаевича Семенченко, 3.10.1971 года рождения.
"Семенченко - гражданин Украины, который стал предателем в начале российской агрессии, малодушно надеялся сделать карьеру в рядах российских наемников, дослужился до штабных должностей. У Семенченко изъяты документы о вооружении бригады, списки личного состава, доказательства получения оружия на российских складах. Он дает ценные показания об участии российской армии в войне на Донбассе, которые, безусловно, представляют интерес для международных организаций как доказательство прямого участия РФ в военной агрессии против Украины", - отметил Бутусов.
"Задержание Семенченко позволит с более высокой эффективностью проводить антитеррористические операции на временно оккупированных территориях в Луганске. Поскольку Семенченко настроен на сотрудничество, жаловаться на свое состояние ему не приходится. Важный свидетель для грядущих судебных разбирательств в Европейском суде по правам человека", - констатировал Бутусов.
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Важный свидетель для грядущих судебных разбирательств в Европейском суде по правам человека", - констатировал Бутусов.
Источник: https://censor.net.ua/p455884
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Цей живий "доказ" рос. агресії потрібно зберегти.
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Одесский "суд" показал что с предателями, сепарами и российскими вояками нужно розбираться на месте! Как в Доме профсоюзов 2 Мая! Иначе...
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так пане "12345 " ?
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Пуйло сначала мамой клялось, что в Крыму их_там_не_было, а потом призналось, что оккупация Крыма это его рук дело.
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